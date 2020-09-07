Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом

Кто же знал, что насекомые могут быть столь опасны?!
Эта страшная и одновременно невероятная история произошла во Франции. 80-летний пенсионер сел пообедать, когда услышал рядом жужжание надоедливого насекомого. Желая поесть в тишине, дедушка решил сначала разделаться с мухой.
Выследив муху, он ударил по ней электрической мухобойкой. В этот же момент произошел взрыв, который вызвал обрушение крыши и части стены. Как оказалось, газовый баллон на кухне слегка пропускал газ и во время удара искра от электромухобойки спровоцировала взрыв.
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Давно известно что природный газ не имеет запаха, и по этому добавляют искусственно созданный "запах скунса".
Похоже на вброс. Типа, смотрите, во Франции тоже газ взрывается, а не только лишь у нас.