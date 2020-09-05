Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов

Бизнесмен утверждает, что занимал супермодели деньги, а вот отдавать долги она не спешит. Доронин как приличный джентльмен подождал 7 лет, да и в Нью-Йоркский суд подался с иском на свою экс-возлюбленную. Он требует вернуть ему долг. Как на это отреагировала сама модель пока не известно.