На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так

Международные армейские игры "Чистое небо" на полигоне Ейский на побережье Азовского моря прошли не без конфуза. После стрельбы одного из бойцов сетевые аналитики предложили переименовать состязания в "Чистые штаны". Парня жаль - натерпелся страха.
Во время конкурса международных армейских игр "Чистое небо" произошел досадный инцидент, попавший на видео.
Солдат по инструкции зарядил ПЗРК "Игла", однако выстрел пошел не по плану. Ракета почему-то не вышла из пускового контейнера, а вместе с ним, петляя, улетела в сторону. Учебная цель осталась целой и невридимой. Боец тоже не пострадал. Правда, как он себя чувствует после такого выстрела, не сообщается.
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Три секунды потребовалось, что бы окопаться и замаскироваться .
Реальный случай, который мне поведал непосредственный участник. Степь. Для тех, кто в теме - не так далеко Балхаш. Испытание изделия N. В группе инженеров, в том числе, и женщины. Попросили руководство, наконец-то, сделать домик "М" и "Ж". Для "М"-то вся степь, а "Ж" светить "ж", ну... как-то не комильфо. Сделали! Радость! Но не долгая... При одном из изпытаний, изделие уходит на нерасчетную траекторию, и начинает на минимальной высоте носиться по бескрайней казахской степи...
Разнесло, короче, к херам "М" вместе с "Ж".
Надеюсь, после этого учения закончились, и женщины вернулись к "привычным условиям"?