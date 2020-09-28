Прокурору закон не писан: нашумевшее дело удалось замять

Многие помнят громкий скандал, произошедший 29 июня этого года в Москве. Тогда пьяный сотрудник Генеральной прокуратуры после потасовки около дома соседей был доставлен в отделение полиции. В отделении Игорь Мыльников дерзко разговаривал с сотрудниками полиции и даже совершил нападение на одного из них.
Видео из полицейского участка попало во все новостные издания. И Мыльникова сразу же уволили из Генпрокуратуры. А глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал завести на драчуна уголовное дело.
24 июля прошло первое судебное заседание, на котором бывший прокурор извинился перед полицейским и признал свою вину. Ему присудили штраф в размере 150 000 рублей. Эксперты предрекали срок до 5 лет за «Применение насилия в отношении представителя власти».
Однако сегодня Московский городской суд закрыл уголовное дело и теперь срок по ч. 1 ст. 318 УК РФ Мыльникову не грозит.
Однако сегодня Московский городской суд закрыл уголовное дело и теперь срок по ч. 1 ст. 318 УК РФ Мыльникову не грозит.
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Первое - что чиновника из ген прокуратуры задержали обычные полицейские как "рядового гражданина" и второе чудо, что не забыли через энное количество времени написать оконцовку...
"...наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.."
Никто и не сомневался