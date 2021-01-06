Как жители Уганды с крокодилом селфились

Шёл себе спокойно крокодил по своим делам, как на тебе. Набежали двуногие и давай фотографироваться. Непорядок!
На что только не идут люди ради красивого кадра. В этот раз жители Уганды решили сделать эффектные снимки с молодым нильским крокодилом. Рептилия терпеливо ждала, когда фотосессия закончится. Но когда люди уже совсем обнаглели, крокодил быстро поставил их на место.
Стремление запечатлеть себя в одном кадре с таким красавцем понятно. Ведь вид нильских крокодилов является самым крупным из обитающих в Африке крокодилов. Взрослый матёрый самец может достигать более пяти метров в длину, при весе в 700 кг. Средний размер нильских крокодилов из Уганды и Замбии размерами тоже впечатляет. Длина приблизительно - 3 метра, а масса — 137 кг.
Но так близко к нему приближаться не стоило.
Но так близко к нему приближаться не стоило.
Этот зубастик может справиться не только с кучкой шумных угандийцев, но и может полакомиться буйволом, гиппопотамом и прочими крупными и сильными зверями.
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