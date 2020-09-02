Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак

Девушка погрузилась в нечистоты с головой, и вылезти смогла только после нескольких упорных попыток. План по усмирению буйной, и очевидно, нетрезвой подруги, не сработал. Девушка все же выбралась из бака и продолжила оскорблять мужчину, который снимал ее в этот момент на телефон.





После того как мужчина начинает бежать за девушкой, запись, к сожалению, обрывается. Что произошло дальше и что послужило причиной ссоры, остается загадкой.







