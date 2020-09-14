"Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки

Который день интернет-пользователи придумывают самые разные версии происхождения этого на первый взгляд нелепого атрибута головного убора. А на фотографиях солдат с оттопыренными ушами шапки видят боевых медведей и даже эльфов.
Впервые головной убор, похожий на солдатскую ушанку, стал элементом солдатского обмундирования перед Первой мировой войной. Опускавшиеся уши шапки делали ее более удобной и подходящей для зимнего времени.
Десятью годами позже шапки-ушанки надела вся Красная Армия и милиция. При этом высший, старший и средний начальствующий состав получали головные уборы из шерсти и натурального меха, рядовые красноармейцы - из сукна и искусственного меха. Опускать уши вне строя полагалось только, если температура воздуха опускалась ниже 10 градусов мороза, а в строю - исключительно по приказу командира.
Шли годы, но ушанка оставалась верой и правдой служить солдатам Российской Армии. В ВМФ она была черного цвета (для офицеров ее шили из кожи). Личный состав сухопутных войск носил ушанки с отворотами стального цвета, военнослужащие ВВС щеголяли шапками с отворотами синего цвета.
Состав ткани и меха также отличался в зависимости от норм снабжения. К примеру, в погранвойсках ушанки были из цигейки, у остальных военнослужащих - из искусственного меха.
Высшие чины носили папахи из каракуля.
Состав ткани и меха также отличался в зависимости от норм снабжения. К примеру, в погранвойсках ушанки были из цигейки, у остальных военнослужащих - из искусственного меха.
Высшие чины носили папахи из каракуля.
После распада СССР и "лихих" лет безвременья дошел черед до модернизации Советской Армии. Изменения коснулись и ушанок. "Цифровые" шапки стали более удобными и теплыми. У них есть длинные уши, которые полностью закрывают голову с боков и область шеи.
Козырек защитит лицо от сильного ветра и снега.
Но вот вопрос: для сего на шапке нужны маленькие ушки?
Но вот вопрос: для сего на шапке нужны маленькие ушки?
Понятно, что они сделаны не просто так и вполне функциональны (подъемные клапаны с меховой подкладкой обеспечивает вентиляцию и яляется местом установки радиогарнитуры или наушников для связи с командиром подразделения), но оттопыренными выглядят очень забавно, за что солдат в таких ушанках прозвали "боевыми русскими медведями".
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Под клапанами расположены калиброванные отверстия для улучшения прохождения голосовых команд.
Не будут же для радистов отдельно шапки шить.