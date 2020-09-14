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"Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки

"Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки (12 фото)

Автор:
14 сентября 2020 18:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: армия   военное   интересно   солдаты   ушанка   шапка   
2640
12
Который день интернет-пользователи придумывают самые разные версии происхождения этого на первый взгляд нелепого атрибута головного убора. А на фотографиях солдат с оттопыренными ушами шапки видят боевых медведей и даже эльфов.

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Метки: армия   военное   интересно   солдаты   ушанка   шапка   
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6  комментариев
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608
Олег Полчаса назад
Тема не новая. Я в такой уже лет 5 на охоту гоняю. Шапка франзузская
Тема не новая. Я в такой уже лет 5 на охоту гоняю. Шапка франзузская
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17k
turyst Полчаса назад
Такое ощущение, что писатель, никогда шапку-ушанку не носил.

Под клапанами расположены калиброванные отверстия для улучшения прохождения голосовых команд.
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1k
ALEX Полчаса назад
Я думаю это сделано для удобства радиста.

Не будут же для радистов отдельно шапки шить.
Я думаю это сделано для удобства радиста. Не будут же для радистов отдельно шапки шить.
Я думаю это сделано для удобства радиста. Не будут же для радистов отдельно шапки шить.
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1k
Антон Сорокин Полчаса назад
ну вот наконец и для хипстеров отрада, можно слушать айфончик не снимая ушанки
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4k
ZAR 59 минут назад
Подстаканники..
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890
Radugananebe Час назад
Панды))).
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