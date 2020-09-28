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Прокурору закон не писан: нашумевшее дело удалось замять

Прокурору закон не писан: нашумевшее дело удалось замять (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 21:00
Сообщество : Криминал
Метки: Мыльников   драка   полиция   прокурор   суд   уголовное дело   
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Многие помнят громкий скандал, произошедший 29 июня этого года в Москве. Тогда пьяный сотрудник Генеральной прокуратуры после потасовки около дома соседей был доставлен в отделение полиции. В отделении Игорь Мыльников дерзко разговаривал с сотрудниками полиции и даже совершил нападение на одного из них.

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Метки: Мыльников   драка   полиция   прокурор   суд   уголовное дело   
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12k
homerchik Час назад
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Князь Курбский 53 секунды назад
Им можно
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3k
Maikie 16 минут назад
В этой статье произошло два чуда...
Первое - что чиновника из ген прокуратуры задержали обычные полицейские как "рядового гражданина" и второе чудо, что не забыли через энное количество времени написать оконцовку...
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8k
БарНалей Maikie 9 минут назад
Ни какого чуда. Не обольщайся. Чайка приземлился, а этот хмырь из его команды.
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3k
Maikie БарНалей 5 минут назад
Но второе точно "чудо" т.к. многие "сенсации" забываются на второй день а тут довели до конца...
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1k
Calkaneus Maksim 21 минуту назад
ну как минимум увольнение еще надо
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8k
БарНалей Calkaneus Maksim 14 минут назад
Какое к хренам увольнение? На нары по полной! Там, вроде, и взяткой пытались откупиться (узнал из интернета, а то еще за клевету привлекут). Сумма, вроде, 8 лямов.
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8k
БарНалей 23 минуты назад
Статьи надо менять. Сотрудник, который стоит на страже закона и нарушающий закон, должен нести ответственность гораздо большую, чем гражданский. Это как отягощающий фактор должен быть.
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6k
Andrei 23 минуты назад
Ну, вообще-то всё по закону -
"...наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.."
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52k
Racer777 Полчаса назад
Сам себя наказал. Убил карьеру.
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8k
БарНалей Racer777 7 минут назад
Просто надо было подчиненных лучше обучать. А то даже гуглом пользоваться не умеют...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Все люди равны, но некоторые равнее других.
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2k
VL 39 минут назад
гандоны в ГП
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28k
Alex 47 минут назад
Мразь
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296
im240 51 минуту назад
хороший адвокат получился.
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981k
Сергей 57 минут назад
Учитывая то, что он не причинил никакого вреда, увольнение и штраф (150К) - вполне адекватное наказание!
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28k
Alex Сергей 46 минут назад
Адекватное наказание - посадить на кол, это зажравшееся чмо
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10k
Альф 57 Сергей Полчаса назад
Я бы посмотрел на вас, если вы сделали такое - сели бы сразу. Безнаказанность просто, своих не трогают.
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8k
БарНалей Сергей 6 минут назад
За это чмо (по непроверенным данным) 8 лямов за закрытие дела давали. 150К - смех...
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762
Ясный Пень Час назад
Ни какого насилия . У прокурора с представителем власти только по обоюдному согласию !
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13k
Александр Н. Час назад
Ворон ворону глаз не выклюет.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Ссылка youtu.be


Никто и не сомневался
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7k
Kucher Час назад
Ворон ворону глаз не выклюет
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