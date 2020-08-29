Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее

Фотографии голливудской звезды Мэрилин Монро, поющей перед солдатами американской армии, во время первого шоу ее четырехдневного турне по Корее 22 февраля 1954 года.
Она одета в свое широко обсуждаемое фиолетовое коктейльное платье с глубоким вырезом, о котором она сказала журналистам: «это единственное, что я принесла, подходящее для шоу».
В трудные времена голливудские звезды всегда, казалось, самоотверженно шли навстречу случаю, делая все возможное, чтобы развлечь войска и своих солдат.
Мэрилин Монро была одной из таких исполнительниц. Несмотря на глубокий страх Мэрилин перед живыми выступлениями, она переборола свою фобию, чтобы выступить в течении нескольких часов перед более чем 100 000 скучающими по дому военнослужащими в Корее.
Она восхищала публику своим пением, танцами и очаровательными шутками. Во время Корейской войны ее выбрали девушкой Пин-Ап номер один, и она удостоилась этого звания, развлекая солдат на фронте и навещая у постелей раненых в ближайших госпиталях.
Именно в феврале 1954 года, во время своего медового месяца с Джо Ди Маджио, Мэрилин решила заглянуть к солдатам в Корею. Это было путешествие, о котором она позже вспоминала с огромной нежностью, время, когда она поняла, что она действительно звезда.
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