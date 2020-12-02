Где был Алевизов ров московского Кремля?

В 1508 г. по повелению великого князя Василия III, сына Ивана III, итальянскому мастеру Алевизу Фрязину Миланцу было поручено строительство оборонительного рва со стороны Красной площади, то есть с «приступной», не защищенной водными преградами стороны Кремля. Ров должен лишить неприятеля возможности подвести к стенам стенобитные орудия, затруднить сооружение подкопов под них во время осады.
Алевизов ров — фортификационный ров, существовавший с 1508 по 1814 год на территории Красной площади в Москве. Канал проходил вдоль стен Кремля от Угловой Арсенальной до Беклемишевской башни и соединял Неглинную с Москвой-рекой. Был назван в честь архитектора Алевиза Фрязина (Нового), руководившего строительством сооружения
Сооружение оборонительных сооружений продолжалось несколько лет, с 1508 по 1516 г. В 1508 г. с разных концов страны были присланы землекопы, которые за 1,5 месяца выкопали глубокий ров от реки Неглинной до Москвы реки. Длина этого рва составила 541 м, глубина от 8 до 13 м, а ширина от 28 до 34 м. Затем этот ров облицевали камнем и кирпичом и наполнили водой из реки Неглинной. Чтобы вода из Неглинной шла в ров самотеком, на реке пришлось построить плотину. Согласно другому мнению, ров, в силу его большой глубины, мог наполняться и грунтовыми водами.
Чтобы удерживать воду во рву при большом наклоне местности в сторону Москвы реки, в разных местах рва были построены преграды-шлюзы. Так что получилось, что вода во рву спускалась вниз как бы ступенями.
Как дореволюционные, так и современные историки считают, что вода поступала в ров Алевиза из Неглинной и Москвы-реки, чего, однако, не могло быть из-за большого перепада высот. Специалисты Центра историко-градостроительных исследований, ссылаясь на донесение архитектора Д. В. Ухтомского от 1756 года, пришли к следующему выводу: Алевизов ров питался водой «из специальных колодцев, устроенных на выходах водоносных пластов и приуроченных к секторам рва, перегороженного шлюзами.
Один из таких колодцев сохранялся до середины 18 века у Спасской башни и служил для полива Аптекарского сада». По мнению автора книги, при сооружении рва на участке от Никольской до Спасской башни итальянские зодчие на отметке 10-15 метров вскрыли первый водоносный горизонт и вода поступала через дно рва-канала.
В этом случае становится понятным, почему ров имел столь значительную глубину.
Несколько позже, в 1533 г. ров оградили невысокими зубчатыми стенами. А в 1535 г. при строительстве Китай-города, подвели китай-городские стены к окончаниям рва, защитив его, таким образом, и со стороны реки Москвы и со стороны Неглинной. В этих стенах были сделали трубы для слива воды в Москву-реку и в ров из Неглинной.
Через глубокий ров от Никольской, Спасской и Константино-Еленинской башен были перекинуты мосты. Сначала деревянные подъемные, затем, в XVII веке каменные на арках.
По окончании строительства рва в 1516 г. Кремль оказался как бы на острове, окруженном водой. Однако, открывая шлюзы, отдельные части рва могли осушаться. Так в правление Ивана IV Грозного без воды была часть рва, примыкающая к Никольской башне Кремля и Воскресенским воротам Китай-города. Здесь содержались присланные из Англии львы. Из-за чего Воскресенские ворота часто называли «львиными». В XVII веке здесь содержался слон, подарок персидского шаха царю Алексею Михайловичу. Слон однако продержался недолго, он стал страдать расстройством желудка и с наступлением морозов умер.
Не всегда по своему прямому назначению использовались и мосты, перекинутые через ров. Так длинный Спасский мост (шедший от Спасской башни Кремля), и в то время когда он был еще деревянным, и потом, когда стал каменным, был основным местом, где москвичи приобретали книги. На всем протяжении моста были книжные лавки, где шла торговля рукописными и печатными изданиями, календарями, лубочными картинками.
Алевизов ров просуществовал до начала XIX в. В 1814—15, после войны 1812 года, во время реконструкции по проекту архитектора О.И. Бове ров был засыпан. Одновременно трансформируются окрестности бывшего Алевизова рва. На южной оконечности рва разбирается участок Китайгородской стены, примыкавший к ближайшей к р.Москве, Беклемишевской башне. К северу от рва исчезает река Неглинная, на ее строится кирпичный тоннель, в котором теперь текут ее воды, а вся пойма реки засыпается землей. В 1821 г. территории бывшей поймы Неглинной разбивается Александровский сад.
Источник:
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может восстановить ров ?
..ой..молчу , молчу )))