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Где был Алевизов ров московского Кремля?

Где был Алевизов ров московского Кремля? (8 фото)

Автор:
02 декабря 2020 00:30
Метки: Кремль   история   москва   
1517
8

В 1508 г. по повелению великого князя Василия III, сына Ивана III, итальянскому мастеру Алевизу Фрязину Миланцу было поручено строительство оборонительного рва со стороны Красной площади, то есть с «приступной», не защищенной водными преградами стороны Кремля. Ров должен лишить неприятеля возможности подвести к стенам стенобитные орудия, затруднить сооружение подкопов под них во время осады.

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Метки: Кремль   история   москва   
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ГородДомов 8 часов назад
нуу, красиво было ..
может восстановить ров ?
..ой..молчу , молчу )))
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WadDad 6 минут назад
Т.е. большинство "исторических" фильмов со сценами у Кремля Москвы, начиная как минимум с эпохи Ивана Грозного до Отечественной войны, сняты неверно.
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