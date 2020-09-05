Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов

Несколько лет назад российский бизнесмен, совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин влюбился в супермодель Наоми Кэмпбелл и та ответила миллиардеру взаимностью.
Окрылённый чувствами мужчина бросил к ногам возлюбленной роскошный особняк в Подмосковье и прочую "его частную собственность, которую он оценивает в 3 млн. долларов". Всё шло к свадьбе, но за 3 года так и не дошло. Пара предпочла расстаться. После разрыва Наоми вернула особняк, а вот некую «частную собственность» отдавать отказалась.
Особняк , к слову, был построен по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид и обошёлся бизнесмену примерно в 9 млрд рублей. В прошлом году его выставили на продажу с ценником уже в 6,4 млрд рублей. Но вернёмся к иску.
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Повелся на мохнатое "ЗОЛОТО".
По поводу дома.Это всего лишь дом из камня,стекла, цемента,арматуры и прочей строительной утвари.
Вот вроде и миллиардер, а дурак дураком...
можно ли такой построить дешевле ?..