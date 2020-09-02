18 «разгромных» отзывов современников о шедеврах мировой живописи

Судить о впечатлении, которое оставила работа Энди Уорхола «Туфелька», можно по реакции директора музея современного искусства MoMA, который отказался принять ее в подарок. Он сказал: «Мы чувствуем, что было бы нечестно принять в дар произведение, которое мы можем выставлять только время от времени». Сегодня музей мог бы хорошо «подняться» на этой туфельке, потому что картина стоит многие тысячи долларов.