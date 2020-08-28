"Русские идут!": американские рыбаки испугались российских военных кораблей и подлодки

По словам рыбаков, с русских кораблей им приказали отойти в сторону, и американская рыболовецкая флотилия была вынуждена подчиниться. Два эсминца и еще три крупных судна прошли совсем рядом с американскими траулерами - рыбаки признались, что им Было немного "некомфортно".

Спустя сутки эти же парни снова вышли в море и увидели уже подлодку. Разумеется, они снова накляузничали военным.