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Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество

Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество (7 фото)

Автор:
03 сентября 2020 08:57
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   факты   
824
7

Нынче обыватели делят домашних животных на три типа: первый — ми-ми-мишные кошечки-собачки, второй — «ты дебил, она же тебя сожрёт» и третий: «фу какая гадость, нафиг такое дома держать». Кроме тарантулов и сколопендр в последнюю категорию нередко относят крыс. Причём совершенно несправедливо!

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Метки: животные   интересно   факты   
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7  комментариев
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5
............ 4 часа назад
держал крыс, классные они, очень людей любят, постоянно по голове по плечам да шее мой бегала) живут они правда очень мало
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12k
Юрий 2 часа назад
Для любителей держать крысявок - как то прочёл эту книгу. Забавно...
Сам не держал и не буду.
Для любителей держать крысявок - как то прочёл эту книгу. Забавно... Сам не держал и не буду.
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55k
Опиум для народа 3 часа назад
Ну,про диких крыс можно так сказать:да,враги и вредители. Но ими в то же время можно восхищаться. Умны,сообразительны,живучи,защищают потомство ценой собственной жизни и обучают его. Отличные пловцы с рождения.
И цыпленка у деда скорее ласка сожрала,обычно крысе хватает и того,что в кормушке,да и куры крыс гоняют.
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288
Bobik 4 часа назад
Ну, не знаю. Моя сколопендра тоже крыс как-то не очень.
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