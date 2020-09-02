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Почему советская пушка Ф-22 стала лучшим противотанковым орудием Вермахта

Почему советская пушка Ф-22 стала лучшим противотанковым орудием Вермахта (5 фото)

Автор:
02 сентября 2020 21:33
Метки: интересно   оружие   факты   
700
5

76-мм пушка Ф-22 конструкции В.Г. Грабина была принята на вооружение РККА в 1936 году для артиллерии дивизионного звена. Орудие имело ряд конструктивных недостатков: недостаточно прочный и не до конца продуманный лафет; откатник и накатник были расположены вместе под стволом, что при интенсивной стрельбе приводило к их перегреву; расположение маховиков подъемного и поворотного механизма по разные стороны орудия.

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Метки: интересно   оружие   факты   
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Макс Юпитер Час назад
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Дмитрий 3 часа назад
А я всегда считал что "лучшим противотанковым орудием Вермахта" была знаменитая «восемь-восемь» (Acht-acht)...
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Макс Юпитер Дмитрий Час назад
Лучшей и дорогой.
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