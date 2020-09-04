Таким был Джин "Демон" Симмонс во всем своем дьявольском великолепии!

Легендарная глэм-метал-группа KISS начинала в 1970-е. Начало было небыстрым, но взлет к славе стал впечатляющим: к концу десятиления сценические имена музыкантов - Демон, Звездное дитя, Человек-кот и Космический туз - были у всех на устах. Весной 1980-го, после выхода альбома Unmasked, бас-гитарист и вокалист группы, "Демон" Джин Симмонс побывал в нью-йоркской фотостудии, где снялся в полном демоническом образе. Вспомним, каков был красавец!