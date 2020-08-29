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Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее

Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее (14 фото)

Автор:
29 августа 2020 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в цвете   знаменитости   корея   красота   люди   мэрилин монро   солдаты   фото   
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Фотографии голливудской звезды Мэрилин Монро, поющей перед солдатами американской армии, во время первого шоу ее четырехдневного турне по Корее 22 февраля 1954 года.

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Метки: в цвете   знаменитости   корея   красота   люди   мэрилин монро   солдаты   фото   
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11  комментариев
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481
GoInDown Полчаса назад
Чот присмотрелся, никогда не думал что она такая стремная....
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141
Nane First NameLast Минуту назад
Монро со штукатуркой и таким декольте не выглядит похабно. В отличие от нынешних со штукатуркой, ботоксом, вставными сиськами, фотошопом и лицом с мимикой манекена.

Про сценические таланты даже заикаться не стоит.
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7k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Что у неё с туфлями, они явно не по размеру.
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4k
Petr Chernyshev 5 минут назад
Что автор поста вкладывает в понятие "завораживающие"?
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353
ФишкинДруг 24 минуты назад
За Мерлин всегда ЗЕЛЕНЬ)))
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5k
Sapsan Час назад
Кто все время таскает сюда эту жидовскую прошмандовку которая выступает перед империалистическими головорезами?
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1k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
недавнего четырехдневного турне по Корее 22 февраля 1954 года.
Ну да, совсем недавно было
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28k
winergy2012 2 часа назад
Что может быть в шлюхе завораживающего?О каком страхе идет речь,если она сняла свою е.б.лю с миллионером за 3 миллиона долларов на видео.
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2k
RoseM winergy2012 Час назад
За какую сумму ты согласишься "отодрать", например Анджелину Джоли (подставь любую другую, если больше нравится)?
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28k
winergy2012 RoseM Час назад
Ни за какую.А чем отличается Джоли( подставь любую другую) от обычной девушки?Или трахнуть известную и распиаренную, дело престижа и гордости?Я этим не страдаю.Мне вполне достаточно обычной симпатичной девушки.
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966
Vladimir Taranovich 2 часа назад
слегка стремная баба
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