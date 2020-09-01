Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел.

К началу 80х годов ведущие производители Японии начали готовить рынок продаж магнитофонов к переходу на микрокассетный формат. Вроде бы только-только компакт кассеты отобрали первенство продаж у катушечных магнитофонов, а тут бац! и новый стандарт.
В момент своего появления в 1963 году, компакткассеты рассматривались как средство записи для диктофонов. Однако технология записи быстро совершенствовалось и вскоре компакткассеты вступили в конкурентную борьбу с катушечными магнитофонами. Появилась возможность для диктофонов сделать более компактную кассету. В 1969 году фирма Olympus представляет новый формат микрокассеты для диктофонов
Хотя ширина ленты осталась такой же, но за счет использования более тонкой пленки, снижения скорости в 2 раза и укорачивания длительности записи, удалось уменьшить размер кассеты практически в 4 раза.
Дальнейшее улучшение качества магнитной ленты в микрокассете и технологии записи привели к тому, что этот стандарт можно было использовать для записи музыки. Скажем честно, до качества Hi-Fi микрокассете было далеко, но производители были уверены, что со временем качество удастся довести до высшего класса.
Ну и главный вопрос: на кой чёрт бытовым магнитофонам переходить с компакткассет на микрокассеты? Ответ только один-прибыль. Переход на новый стандарт - это лет 10 гарантированного спроса и многомиллиардные прибыли производителей, пока все пользователи не заменят свои магнитофоны. Желание наживы пожалуй самый главный движитель прогресса.
Если изначально на микрокассетах делали только диктофоны "лишь бы разобрать голос"
то очень скоро начали выпускать в формате "для работы диктофон, а между делом музыкальный плеер"
ну а где музыка, там и нужно радио-пошли модели с радиоприемниками встроенными
и отстегивающимися
Дальше уже, во главу угла всех разработок, ставится воспроизведение музыки, а функция диктофона уходит на второй план или даже исключается. В короткий срок список моделей диктофонов-магнитофонов на микрокассете перевалил за несколько десятков.
Естественно не забыли о классическом дизайне стерео магнитол, но в микро размерах.
Надо отметить главную проблему этой миниатюризации: акустику не обманешь. Мощная акустика и миниатюризация вещи несовместимые. Впрочем эту проблему решили очень просто-характеристику воспроизведения сделали более "коммерческим".
Фантазию конструкторов было не удержать. Каких только моделей не выпускали:
С отодвигающейся передней панелью
"кенгуру" с отстегивающимся микрокассетным плеером
с микрокассетным магнитофоном в наушниках
и даже с экзотическим сочетанием-с калькулятором)))
Ну и наверное вершина комбинированной микрокассетной техники: телемагнитола с отстегивающимся плеером. Тут уж поистине не поймешь что идет приложением к чему)
Естественно для перезаписи с стандартных компакткассет нужны двухформатные магнитофоны. Так же своя ниша на рынке сбыта, позволяющая неплохо заработать в период перехода с одного стандарта на другой.
Так же выпускались стационарные деки на микрокассетах
но к сожалению качество воспроизведения было очень низким для стационарного формата.
На этой перспективной волне почему бы еще и не всколыхнуть рынок диктофонов! Поэтому Dictaphone и JVC , в 1985 году, представили миру новый формат кассеты для диктофонов ПИКОкассета.
Не смотря на все затраты на продвижение формат микрокассет, как замену компакткассет , всколыхнуть рынок не удалось. Первоначальный всплеск спроса быстро упал. Из многочисленных устройств на микро и пико кассетах дольше всех сохранялся спрос именно на диктофоны. Даже после появления цифровых диктофонов они все еще пользовались спросом за счет низкой цены
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