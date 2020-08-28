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"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки

"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки (9 фото)

Автор:
28 августа 2020 13:25
Сообщество : Военное
Метки: берингово море   военное   омск   подводная лодка   рыбаки   субмарина   учения   
2083
9
Два дня подряд рыбаки жаловались в береговую службу на российских военных. Вот так ловишь себе минтай близ берега Аляски, а неподалеку - пять кораблей, а потом и субмарина всплывает.

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Метки: берингово море   военное   омск   подводная лодка   рыбаки   субмарина   учения   
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33  комментария
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−67
............ 2 часа назад
прям вот все обсрались! учитывая флот сша...
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1k
investas 15 минут назад
Я б тоже обосрался, если был бы рыбаком, а рядом со мной военный корабль прошел) логично
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48
Вася с ложкой 17 минут назад
Я такие же статьи в газете Правда читал 30 лет назад ....Правда потому выяснялось что все чуть чуть не так
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2k
Красаучег) 21 минуту назад
АУГи может уничтожать? Ядерные они штоле?
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12k
Дмитрий 24 минуты назад
Эммм... ну, вообще-то по словам представителя этой самой береговой охраны США, они в курсе происходящего, поскольку РФ, как и положено, заранее уведомило Пентагон о предстоящих учениях.
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Целой атомной флотилией напугали рыбаков. Очередная победа над амерами. А лодка, похоже, всплыла аварийно - иначе зачем, рыбаков пугать?
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−97
Вася Васильев 36 минут назад
Это очень важная новость! Гораздо важнее, чем про отсутствие доказательств в уголовном деле Сергей Фургала. Путин чмо.
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−97
Вася Васильев 37 минут назад
Нужно было торпеду отправить этим путинским крысам, чтобы знали, где нельзя плавать.
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1k
lekha-fil 56 минут назад
Точно обосралились?
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8k
Хью́берт 59 минут назад
Сидит чукча на берегу, ловит рыбу. Вдруг всплывает американская подводная лодка: - Хелло! Вы не видели, куда советская подлодка поплыла? Чукча указал пальцем. - Норд-Вест! - скомандовал капитан. Через полчаса всплывает советская подлодка: - Товарищ, не видел, куда американцы поплыли? - Норд-Вест, - ответил чукча. - Ну, ты, - сказал капитан, - хватит умничать, пальцем покажи!
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86k
сапер Водичка Час назад
"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки
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2k
Борис Карабанов Час назад
Всплывает так АПЛ, откидывается люк:
- КЛЮЁТ?
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12k
Дмитрий Борис Карабанов 19 минут назад
Старая норвежская реклама местного аналога Авито

Ссылка www.youtube.com
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250
Акроко Час назад
Урря! Мы показали очередную фигу Омэрике.
Да все это архивжно. Гораздо важнее чем новость про 85летнего деда из Кабардино-Балкарии который повесился затравленный ментами. Гораздо важнее чем новость про 14летнюю девчонку из Красноярска и еще восьмерых детей, которых упекли в психдеспансер за чтение статьи про Колумбайн.
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121
Andrey Акроко 20 минут назад
Про деда не слышал, а вот про подростков подписанных на тематику колумбайн слышал. С такими надо очень серьезно работать, чтобы не повторялся техникум в Керчи. Нифига не шутки.
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2k
methos2 Акроко Минуту назад
Всегда интересовало, как либералы связывают между собой абсолютно несвязываемые вещи.....
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39k
zloykoyot Час назад
"...они снова накляузничали военным..." Ну вот так-то не надо. Ребята за безопасность своей страны беспокоятся. А что бы вы сделали, увидев неподалёку от берегов своей страны всплывшую американскую подлодку? Я бы ровно то же самое - сообщил воякам.
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6k
Andrei zloykoyot 57 минут назад
В этом и отличие. Мы проявляем бдительность, они кляузничают, у нас разведчики, у них шпионы и т.д.
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39k
zloykoyot Andrei 53 минуты назад
Если с этой точки зрения, то да. Обнаглели в край буржуины)))
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2k
Борис Карабанов Час назад
Я не понял, а чё это амеры нашего минтая ловят?
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39k
zloykoyot Борис Карабанов Час назад
Нейтральные воды
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16k
turyst zloykoyot Час назад
Нейтральный минтай.
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2k
Борис Карабанов zloykoyot Час назад
И чё? Воды - нейтральные, а минтай - наш!
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39k
zloykoyot Борис Карабанов Час назад
Не, ну так-то да, нехера американам минтая ловить, пущщай свои бургеры жрут)))
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678
PADUSHKA Борис Карабанов 55 минут назад
А ты пойди, отбери. :)
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111
gvezpzyx Час назад
"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Что там и день - то новая победа над Америкой. Прям ностальгия по 2014 году, интересно, рубль снова упадет, ой, то есть я хотел сказать "доллар окрепнет"
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219
Vital Idol Dmitrii Ivanov Час назад
с 61 до 75 за 9 мес... -23%, худшая нефтяная валюта!!!
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