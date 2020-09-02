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Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак

Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   девушка   курьез   мусорка   омск   ссора   
2580
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1

Надо сказать, сделал он это очень деликатно, что, впрочем, ничуть не растопило сердце его избранницы - она продолжила крыть его матом уже из мусорки.

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Метки: видео   девушка   курьез   мусорка   омск   ссора   
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12  комментариев
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35k
Вепс Час назад
Какой культурный, поднял мусор с асфальта и бросил в урну.
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317
zu4ara 15 секунд назад
Он любит её очень ,но наказывать надо ,подругому не понимают...
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1k
Outcast 2 минуты назад
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270
im240 21 минуту назад
от этой шкуры так просто не избавиться...
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−32
радонеж 38 минут назад
здравствуй пыня, новый год
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55
777york777 49 минут назад
Лайфхак на случай важных переговоров по-омски.
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12k
Роман 59 минут назад
С головой погрузилась в нечистоты...
Ох уж эти поэты, всего-то положил сверху на мусор.
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1k
Show Must Go On Час назад
Неясно почему она ему машину побить хотела и почему уже посреди дня настолько бухая. Но догадываюсь что молодой "вежливый" человек сам нечист и явно там изменил ей или чет вроде этого. Баба ушатаная не чувствует опастности и проверяет "границы дозволенного". Боюсь, что за кадром он мог на нее уже и руку поднять, если выкинул человека в мусорный бак. Довести могла тоже... В общем, 2 дебила оба....
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18k
Батончик с маком Час назад
даже на Рублёвской помойке такого не бывает.
совсем уже зажрались, девок выбрасывают. мог бы в добрые руки отдать
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6k
Акакий Час назад
ну тут прям ясно что постанова.
реальные события с начала не снимаются.
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4k
Bhaal Час назад
А потом она будет жаловаться, что он ей дал п..зды. Он ведь конфликта не хотел. Уходил от неё.
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31k
kalinser Час назад
Люстрация
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