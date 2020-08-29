Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее

Именно в феврале 1954 года, во время своего медового месяца с Джо Ди Маджио, Мэрилин решила заглянуть к солдатам в Корею. Это было путешествие, о котором она позже вспоминала с огромной нежностью, время, когда она поняла, что она действительно звезда.