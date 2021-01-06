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Как жители Уганды с крокодилом селфились

Как жители Уганды с крокодилом селфились (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 января 2021 13:01
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   крокодил   нильский крокодил   уганда   фотосессия   
583
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Шёл себе спокойно крокодил по своим делам, как на тебе. Набежали двуногие и давай фотографироваться. Непорядок!

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Метки: Юмор   видео   крокодил   нильский крокодил   уганда   фотосессия   
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3  комментария
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9k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Неправильное название. Нужно было назвать "Как жителями Уганды крокодила кормили"
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1k
Domax3000 Полчаса назад
Как жители Уганды с крокодилом селфились
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25k
Aqueronte 58 минут назад
Женщины...
Пока её не было, крокодил терпел
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