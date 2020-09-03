Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество

Давай проясним. Если крыса — ДОМАШНЯЯ, то она



1) Не заразная. От крысы, взятой у заводчика или из питомника, ты не получишь ни чуму, ни лишай, ни бешенство.



2) Не агрессивная к человеку. Крысы-мизантропы к селекции не допускаются.



3) Имеет кучу всевозможных расцветок, типов шерсти и ушей в ассортименте. Лысую крысу не хошь? А кучерявую? А без хвоста?

Эта порода крысы Дамбо. Только посмотрите на его прелестные уши! Как такую милаху можно назвать противной?