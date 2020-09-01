Ты кто?! Полицейский?! Покажи мне свои документы, полицейский

Перед тем как выйти на улицу и вступить в конфликт с полицейским, в квартире жилого дома на той же Вешняковской улице, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Матмусаев поссорился со знакомым и нанес ему несколько колото-резаных ранений.



Как объяснял на суде Матмусаев: "...пьяный был. И это недоразумение получилось"...



За "недоразумение" ему присудили семь лет строгого режима...



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А полицейскому ещё повезло. Могло быть и хуже: