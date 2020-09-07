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Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом

Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 12:30
Метки: взрыв газа   муха   мухобойка   насекомые   обрушение крыши   фиаско   чистота   
2115
3
Кто же знал, что насекомые могут быть столь опасны?!

Источник:

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Метки: взрыв газа   муха   мухобойка   насекомые   обрушение крыши   фиаско   чистота   
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21  комментарий
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
легко обделался. если бы не взрыв, то мог и во сне газом травануться
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Victor Chromov 11 минут назад
Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 12 минут назад
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4k
Борис 18 минут назад
Российский газ)
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25k
Rest Tremor 23 минуты назад
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Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом
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2k
Мостли Хармлесс 46 минут назад
Пожилой француз при попытке убить муху взорвал дом
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5k
Trenzel2003 52 минуты назад
А у них что, этилмеркаптан не добавляют в газ?
Давно известно что природный газ не имеет запаха, и по этому добавляют искусственно созданный "запах скунса".
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Nane First NameLast Trenzel2003 Полчаса назад
Тоже удивился. Там такой вонизм - УЖАС. Пока газовоздушная смесь в комнате станет взрывоопасной - 10 раз переблюешься. Там разве что мертвый не учует.

Похоже на вброс. Типа, смотрите, во Франции тоже газ взрывается, а не только лишь у нас.
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zloykoyot 2 часа назад
То есть у деда нюх отмороженный напрочь? Газ в концентрации, нужной для взрыва, вонял бы неимоверно.
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238
Nane First NameLast Голос Вселенной Полчаса назад
Никтог бы ему не продал на кухню баллон с газом без вонючки.
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zloykoyot Голос Вселенной 17 минут назад
А производителей газа во Франции нет от слова совсем, есть поставщики, которые за одорацию и отвечают.
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24
Александр Колесников zloykoyot 12 минут назад
Так и вчера так пахло, и позавчера... Без обид, я сам дедуля.
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7k
Голос Вселенной zloykoyot 10 минут назад
Спорить не буду.
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Голос Вселенной Nane First NameLast 10 минут назад
Спорить не стану.
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22k
Carma Warrior 2 часа назад
Ага.. breaking news!!!!
Ага.. breaking news!!!!
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