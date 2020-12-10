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Его напичкали: интервью с родственниками подростка, избившего таксистку

Его напичкали: интервью с родственниками подростка, избившего таксистку (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2020 10:23
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избиение   криминал   люди   нападение   новосибирск   подростки   таксист   
2682
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Помните недавнее видео про группу подростков, избивших таксистку в Новосибирске? Вот что об одном из нападавших (в красной куртке) рассказывает его бабушка и мама.

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Метки: видео   избиение   криминал   люди   нападение   новосибирск   подростки   таксист   
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25  комментариев
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16k
babuby 2 часа назад
Напичкали! А то ему, бл**, 3 годика, что его напичкали!
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2
Vladimir Petrov 21 минуту назад
ВСЕХ НА НАРЫ !!!
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3k
Дмитрий Барановский Полчаса назад
Подросток в школе, дома и на улице может быть абсолютно разным человеком. В школе- отличник, дома-примерный сын. А на улице может просто ради хохмы кошку поджечь или бомжа забить насмерть. И понятно, что материнский инстинкт никуда не денется, во всех бедах и поступках чада будет виноват КТО-ТО, кто плохо повлиял, опоил и т.д. Примеров не счесть.
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31k
Олег 45 минут назад
Мразей наказывать телесно, а потом судом. И охранника с последних кадров привлечь за препятствование деятельности журналиста
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20k
Vazari Олег 41 минуту назад
Охранника не привлекать надо, а глаза на жопу натянуть, чтобы ручонки свои не тянул куда не следует.
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97
too_big Час назад
Мальчика 15летнего (или сколько там ему 16?) отпустили в 12 ночи из дома, до 4 утра!
бляяяя
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2
Данил Час назад
Бабушка верит в то, что говорит. Но факт есть факт. Преступление на лицо. И за это надо ответить.
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7k
harlamov Час назад
По факту расстрелять всех надо. Каждый из них уже конченая мразь, которая после отсидки еще как минимум кого-то убьет, а может и не одного человека. На хера теперь с этими тварями государство и граждане будут лет 50 еще вошкаться? Соседи, учителя (если у педиков дети появятся), таксисты, менты, любой случайный прохожий... Эту цепочку надо сразу обрывать.
А виновата эта старая бл#дь в первую очередь. Ничего не сделала чтоб воспитать человека и получился кусок гавна. С которым теперь вся страна должна мучиться. К стенке мразоту. Но к сожалению это невозможно... Но еще как вариант пороть публично родителей таких отбросов было бы тоже полезно.
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20k
Vazari Час назад
Учитывая, что дело приобрело огласку, есть надежда, что эти мутанты получат реальные сроки и не смогут отпетлять.Вот бы кто еще на зоне им ад смог устроить... Таксистку жалко. Нормальная, спокойная женщина, с нелегкой жизнью.
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14k
Александр Vazari Полчаса назад
Максимум что им устроят, так это работу в "службе безопасности Сбера".
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2k
Борис Карабанов Час назад
Общий мотив комментариев за эти дни: "Какая бесчеловечная жестокость! Да, за такое надо расстрелять вместе с родителями/сжечь/порезать на куски/живьём закопать/отрубить руки, ноги, а потом голову/постепенно растворить живыми в кислоте и т.д.."
Я извиняюсь, а чем же мы сами тогда будем отличаться от этих нелюдей?
............................................
- В государстве живём - не в банде. Судом судить будем. (с) к.ф. "Шестой"
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1k
Kariya Борис Карабанов Час назад
Перевоспитывать пока не научились, тюрьма многим кажется раем для таких личностей, да и вообще это еще бабушка надвое сказала, посадят ли, нет веры закону, вот и кричат поступить по старинке, пока еще на кого не напали, расстрел-то ведь точно поможет. Не одобряю, но в чем-то понимаю. Что еще тут сказать?
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9k
Karelian Борис Карабанов Час назад
Тем, что мы проявляем жестокость к нелюдям, упырям, оркам, а не к невинным людям.
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6k
Lev Asriev Борис Карабанов 43 минуты назад
В правовом государстве, граждане делегируют этому самому государству применять силу. Мы сами тем и отличаемся, что не расстреливаем сами, а призываем государство свершить правосудие.
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9k
KOSTELLO Час назад
Допускаю, что бабушка искренне говорит.
Но, это в любом случае не отменяет совершенное преступление.
Особенно групппой лиц.
Пусть посидит, подумает
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394
Владимир 2 часа назад
Живьем закопать троих, и бабку тоже, старая мразь покрывает зло, которого и так в мире полно.
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12k
Ligov 2 часа назад
Это не молодежь, это отбросы общества, от которых лучше избавится...
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124
Helen 2 часа назад
Внук жестокий и мерзкий. На фоне этого бабушкины слезы очень лживые. Фу, гадость
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12k
куджо 2 часа назад
Подонки, а не подростки.
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1k
aklinks 2 часа назад
Слезки крокодильи. Тупое быдло
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
яж говорил, только б@яди могли воспитать такую х@ету, как этот недоносок!
баба не от хорошей жизни таксует, а эти скоты так с ней поступили...
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13k
homerchik Шурум-бурум 2 часа назад
Читая подобные криминальные сводки, каждый из нас, как правило, уверен в том, уж его дети точно на такое не способны. Но, как ни воспитывай, какие ценности не вкладывай с малолетства, никто и никогда не даст стопроцентной гарантии, что воспитываемый не встанет на скользкую дорожку, не свяжется с плохой компанией, или просто не захочет привлечь к себе внимание крутых ребят в классе или девчонок, пусть и таким способом.
Ни в коем разе не собираюсь защищать этих подонков, но считаю, что мешать с дерьмом их родителей абсолютно неправильно и не заслуженно.
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6k
Lev Asriev homerchik Час назад
Глупости. Чтобы дойти до такого уровня, как эти у.е.б.к.и-нужен длительный период. Я знаю о чем говорю. Сам вырос в таких местах, где сломать нос или порезать, было в порядке вещей.
И если процесс скатывания ребенка не видит родитель, то родителя либо нет, либо ему посрать на свое чадо. Ценности вложенные с детства, следует подкреплять личным примером и мотивацией.
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