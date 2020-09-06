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На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так

На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 08:00
Сообщество : Военное
Метки: ПЗРК Игла   военное   военные игры   выстрел   солдаты   фиаско   
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Международные армейские игры "Чистое небо" на полигоне Ейский на побережье Азовского моря прошли не без конфуза. После стрельбы одного из бойцов сетевые аналитики предложили переименовать состязания в "Чистые штаны". Парня жаль - натерпелся страха.

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Метки: ПЗРК Игла   военное   военные игры   выстрел   солдаты   фиаско   
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13  комментариев
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12k
Александр 46 минут назад
Ну а к бойцу какие претензии? Тут вопросы к производителям и к ответственным за хранение...
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2k
Frank Borman 9 минут назад
Ракета застряла в тубусе, поэтому, когда включился ракетный двигатель, тубус и ракета улетели, как единое целое. Игла оказалась дефективной, только и всего. Ну, бывает. 100% качества военной продукции нельзя добиться.
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1k
Bosk 11 минут назад
Все очень быстро, испуг если и приходит, то это уже позже. У меня что то подобное было на службе, так у меня мандраж и прочии выбрации в конечностях начались вечером за ужином, когда в спокойной обстановке под чаек с ребятами осуждали как, почему и чем это могло кончится для нас.
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
Стрелок молодец, не растерялся.
Три секунды потребовалось, что бы окопаться и замаскироваться .
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3k
cfhfwby 38 минут назад
Вот это и есть наша "самая самая лучшая и передовая военная техника"... Поверьте, так во всем, практически. Мы-отсталая, в техническом плане, страна третьего мира.
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10k
Сергей cfhfwby 4 минуты назад
Вы, да. Самая отсталая. А в России, как и в других странах случаются инцеденты. Даже в твоих, горячо любимых, США подобное сплошь и рядом.
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2k
Вновь открывшийся файл 40 минут назад
А, солдатик-то, где?! Улетел, убежал?

Реальный случай, который мне поведал непосредственный участник. Степь. Для тех, кто в теме - не так далеко Балхаш. Испытание изделия N. В группе инженеров, в том числе, и женщины. Попросили руководство, наконец-то, сделать домик "М" и "Ж". Для "М"-то вся степь, а "Ж" светить "ж", ну... как-то не комильфо. Сделали! Радость! Но не долгая... При одном из изпытаний, изделие уходит на нерасчетную траекторию, и начинает на минимальной высоте носиться по бескрайней казахской степи...
Разнесло, короче, к херам "М" вместе с "Ж".
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12k
Александр Вновь открывшийся файл 2 минуты назад

Надеюсь, после этого учения закончились, и женщины вернулись к "привычным условиям"?
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427k
Alexey Berestenko 50 минут назад
Вот когда с такой (2П25, пусковая установка ЗРК "Куб") случался "несход" ракеты после пуска, эту дуру о 20т таскало по полю, как мелкую жучку

Вот когда с такой (2П25, пусковая установка ЗРК "Куб") случался "несход" ракеты после пуска, эту дуру о 20т таскало по полю, как мелкую жучку
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972
Валерий Час назад
Стрелок-то куда исчез? Как сдуло
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751
Руслан Новак Валерий 13 минут назад
Окопался
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0
Артем Валерий 9 минут назад
Он улетел, но обещал вернуться!
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