Почему советская пушка Ф-22 стала лучшим противотанковым орудием Вермахта

76-мм пушка Ф-22 конструкции В.Г. Грабина была принята на вооружение РККА в 1936 году для артиллерии дивизионного звена. Орудие имело ряд конструктивных недостатков: недостаточно прочный и не до конца продуманный лафет; откатник и накатник были расположены вместе под стволом, что при интенсивной стрельбе приводило к их перегреву; расположение маховиков подъемного и поворотного механизма по разные стороны орудия.
Поэтому Ф-22 в 1939 году была снята с производства. Но на вооружении осталось. Всего было выпущено порядка трех тысяч таких пушек. Грабину пришлось срочно мастерить Ф-22 УСВ. Но это было принципиально уже совсем другое орудие. Зачем понадобилось присваивать ему старый индекс, непонятно.
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны при отступлении и в многочисленных котлах большая часть Ф-22 была потеряна. Большинство орудий даже не погибло в бою, а было просто брошено. Немцы трофеи на помойку не выбрасывали - какие-то образцы отправляли на склады, какие-то в войска. Немецкие специалисты высоко оценили баллистические характеристики советского орудия.
Но первый громкий успех к Ф-22 пришел не на Восточном фронте, а в далекой Африке. Роммель потребовал для борьбы с английскими танками прислать ему мощные противотанковые орудия. Желательно самоходные. Таковых у немцев в ту пору еще не было. Выбор пал на трофейную Ф-22. На базе полугусеничного тягача Sd Kfz 6 монтировалась рубка из тонкой брони.
В рубку устанавливалась Ф-22 вместе с колесами, станинами и щитом – вот тебе и САУ, получившая красивое имя «Диана». Всего таких «богинь» было создано девять экземпляров, которые приступили к боевой работе в январе 1942 года в составе 605-го батальона истребителей танков. Судя по отчетам, встречи с ними очень дорого обходились англичанам.
Но основные события все же разворачивались не в Африке. Что-то надо было делать с советскими Т-34 и КВ. Единственным эффективным средством борьбы с ними были 88-мм зенитки. Но это дорогое удовольствие. А производство 75-мм противотанковой Pak 40 только еще предстояло наладить. Что делать? Трофейная Ф-22! Только ее надо переделать.
Советскому орудию изменили станок - теперь маховики вертикальной и горизонтальной наводки находились по одну сторону. Установили новый прицел, уменьшили высоту щита. Но, самое главное, расточили зарядную камору под новый снаряд. Длина гильзы советского 76-мм унитарного патрона была 385 мм, диаметр фланца 90 мм. Этот выстрел был спроектирован под царскую трехдюймовку. Немцы же для Pak 40 смастерили новый 75-мм боеприпас с длиною гильзы 714 мм и диаметром фланца в 100 мм.
Эту гильзу и решили использовать, только обжимали в ней не 75-мм, а 76-мм снаряд. Метательный заряд в таком выстреле увеличился в 2,4 раза. Правда, в связи со значительно выросшей отдачей, ствол орудия пришлось оборудовать дульным тормозом. Новое орудие получило индекс Pak 36(r). При испытаниях бронебойный снаряд пробивал с 500 м 108-мм броню.
Первые Pak 36(r) отправлены на фронт в апреле 1942 года. Всего же в том году было передано на фронт 358 орудий, в следующем – 169. Кроме того, помимо буксируемого варианта, 894 орудия были установлены на САУ «Мардер II» и «Мардер III». Являлась лучшим противотанковым орудием Вермахта до массового поступления в войска Pak 40. Да и после своих позиций не утратила. Стреляла вплоть до конца войны.
Пушка-предатель попила кровушки советских танкистов. Говорят, что они прозвали бывшую соотечественницу «гадюкой». Впрочем, оружию безразлично, в какую сторону стрелять. Штук тридцать Pak 36(r) было захвачено в Сталинграде. Они пошли на комплектование советских противотанковых дивизионов.
Как же так получилось, что немцы смогли раскрыть весь потенциал Ф-22, а мы нет? Орудие изначально проектировалось под новый 76-мм унитарный патрон для зенитки 3-К обр. 1931 года, длина гильзы которого составляла 558 мм. Это еще не немецкие 714 мм, но уже близко. По требованию военных, Грабину пришлось вернулся к старому боеприпасу. Но задел прочности в Ф-22 остался.
Советских военных понять можно: в 1935 году вряд ли кто-нибудь мог предположить, что через каких-то десять лет толщина лобовой брони танков вырастет до 150 мм. А снарядов старого образца выпущено немеряно. Куда их девать? Возобновлять же выпуск Ф-22 под новый боеприпас в 1941-42 гг. в условиях эвакуации и развертывании на новых местах промышленных предприятий, наверное, было бы неразумно – выпуск привычной номенклатуры вооружения и боеприпасов наладить бы. В 43-м году налажен массовый выпуск ЗИС-2, характеристики бронепробиваемости которой были сходны с Pak 36(r) при меньшем весе и габаритах. Надобность в Ф-22 отпала.
Таким образом, советская пушка на Родине славы не заслужила, зато врагу много пользы принесла. И такое бывает.
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