18 «разгромных» отзывов современников о шедеврах мировой живописи

Не буду оригинальным, если скажу, что у каждого есть своё мнение по поводу изобразительного искусства. кому-то больше нравится реализм, кому-то абстракционизм, кому-то кубизм, и т.д.
Здесь приведу отдельные современные (и не только) "рецензии" на картины известных (знаменитых) художников.
Своё мнение прошу оставить в комментариях.
Здесь приведу отдельные современные (и не только) "рецензии" на картины известных (знаменитых) художников.
Своё мнение прошу оставить в комментариях.
Купальщики на Аньер. Автор: Жорж-Пьер Сера
Обозреватель написал для газеты The Sun: «Это картина, порожденная грубым, вульгарным и банальным умом, работа человека, стремящегося выделиться с помощью низкопробных уловок. Никуда не годится с любой точки зрения, в том числе и по мнению самого автора.
Живописные работы Микеланджело
В ответ на вопрос о живописи Микеланджело, великий испанский художник Эль Греко сказал, что Микеланджело был хорошим человеком, но, увы, он совершенно не умел рисовать.
Поздние произведения Эль Греко
Эль Греко (1541-1614) получил признание лишь в XX столетии, в то время как многие современники его отнюдь не жаловали. Так, художник Антонио Паломино отозвался о поздних работах мастера с явным презрением: «ничтожные и нелепые полотна, бессвязные по рисунку и отталкивающие по цветовой гамме».
«Невольничий корабль» Автор: Уильям Тернер
Марк Твен не без злорадства процитировал некого репортера, который язвительно описал эту картину так: «пестрая кошка, беснующаяся в блюде с помидорами».
«Современная Олимпия». Автор: Поль Сезанн
«Работа господина Сезанна оставляет впечатление, будто она написана безумцем, страдающим белой горячкой», – писал искусствовед Марк де Монтифо.
«Олимпия» Автор – Эдуар Моне
Картина вызвала грандиозный скандал. Один из критиков заявил: «Выражение лица Олимпии говорит о преждевременной старости и порочности, а гнилостный цвет тела напоминает ужасы морга». Другой журналист написал, что «у нее глупое лицо и мертвенно-бледная кожа».
«Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Автор — Марсель Дюшан.
Картина была жестоко осмеяна, когда впервые предстала перед глазами публики в 1913 году на международной выставке современного искусства Armory Show. Президент Теодор Рузвельт увидел в ней «бесформенную обнаженную женщину, отталкивающую во всех отношениях».
«Страшный суд». Автор: Микеланджело.
Фреска вызвала множество пересудов и споров, когда впервые была представлена на суд зрителей. Литератор Пьетро Аретино утверждал, что «… даже в доме терпимости я закрыл бы глаза, только чтобы не видеть этого. Полное неверие в Бога было бы меньшим грехом, чем такая вера. Это полотно подрывает веру в других людях».
«Женщина с шиньоном». Автор: Пабло Пикассо.
Врач, который пытался добиться, чтобы кубистические картины были убраны из американских музеев, сказал: Я видел работы безумных людей, содержащихся в психиатрических лечебницах… и могу сказать, что в художественном отношении они значительно превосходят эти якобы произведения искусства, которые мы видим на выставке».
«Офелия». Автор: Джон Эверетт Милле.
Один критик писал в статье для журнала Atheneum: «Должно быть, здесь мы имеем дело с каким-то странным, извращенным воображением. Автор поместил Офелию в заросшую сорняками канаву, лишив страдающую от любви деву всей ее возвышенности и красоты».
Цветочные натюрморты Джорджии О’Кифф
Искусствовед Сэмюэль Кутс сказал, что «вся коллекция ее цветочных работ – это воплощение женской сексуальной озабоченности, в то время как сама О’Кифф в первую очередь является женщиной, и только во вторую – художником».
Выставка Барнетта Ньюмана.
В своей рецензии на выставку «Американская живопись, 1945-1947» один критик написал: «куратор выставки мог бы хорошо сэкономить, если бы поручил рабочим намалевать эту штуку валиками с краской».
«Туфелька». Автор: Энди Уорхол.
Судить о впечатлении, которое оставила работа Энди Уорхола «Туфелька», можно по реакции директора музея современного искусства MoMA, который отказался принять ее в подарок. Он сказал: «Мы чувствуем, что было бы нечестно принять в дар произведение, которое мы можем выставлять только время от времени». Сегодня музей мог бы хорошо «подняться» на этой туфельке, потому что картина стоит многие тысячи долларов.
«Званый обед». Автор: Джуди Чикаго.
Обозреватель New York Times написал об этой ныне классической феминистской экспозиции 1979 года: «На протяжении многих лет на выставке современного искусства не демонстрировалось ничего более очевидного, приземленного и дидактического». И добавил, что считает работу «безнадежно плохой».
«Христос в родительском доме». Автор: Джон Эверетт Милле.
Это произведение получило весьма неоднозначные отзывы. Журнал The Times опубликовал рецензию, в которой картина была названа «попыткой связать Святое семейство с убогим интерьером плотницкой мастерской. Автор не упускает возможности выпятить несчастье, грязь, даже болезни, и все это, разумеется, с омерзительными подробностями. Одним словом, это отвратительно». Сейчас полотно находится в постоянной экспозиции лондонской галереи Tate Britian.
«Восход солнца». Автор: Клод Моне
«Эскиз рисунка для обоев – более законченное произведение, чем этот морской пейзаж», – написал в своей разгромной рецензии художественный критик Луи Лерой, которому приписывают авторство термина «импрессионизм».
«Портрет доктора Феликса Рея». Автор: Винсент Ван Гог.
Ван Гог подарил этот портрет «натурщику», доктору Феликсу Рею. Сомнительно, что тот пришел в восторг, поскольку, как позже стало известно, он не обратил ни малейшего внимания, когда мать использовала картину, чтобы залатать дыру в своем курятнике.
«Авиньонские девицы». Автор: Пабло Пикассо.
Пикассо написал эту картину в 1907 году. Однако, поскольку реакция друзей и коллег была единодушной и крайне негативной, он ни разу не демонстрировал работу на публике вплоть до 1916 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 удивительных рентгеновских снимков
- 20 интересных фактов об известных художниках и их шедеврах
- Членораздельный пост о художественном хулиганстве
- Топ-10 ценовых рекордсменов
- Иностранцы — о русских привычках
0
Новости партнёров
Загрузка...
с критиком Барнетта Ньюмана категорически согласен!
полагаю, многие путают искусство с плодом больного воображения нездоровых людей.
А Сезанн продолжал писать свои картины, благо - брат-банкир не давал ему помереть с голоду. Слава к художнику пришла только в глубокой старости. А умер Сезанн, направляясь в местную художественную школу, отрабатывать рисунок на гипсовых кубах, пирамидках и т.д.
Что касается Уорхолла, считаю его самым переоцененным художником 20 века. Да собственно, он не столько занимался искусством, сколько рекламой самого себя. Кстати, Уорхолл был русином. Его родители иммигрировали из Австро-Венгрии.
Жду, что когда-нибудь настанет грандиозный экономический кризис. И все эти держатели "шедевров" чье единственное достоинство заключается в том что авторы писали их вставив кисточку в задницу, попробуют обналичить свои "денежные вложения". Тут то они и узнает истинную цену втюханных им "произведений искусства".