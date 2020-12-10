Его напичкали: интервью с родственниками подростка, избившего таксистку

Помните недавнее видео про группу подростков, избивших таксистку в Новосибирске? Вот что об одном из нападавших (в красной куртке) рассказывает его бабушка и мама.
Видео нападения на таксистку. Упоминаемый в дальнейшем бабушкой Андрюша в красной куртке
Интервью с бабушкой подростка
Пострадавшая таксистка поделилась подробностями избиения
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бляяяя
А виновата эта старая бл#дь в первую очередь. Ничего не сделала чтоб воспитать человека и получился кусок гавна. С которым теперь вся страна должна мучиться. К стенке мразоту. Но к сожалению это невозможно... Но еще как вариант пороть публично родителей таких отбросов было бы тоже полезно.
Я извиняюсь, а чем же мы сами тогда будем отличаться от этих нелюдей?
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- В государстве живём - не в банде. Судом судить будем. (с) к.ф. "Шестой"
Но, это в любом случае не отменяет совершенное преступление.
Особенно групппой лиц.
Пусть посидит, подумает
баба не от хорошей жизни таксует, а эти скоты так с ней поступили...
Ни в коем разе не собираюсь защищать этих подонков, но считаю, что мешать с дерьмом их родителей абсолютно неправильно и не заслуженно.
И если процесс скатывания ребенка не видит родитель, то родителя либо нет, либо ему посрать на свое чадо. Ценности вложенные с детства, следует подкреплять личным примером и мотивацией.