Мифы о том, что домашняя крыса — мерзость, инфекция и убожество

Нынче обыватели делят домашних животных на три типа: первый — ми-ми-мишные кошечки-собачки, второй — «ты дебил, она же тебя сожрёт» и третий: «фу какая гадость, нафиг такое дома держать». Кроме тарантулов и сколопендр в последнюю категорию нередко относят крыс. Причём совершенно несправедливо!
Конечно, репутация у крысы ужасная. От кого ожидать нож в спину? От крысы. Кто сожрал цыплёнка в курятнике деда? Крыса. Она и вредитель, и переносчик спидорака. И если ты, руководствуясь этими знаниями, остерегаешься диких крыс, то — красава, всё делаешь правильно. Но если из-за них ты предпочёл декоративной крысе хомячка — пора менять понятия.
Давай проясним. Если крыса — ДОМАШНЯЯ, то она
1) Не заразная. От крысы, взятой у заводчика или из питомника, ты не получишь ни чуму, ни лишай, ни бешенство.
2) Не агрессивная к человеку. Крысы-мизантропы к селекции не допускаются.
3) Имеет кучу всевозможных расцветок, типов шерсти и ушей в ассортименте. Лысую крысу не хошь? А кучерявую? А без хвоста?
Эта порода крысы Дамбо. Только посмотрите на его прелестные уши! Как такую милаху можно назвать противной?
4) Крупнее и плодовитее. Не хочешь умерщвлять / раздавать более 14 крысят в месяц — к твоим услугам стерилизация или беспроигрышная система: коммуна «БезБаб» или «БезМужиков». Про вариант «forever alone» поговорим позже. Спойлер: он рабочий, но не для всех.
Избавившись от плохих качеств, всё лучшее крыски сохранили. Милаха может похвастаться высоким уровень IQ, любопытством и внимательностью. Животинки легко обучаются и быстро привыкают к рукам. Даже играть с ней можно! Ну чем не собака на минималках? В общем, крыса принесёт тебе массу удовольствия. Но, увы, это удовольствие дольше 3 лет не продлится — грызуны долго не живут.
Однако у питомца к хозяину тоже есть требования. Во-первых, это — чистота: отдельный туалет, здоровая диета, свежая водичка и еженедельное купанье.
Последнее нужно скорее тебе, чем крыске. Животинка метит свою территорию и поэтому может пахнуть, если регулярно её не мыть.
Во-вторых, достойное развлекалово: просторная клетка с полками и лесенками, гамаками, игрушками. Но главное условие — это иметь дружка-пирожка. По природе хвостатые живут колониями, поэтому заделаться в отшельники они не могут.
ВАЖНО! Нужно брать крысёнка маленьким, до 3 недель. Только тогда он станет полноценным членом вашей семьи. Если брать питомца взрослым, то животное может проявлять агрессию, так как его лишили "семьи", к которой он привык.
Конечно, ты можешь стать почётным членом крысиной семьи, в этом случае внимание питомца будет сосредоточено только на тебе. Но будь готов проводить с крысом, как с собакой, как минимум часов 5 в день. Слишком долго? У тебя нет на это времени?
Тогда покупай пару хвостатых, чтобы животинки не скучали, пока ты делаешь человеческие дела. Но учти, даже в таком случае общение с человеком вне клетки им необходимо, хотя бы по одному часу в день.
Крысы очень любят сидеть на плечах, как пиратские попугаи.
Так что крысы — отличная альтернатива кошечкам и собачкам. Не заводите животных, к которым не готовы, и да будет вам и вашему питомцу здоровье и счастье.
Источник:
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Сам не держал и не буду.
И цыпленка у деда скорее ласка сожрала,обычно крысе хватает и того,что в кормушке,да и куры крыс гоняют.