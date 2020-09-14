"Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки

Шли годы, но ушанка оставалась верой и правдой служить солдатам Российской Армии. В ВМФ она была черного цвета (для офицеров ее шили из кожи). Личный состав сухопутных войск носил ушанки с отворотами стального цвета, военнослужащие ВВС щеголяли шапками с отворотами синего цвета.

Состав ткани и меха также отличался в зависимости от норм снабжения. К примеру, в погранвойсках ушанки были из цигейки, у остальных военнослужащих - из искусственного меха.

Высшие чины носили папахи из каракуля.