Прокурору закон не писан: нашумевшее дело удалось замять

24 июля прошло первое судебное заседание, на котором бывший прокурор извинился перед полицейским и признал свою вину. Ему присудили штраф в размере 150 000 рублей. Эксперты предрекали срок до 5 лет за «Применение насилия в отношении представителя власти».



Однако сегодня Московский городской суд закрыл уголовное дело и теперь срок по ч. 1 ст. 318 УК РФ Мыльникову не грозит.