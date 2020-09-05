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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4110 постов • 596 подписчиков подписаться
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Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов

Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 17:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владислав Доронин   деньги в долг   долг   иск   наоми кэмпбелл   нью-йорк   шоу бизнес   
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Несколько лет назад российский бизнесмен, совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин влюбился в супермодель Наоми Кэмпбелл и та ответила миллиардеру взаимностью.

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Метки: Владислав Доронин   деньги в долг   долг   иск   наоми кэмпбелл   нью-йорк   шоу бизнес   
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27  комментариев
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174
lkj 2 часа назад
Во-первых лошара, вдобавок еще и терпила!
Повелся на мохнатое "ЗОЛОТО".
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3k
Julia 2 минуты назад
Меня всегда интересовало: те мужики,которые падки на знаменитостей, звИзд, актрис,- они не задумываются о том,сколько километров куёв побывало в его возлюбленной, дабы добиться славы? И второй момент. Известно,что мужчины ревнуют женщину к прошлому. А вдруг этоу Наоми некто драл лучше,чём он? И что тогда? Ну и наконец брезгливость использовать такой б\у товар наверное присуще только женщинам.

По поводу дома.Это всего лишь дом из камня,стекла, цемента,арматуры и прочей строительной утвари.
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628
Paul Wood 13 минут назад
Родители олигарху не обьяснили что за в в международную богему платить надо. Туда всяких толстосумов не впускают.
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22k
Сергей Алексеевич 37 минут назад
Наоми в суде объявит что это был гонорар за эскорт-услуги.
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188
Lao Mao 37 минут назад
Один старый еврей очень любил смотреть по%нофильмы задом наперёд. Уж очень ему нравилось, когда п%оститутки назад клиентам деньги отдавали…
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1k
Пачо Эррера 39 минут назад
Как можно было впулить столько денег в эту чёрную дыру?
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1k
Antarez 40 минут назад
Даешь в долг, бери расписку. Не взял расписку - значит подарил.
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2k
The Royal aegis 49 минут назад
"Всё шло к свадьбе"
Вот вроде и миллиардер, а дурак дураком...
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25k
АнтонПолднев 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
KL11 Час назад
Она же страшная как атомная война. Как у него на неё встал-то?
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7k
Cornho KL11 Час назад
Про это ничего не говорилось. Сказано "влюбился", чего ж вы отсебятину лепите?
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2k
KL11 Cornho Час назад
было бы глупо лепить оттебятину. Вот и лепил отсебятину.
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1k
A Час назад
Ой, Владик, а шо такое? Оказывается не только ты, но и тебя могут кинуть? Сюрприз, м@з@ф@к@!
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55k
Опиум для народа A Полчаса назад
Так свою бабу-то он бросил,с которой прожил очень долго.Вот и ответка от судьбы подоспела.)
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1k
A Опиум для народа 5 минут назад
Карма- она такая)
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572k
XoCTeJI 2 часа назад
Можно натурой))
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7k
Vacony 2 часа назад
история пофигу.. а вот дом классный... жаль 9 млрд никогда не увидеть даже... но дом супер...
можно ли такой построить дешевле ?..
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49k
Серый Vacony 2 часа назад
Лехко, насяльника.
Лехко, насяльника.
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333
zeros68 2 часа назад
Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов
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32k
Андрей Бертон 2 часа назад
Вот, пора уже и мужикам вспомнить про равноправие, и подавать в суд на любительниц денег.
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48k
smakido 2 часа назад
Как на этом свете "заработать" 9 млрд ?!
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55k
Опиум для народа smakido Полчаса назад
Надо купить яблоко за два цента,помыть и продать за четыре и так далее...)))
Надо купить яблоко за два цента,помыть и продать за четыре и так далее...)))
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6k
Караганда 2 часа назад
козёл он,а не джентельмен.
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5k
Вася 2 часа назад
наоми обезьяна. фуу
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