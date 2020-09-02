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18 «разгромных» отзывов современников о шедеврах мировой живописи

18 «разгромных» отзывов современников о шедеврах мировой живописи (18 фото)

Автор:
02 сентября 2020 19:31
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   мнения   рецензии   факты   
891
18
Не буду оригинальным, если скажу, что у каждого есть своё мнение по поводу изобразительного искусства. кому-то больше нравится реализм, кому-то абстракционизм, кому-то кубизм, и т.д.
Здесь приведу отдельные современные (и не только) "рецензии" на картины известных (знаменитых) художников.
Своё мнение прошу оставить в комментариях.

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Метки: искусство   мнения   рецензии   факты   
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20  комментариев
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43k
Albert GER 7 часов назад
женщина???лесница???

женщина???лесница???
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497
Павел Астахов 57 минут назад
Как я согласен с критиками!!!!
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1k
Хмурый тапок Час назад
единственная, достойная картина, из представленных - Михеланджело
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6k
? ? ? 3 часа назад
имхо, многие "шедервы" переоценены, им могут составить реальную конкуренцию работы художников младших классов на уроках рисования(а то и обставить).
с критиком Барнетта Ньюмана категорически согласен!
полагаю, многие путают искусство с плодом больного воображения нездоровых людей.
имхо, многие "шедервы" переоценены, им могут составить реальную конкуренцию работы художников младших классов на уроках рисования(а то и обставить). с критиком Барнетта Ньюмана категорически согласен! полагаю, многие путают искусство с плодом больного воображения нездоровых людей.
имхо, многие "шедервы" переоценены, им могут составить реальную конкуренцию работы художников младших классов на уроках рисования(а то и обставить). с критиком Барнетта Ньюмана категорически согласен! полагаю, многие путают искусство с плодом больного воображения нездоровых людей.
имхо, многие "шедервы" переоценены, им могут составить реальную конкуренцию работы художников младших классов на уроках рисования(а то и обставить). с критиком Барнетта Ньюмана категорически согласен! полагаю, многие путают искусство с плодом больного воображения нездоровых людей.
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20
i 6 часов назад
Наконец-то люди начинают видеть, что король-то голый...
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1k
Bogdan Krasota 6 часов назад
Есть справедливые оценки.
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7k
Андрей Ватрушкин 7 часов назад
18 «разгромных» отзывов современников о шедеврах мировой живописи
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724
Ясный Пень 7 часов назад
Как мне это развидеть ?!!
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1k
александр 7 часов назад
за редким исключением, рисунки психически нездоровых людей, а еще более нездоровые платят за них астрономические суммы.
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6k
Пафнутий 7 часов назад
Друг детства Сезанна, писатель Эмиль Золя написал роман в котором вывел своего друга неудачником, страдающим проблемами со зрением. Дескать, отсюда и все его "странные" картины.
А Сезанн продолжал писать свои картины, благо - брат-банкир не давал ему помереть с голоду. Слава к художнику пришла только в глубокой старости. А умер Сезанн, направляясь в местную художественную школу, отрабатывать рисунок на гипсовых кубах, пирамидках и т.д.

Что касается Уорхолла, считаю его самым переоцененным художником 20 века. Да собственно, он не столько занимался искусством, сколько рекламой самого себя. Кстати, Уорхолл был русином. Его родители иммигрировали из Австро-Венгрии.

Жду, что когда-нибудь настанет грандиозный экономический кризис. И все эти держатели "шедевров" чье единственное достоинство заключается в том что авторы писали их вставив кисточку в задницу, попробуют обналичить свои "денежные вложения". Тут то они и узнает истинную цену втюханных им "произведений искусства".
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85
Егор Светлый 7 часов назад
Эдуард Мане-неужели трудно запомнить
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2k
Pechenegiatakuyt 8 часов назад
Вся фишка в картине Энди Уорхола «Туфелька» - наверное то, что нога ней мясом наружу
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Сергей

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