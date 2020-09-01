16 удивительных рентгеновских снимков

Окружающие нас предметы, животные и люди хранят в себе огромное количество секретов, узнать которые иногда бывает не только интересно, но и полезно. В изучении скрытых тайн людям уже много лет помогает рентген, причём используется он не только в медицине, но и в других сферах жизни. Благодаря его излучению можно не только узнать побольше о своём богатом внутреннем мире, но и о том, какие секреты в себе таят картины и саркофаги.