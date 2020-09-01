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Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел.

Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел. (20 фото)

Автор:
01 сентября 2020 23:07
Метки: интересно   техника   факты   
896
20

К началу 80х годов ведущие производители Японии начали готовить рынок продаж магнитофонов к переходу на микрокассетный формат. Вроде бы только-только компакт кассеты отобрали первенство продаж у катушечных магнитофонов, а тут бац! и новый стандарт.

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Метки: интересно   техника   факты   
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Иван 9 минут назад
Кто вспомнил Спектрум?, мой первый комп, путь к програмированию
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