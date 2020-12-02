Где был Алевизов ров московского Кремля?

Сооружение оборонительных сооружений продолжалось несколько лет, с 1508 по 1516 г. В 1508 г. с разных концов страны были присланы землекопы, которые за 1,5 месяца выкопали глубокий ров от реки Неглинной до Москвы реки. Длина этого рва составила 541 м, глубина от 8 до 13 м, а ширина от 28 до 34 м. Затем этот ров облицевали камнем и кирпичом и наполнили водой из реки Неглинной. Чтобы вода из Неглинной шла в ров самотеком, на реке пришлось построить плотину. Согласно другому мнению, ров, в силу его большой глубины, мог наполняться и грунтовыми водами.



Чтобы удерживать воду во рву при большом наклоне местности в сторону Москвы реки, в разных местах рва были построены преграды-шлюзы. Так что получилось, что вода во рву спускалась вниз как бы ступенями.





Как дореволюционные, так и современные историки считают, что вода поступала в ров Алевиза из Неглинной и Москвы-реки, чего, однако, не могло быть из-за большого перепада высот. Специалисты Центра историко-градостроительных исследований, ссылаясь на донесение архитектора Д. В. Ухтомского от 1756 года, пришли к следующему выводу: Алевизов ров питался водой «из специальных колодцев, устроенных на выходах водоносных пластов и приуроченных к секторам рва, перегороженного шлюзами.