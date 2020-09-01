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Ты кто?! Полицейский?! Покажи мне свои документы, полицейский

Ты кто?! Полицейский?! Покажи мне свои документы, полицейский (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 06:03
Метки: Покажи   Ты кто   документы   полицейский   
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1
Может быть помните эту историю?! Она случилась ещё весной. В самый разгар карантинных мер. 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по Вешняковской улице он остановил мужчину для проверки документов.

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Метки: Покажи   Ты кто   документы   полицейский   
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6  комментариев
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
скоро ради лайков не только снимать будут, а ещё и подадут кирпич, нож, дубину чтоб кровищи побольше
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35k
Вепс Час назад
Какой тупой киргиз попался. Посидел бы в каталажке пару часов и отпустили бы, а теперь на этап.
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20k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
понаедут....
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27k
Azesh 2 часа назад
а оператору, что в ютьюб выложил видео, ему что то дали?
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25k
АнтонПолднев Azesh Час назад
Оскар
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7k
Андрей Иванов АнтонПолднев 58 минут назад
Ага, эту статуэтку да по самые пятки промеж ягодиц.
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