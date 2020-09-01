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На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из Уганды

На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из Уганды (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 15:53
Сообщество : Военное
Метки: Арми-2020   видео   столкновене   таджикистан   танковый биатлон   уганда   
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Из-за грубого нарушения правил безопасности команду из Средней Азии дисквалифицировали. А как хорошо они шли (нет)!

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Метки: Арми-2020   видео   столкновене   таджикистан   танковый биатлон   уганда   
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1k
ALEX 2 часа назад
Выступление наших, Российских танкистов.


Смотреть со звуком.

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32
konstantinkaz2016 15 минут назад
Шайтанама.....
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4k
Станислав Полчаса назад
Сфигасе они подрезали????!!! Таджики тоже "молодцы" .... Шлальнули бы Уганде в зад!
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1k
Татьянин день 46 минут назад
.... танки ... Уганда ... как-то слегка напрягает изначально заголовок

Таджики - молодцы !!! ... да по х"ер
, покатили дальше ! Советская школа , что даже в России не пропьёшь ( в хорошем смысле этого слова ) .
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4k
бедный студент из Африки 49 минут назад
департировать
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4k
Валерий 53 минуты назад
Не знаю! Для меня слова "таджикский воин" равносильны анекдоту.
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171
Nane First NameLast 56 минут назад
Эшельме бешельме. Что тут непонятного?
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19k
Юрьевич 58 минут назад
Подумаешь новость... Да они в Москве так десятками раз делают на дню... на такси правда... Слава Богу не на танках ездят!
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69
Александр Поликарпов Час назад
Эээ... Гиляз ускый самсэм, невиднамана...
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43k
Albert GER Александр Поликарпов 55 минут назад
ты таджиков не видел в жизни.
"юмор" неудачный.
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69
Александр Поликарпов Albert GER 52 минуты назад
Повидалс достаточно не узкие у них шлаза и что, критично-насрать.
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43k
Albert GER Александр Поликарпов 47 минут назад
так ты в туалете сри.
нам то оно зачем???
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69
Александр Поликарпов Albert GER 42 минуты назад
Зачем Вам срать в туалете, Вы это имели ввиду? А можно встречный вопрос-Вы уверены, что Ваше мнение мне интересно? Хотя бы намекните, что меня может сподвигнуть к тому, что бы я принял его во внимание? Ну написал не совсем подумавши, дальше то что? До3баться не до кого или что?
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24k
Aqueronte Albert GER 14 минут назад
Чошонбе достаточно посмотреть чтобы всю гниль увидеть
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4k
Bhaal Час назад
Командир контужен, видимость снижена
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13k
Игорь Хомченко Час назад
Но каков танк, а? Красава.
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13k
Игорь Хомченко Час назад
Таджики? Они и Яндекс-такси так же водят, по сторонам не смотрят.
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1k
Дайно Морана Час назад
Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты -2р.
Вперёд за родину таджицкие орлы
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26k
LEPA Дайно Морана 20 минут назад
Спасибо! Первая мысль после просмотра!
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17k
BillyBonzz Час назад
Эх, такое шоу испортили! можно же было угандийскому танку после столкновения в движении развернуть башню назад, у.е.б.а.т.ь хотя бы болванкой по таджикскому танку, если бы не попал, таджики пустились бы в погоню за угандийцами, догнали бы, притерли и сбросили бы в кювет угандийский танк. Это же танковый биатлон, йопть, а не фигурное катание!
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17k
BillyBonzz Час назад
З.Ы. я думаю, игроки Ворлд оф тэнкс (с.у.к.а, е.б.а.н.ы.й антиспам фильтр) дико одобрили бы)))
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43k
Albert GER BillyBonzz 51 минуту назад
таджиков не видел.
но твой сценарий напомнил мне корейский танкосамолётный бой.
Ссылка www.youtube.com
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17k
BillyBonzz Albert GER 45 минут назад
до слез))
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7k
Иван Акимов Час назад
У них там пьяный Ефремов за рычагами сидел?
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7k
Иван Акимов Час назад
За что дисквалифицировать?!!! Храбрые таджики!
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17k
BillyBonzz Час назад
Таджик по зеркалам не смотрит, а угандиец скрылся с места дтп)))
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22k
Григорий 2 часа назад
Хорошо, что у Таджикистана нет атомных подводных ракетоносцев.
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6k
waffentrager 2 часа назад
Джамшут клющь повернуть и ешкерембедере!
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6k
waffentrager 2 часа назад
Теперь ещё лучше понятен смысл слова"угандошили"
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Старая школа

Ссылка youtu.be
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