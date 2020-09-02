15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо

Почти для всех хозяев домашние животные становятся полноценными членами семьи. Но также некоторые считают, что нельзя очеловечивать питомцев, и что они руководствуются исключительно рефлексами. В этом посте приведены доказательства того, что животные тоже испытывают огромную гамму разнообразных эмоций, которые очень напоминают человеческие.