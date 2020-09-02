15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо

Почти для всех хозяев домашние животные становятся полноценными членами семьи. Но также некоторые считают, что нельзя очеловечивать питомцев, и что они руководствуются исключительно рефлексами. В этом посте приведены доказательства того, что животные тоже испытывают огромную гамму разнообразных эмоций, которые очень напоминают человеческие.
Она услышала как кто-то громко ругается на улице
Он такой привередливый, что пьёт воду только из стакана
Любопытство - не порок. Они прибежали посмотреть, что я купила интересного
Она недовольна, что дочь надела на неё шапку
Привет!
Она очень хотела добиться внимания
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Все игрушки сушатся, посмотрите на это трагическое выражение морды
Она провожает меня в дорогу, и положила в мой чемодан свою любимую игрушку
Наш котик обожает спать в игрушечной ванне
Она очень любит праздники
Эмоции зашкаливают
Они так трогательно выражают любовь
Наш кот всё время спит, обнимая живот беременной жены
Пёс обожает вместе с женой смотреть телевизор
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