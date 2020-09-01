На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из Уганды

Сообщается, что таджикская команда "на скоростях" выходила из штрафного круга, и командир танка проявил невнимательность - не довернул командирскую башенку влево и не увидел препятствие в виде угандийского танка. В ходе столкновения экипажи танков не пострадали. Но таджикская сборная заработала дисквалификацию.