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16 удивительных рентгеновских снимков

16 удивительных рентгеновских снимков (17 фото)

Автор:
01 сентября 2020 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: внутри   интересное   искусство   рентген   скелет   снимки   фото   
1198
17
Это невероятный, необычный взгляд на сущность вещей - рентгеновские снимки.

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Метки: внутри   интересное   искусство   рентген   скелет   снимки   фото   
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7  комментариев
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7k
Vacony 4 минуты назад
Про пирсинг не совсем понял... Это где она сделала его ? для груди как то низко...
И впервые услышал что есть проф. игроки в Йо-Йо
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19k
Сибиряк 19 минут назад
16 удивительных рентгеновских снимков
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9k
El Niño 19 минут назад
16 удивительных рентгеновских снимков
16 удивительных рентгеновских снимков
16 удивительных рентгеновских снимков
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17k
BiZ 37 минут назад
я знал, что кто-нибудь догадается!
я знал, что кто-нибудь догадается!
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2k
grenadier 54 минуты назад
Разве перед рентгеном не снимают всё металическое


Разве перед рентгеном не снимают всё металическое
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74
carbonit grenadier 39 минут назад
В рентгене работают всепроникающие гамма-лучи, в нём нет сильного магнитного поля, в отличии от МРТ. Да и пирсинг в основном делают из немагнитных металов и сплавов.
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70k
Броненосец Потелкам 58 минут назад
Змею жалко.
На шницель порубали......
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