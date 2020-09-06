На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так

Солдат по инструкции зарядил ПЗРК "Игла", однако выстрел пошел не по плану. Ракета почему-то не вышла из пускового контейнера, а вместе с ним, петляя, улетела в сторону. Учебная цель осталась целой и невридимой. Боец тоже не пострадал. Правда, как он себя чувствует после такого выстрела, не сообщается.