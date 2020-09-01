На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из Уганды

Из-за грубого нарушения правил безопасности команду из Средней Азии дисквалифицировали. А как хорошо они шли (нет)!
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Сообщается, что таджикская команда "на скоростях" выходила из штрафного круга, и командир танка проявил невнимательность - не довернул командирскую башенку влево и не увидел препятствие в виде угандийского танка. В ходе столкновения экипажи танков не пострадали. Но таджикская сборная заработала дисквалификацию.
Что касается фаворитов "Танкового биатлона", то по традиции это команды России, Белоруссии и Казахстана. Сегодня, 1 сентября, белорусы одержали победу в первом полуфинале, финишировав первыми, показав время 1 час 37 минут и 33 секунды.
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Смотреть со звуком.
Таджики - молодцы !!! ... да по х"ер , покатили дальше ! Советская школа , что даже в России не пропьёшь ( в хорошем смысле этого слова ) .
"юмор" неудачный.
нам то оно зачем???
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты -2р.
Вперёд за родину таджицкие орлы
но твой сценарий напомнил мне корейский танкосамолётный бой.