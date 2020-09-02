Почему советская пушка Ф-22 стала лучшим противотанковым орудием Вермахта

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны при отступлении и в многочисленных котлах большая часть Ф-22 была потеряна. Большинство орудий даже не погибло в бою, а было просто брошено. Немцы трофеи на помойку не выбрасывали - какие-то образцы отправляли на склады, какие-то в войска. Немецкие специалисты высоко оценили баллистические характеристики советского орудия.

Но первый громкий успех к Ф-22 пришел не на Восточном фронте, а в далекой Африке. Роммель потребовал для борьбы с английскими танками прислать ему мощные противотанковые орудия. Желательно самоходные. Таковых у немцев в ту пору еще не было. Выбор пал на трофейную Ф-22. На базе полугусеничного тягача Sd Kfz 6 монтировалась рубка из тонкой брони.

В рубку устанавливалась Ф-22 вместе с колесами, станинами и щитом – вот тебе и САУ, получившая красивое имя «Диана». Всего таких «богинь» было создано девять экземпляров, которые приступили к боевой работе в январе 1942 года в составе 605-го батальона истребителей танков. Судя по отчетам, встречи с ними очень дорого обходились англичанам.