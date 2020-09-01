Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел.

Хотя ширина ленты осталась такой же, но за счет использования более тонкой пленки, снижения скорости в 2 раза и укорачивания длительности записи, удалось уменьшить размер кассеты практически в 4 раза.

Дальнейшее улучшение качества магнитной ленты в микрокассете и технологии записи привели к тому, что этот стандарт можно было использовать для записи музыки. Скажем честно, до качества Hi-Fi микрокассете было далеко, но производители были уверены, что со временем качество удастся довести до высшего класса.