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Таким был Джин "Демон" Симмонс во всем своем дьявольском великолепии!

Таким был Джин "Демон" Симмонс во всем своем дьявольском великолепии! (21 фото)

Автор:
04 сентября 2020 13:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джин Симмонс   демон   демотиваторы   звезды   знаменитости   кисс   рок-группа   рок-музыка   шоу бизнес   
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Легендарная глэм-метал-группа KISS начинала в 1970-е. Начало было небыстрым, но взлет к славе стал впечатляющим: к концу десятиления сценические имена музыкантов - Демон, Звездное дитя, Человек-кот и Космический туз - были у всех на устах. Весной 1980-го, после выхода альбома Unmasked, бас-гитарист и вокалист группы, "Демон" Джин Симмонс побывал в нью-йоркской фотостудии, где снялся в полном демоническом образе. Вспомним, каков был красавец!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джин Симмонс   демон   демотиваторы   звезды   знаменитости   кисс   рок-группа   рок-музыка   шоу бизнес   
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6  комментариев
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2k
كابيبارا الشر 52 минуты назад
гомосятина какая то
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2k
Стоша كابيبارا الشر 50 минут назад
каждому свое, но афишировать не стоит
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4k
RomaXz 51 минуту назад
Видели их в прошлом году. Как же они постарели...
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52k
Racer777 Час назад
Да уж. Действительно ГЛЭМ. Кроме всего, он ещё и был весьма неплохим БАС-гитаристом.
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15k
Топпер Харли Racer777 59 минут назад
Хм, почему был?!
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Racer777 Топпер Харли 37 минут назад
Ну он же не играет сейчас, насколько мне известно.
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