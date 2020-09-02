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15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо

15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо (15 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 22:55
Сообщество : Животные
Метки: доказательства   домашние   животные   любимцы   семья   человеческие   эмоции   
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Почти для всех хозяев домашние животные становятся полноценными членами семьи. Но также некоторые считают, что нельзя очеловечивать питомцев, и что они руководствуются исключительно рефлексами. В этом посте приведены доказательства того, что животные тоже испытывают огромную гамму разнообразных эмоций, которые очень напоминают человеческие.

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Метки: доказательства   домашние   животные   любимцы   семья   человеческие   эмоции   
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3  комментария
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Летучий Мыш 2 часа назад
Прелесть какая. Все вместе и каждый по отдельности)
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Andreaqa Час назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
На первом фото кот похож на двойную шаурму
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DarSie

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