Просто интересные фотографии известных людей.
1.
Артист Николай Еременко примеряет костюм князя Болховского в костюмерной перед съемкой фильма "Денис Давыдов". Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького. 1980 год. Фото Галины Кмит / РИА Новости
2.
Нина Маслова, Юрий Яковлев Леонид Гайдай и Леонид Куравлев на съёмках фильма "Иван Васильевич меняет профессию". 1973 год / Фотохроника ТАСС
3.
Народный артист СССР, актер Государственного академического Большого драматического театра им. М. Горького Владислав Стржельчик на съемках. 1976 год. Фото Рудольфа Кучерова / РИА Новости
4.
Певец Лев Лещенко в домашней обстановке. 9 декабря 1980 года. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/
5.
Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик спектакля "Кабала святош", исполнитель главной роли Жана-Батиста Поклеена де Мольера Игорь Кваша в гримерной после спектакля. 14 октября 1980 года. Фото Галины Кмит / РИА Новости
6.
Композитор Полад Бюль Бюль оглы за работой около рояля. Сентябрь 1967 года. Фото Селимханова / РИА Новости
7.
Алексей Баталов на репетиции в театре имени Ленинского комсомола. 1963 год. Фото Бориса Кауфмана / РИА Новости
8.
Актриса театра и кино Ирина Муравьева с сыновьями Женей и Даниилом. Сентябрь 1983 года. Фото Александра Лыскина / РИА Новости
9.
Актер Вячеслав Тихонов в гримерной. 14 октября 1977 года. Фото Галины Кмит / РИА Новости
10.
Профессор Сергей Капица готовит очередной выпуск передачи "Очевидное - невероятное". 3 ноября 1982 года. Фото Льва Носова / РИА Новости
11.
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вместе с советскими актерами Вячеславом Тихоновым и Олегом Видовым. 1973 год. Фото Галины Кмит / РИА Новости
12.
Писательница Агния Барто беседует с школьниками в Колонном зале Дома союзов. 24 марта 1966 года. Фото Владимира Савостьянова/ Фотохроника ТАСС
13.
Композитор и певец, солист ансамбля "Аракс" Юрий Антонов. 1981 год. Фото В. Киселева / РИА Новости
14.
Владимир Шаинский в гостях у воспитанников детской хоровой школы «Восход». 20 мая 1981 года. Фото В.Худякова /Фотохроника ТАСС/
15.
Фотопробы Веры Алентовой на роль Катерины в фильм "Москва слезам не верит"/Мосфильм
16.
Олег Янковский, Эльдар Рязанов и Никита Михалков. 1984 год. Фото Валерия Шустова / РИА Новости
17.
Актриса драматического театра им. М. Н. Ермоловой Татьяна Догилева. 25 сентября 1991 года. Фото Фолуменова / РИА Новости
18.
Актриса Московского академического театра Сатиры Татьяна Васильева с сыном Филиппом. Февраль 1981 года. Фото Виталия Арутюнова / РИА Новости
19.
Алексей Смирнов на съёмках фильма "Айболит 66". 1965 год. Фото Дмитрия Кесселя /Life
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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