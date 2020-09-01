16 удивительных рентгеновских снимков

Это невероятный, необычный взгляд на сущность вещей - рентгеновские снимки.
Окружающие нас предметы, животные и люди хранят в себе огромное количество секретов, узнать которые иногда бывает не только интересно, но и полезно. В изучении скрытых тайн людям уже много лет помогает рентген, причём используется он не только в медицине, но и в других сферах жизни. Благодаря его излучению можно не только узнать побольше о своём богатом внутреннем мире, но и о том, какие секреты в себе таят картины и саркофаги.
1. Как на рентгене выглядит голова акулы-молота
2. Внутри египетского саркофага в форме кота была обнаружена мумия кошки
3. Как выглядит позвоночник акробата во время трюка — большая его часть не сгибается
4. Раскрашенный рентген женской ступни в туфлях на каблуке
5. Рентген беременной собаки
6. Что будет, если человек залезет в рентген аэропорта?
Женщина залезла внутрь аппарата, чтобы проследить за своими вещами. И в итоге она превратилась практически в произведение искусства.
7. Палец профессионального игрока в йо-йо
8. В портрете испанского короля Карла II нашёлся секретик
Когда картину проверили на рентгене, выяснилось, что у неё есть второй слой. На нём также изображён Карл, только там он младше.
9. Рентген с маникюром
10. Шея фламинго
11. Ооооооочень длинный рентген змеи
12. Нет, это не кадры из ужастика, а зубы обычного ребёнка
13. Так выглядит ёжик под рентгеном
14. «Мои зубы до брекетов и после»
15. Цветы под рентгеном
16. Американка сделала пирсинг и пыталась скрыть его от мамы. И ей бы это удалось, если бы не законы физики
Девушка по имени Сидни Аллен сделала пирсинг в секрете от мамы, но тайное стало явным во время визита к врачу.
Так что не стоит думать, что рентген нужен только в медицине — он нужен в открытии секретов и в других сферах.
Так что не стоит думать, что рентген нужен только в медицине — он нужен в открытии секретов и в других сферах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чем дальше в лес: в Омской области нашли скелет парня 4-летней давности, которого наказали за кражу
- Мир в рентгеновских лучах - вид искусства, где видна изнанка бытия
- Жители Екатеринбурга уничтожают работы представителей уличного искусства
- Загадочная Гиперборея славян в работах Всеволода Иванова
- Герои картин, которые самоизолировались до того, как это стало мейнстримом
0
Новости партнёров
Загрузка...
И впервые услышал что есть проф. игроки в Йо-Йо
Разве перед рентгеном не снимают всё металическое
На шницель порубали......