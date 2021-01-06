Как жители Уганды с крокодилом селфились

Стремление запечатлеть себя в одном кадре с таким красавцем понятно. Ведь вид нильских крокодилов является самым крупным из обитающих в Африке крокодилов. Взрослый матёрый самец может достигать более пяти метров в длину, при весе в 700 кг. Средний размер нильских крокодилов из Уганды и Замбии размерами тоже впечатляет. Длина приблизительно - 3 метра, а масса — 137 кг.



Но так близко к нему приближаться не стоило.