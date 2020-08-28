"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки

Два дня подряд рыбаки жаловались в береговую службу на российских военных. Вот так ловишь себе минтай близ берега Аляски, а неподалеку - пять кораблей, а потом и субмарина всплывает.
26 августа американские рыбаки, ловившие близ Аляски минтая, заметили эскадру военных кораблей и немедленно сообщили о происходящем представителям береговой охраны США, которые обратились на военную базу в Анкоридже и выяснили информацию о запланированных учениях. "Мы ценим беспокойство рыбаков. Они увидели то, что их волнует, и уведомили нас. А мы смогли связаться с нашими коллегами из военного командования Аляски и узнать, что об этом было известно", — цитирует представителя береговой охраны AlaskaPublic Media.
По словам рыбаков, с русских кораблей им приказали отойти в сторону, и американская рыболовецкая флотилия была вынуждена подчиниться. Два эсминца и еще три крупных судна прошли совсем рядом с американскими траулерами - рыбаки признались, что им Было немного "некомфортно".
Спустя сутки эти же парни снова вышли в море и увидели уже подлодку. Разумеется, они снова накляузничали военным.
Спустя сутки эти же парни снова вышли в море и увидели уже подлодку. Разумеется, они снова накляузничали военным.
В четверг, 27 августа, американские военные зафиксировали у берегов Аляски всплывшую субмарину и определили в ней российскую подлодку, о чем Северное командование Вооруженных сил США и сообщило в своем аккаунте Твиттера.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020
"NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки – прим. ред.) и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски", - говорится в сообщении на странице Северного командования ВС США в Твиттере. Далее отмечается, что в Америке всегда тщательно отслеживают передвижения всех "представляющих интерес" кораблей, особенно судов иностранного флота. Северное командование уточнило, что поскольку текущая активность России на море происходит в международных водах, за пределами вод США, страна остается наблюдателем, но всегда готова помочь всем, "кто попал в беду".
Российские военные предложение о помощи проигнорировали, заявив, что никакой нештатной ситуации нет, а всплывшая субмарина - участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".
В Минобороны РФ заявили, что учения "Океанский щит-2020" , в которых участвуют суда и субмарина, проходят в соответствии с международными правилами. В ходе них флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и подводный крейсер "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Известно, что подлодка, которая испугала американских рыбаков, - это многоцелевая атомная субмарина с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей". Она вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр" и предназначена для "уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров".
Известно, что подлодка, которая испугала американских рыбаков, - это многоцелевая атомная субмарина с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей". Она вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр" и предназначена для "уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров".
#Видео Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота https://t.co/h5VMIz48Jq#Минобороны #ВВО #ТОФ #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/B17H8tv1Sa— Минобороны России (@mod_russia) August 27, 2020
Интереснее всего было мнение бывшего офицера береговой охраны, который в беседе с журналистами попенял рыбакам, заявив, что если "сквозь вашу рыболовную сеть проходят подводные лодки, вы проиграете войну".
Источник:
Ссылки по теме:
- Спецназ России провел учения с применением галлюциногенного оружия
- Пятеро военных НАТО во время учений потерялись в литовских лесах
- Уникальное зрелище: ядерная подлодка штурмует льды
- Как устроен быт моряков-подводников
- Компания Triton Submarines построила туристическую подводную лодку
0
Новости партнёров
Загрузка...
- КЛЮЁТ?
Да все это архивжно. Гораздо важнее чем новость про 85летнего деда из Кабардино-Балкарии который повесился затравленный ментами. Гораздо важнее чем новость про 14летнюю девчонку из Красноярска и еще восьмерых детей, которых упекли в психдеспансер за чтение статьи про Колумбайн.