Ты кто?! Полицейский?! Покажи мне свои документы, полицейский

Может быть помните эту историю?! Она случилась ещё весной. В самый разгар карантинных мер. 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по Вешняковской улице он остановил мужчину для проверки документов.
Однако тот повел себя агрессивно. Потребовал от полицейского предъявить документы. А затем ударил, сбил с полицейского фуражку и попытался убежать. Все это снимал прохожий
Затем, после побегушек, он был задержан.
Позже выяснилась личность бегунца. Им оказался уроженец Киргизии Мазмуджан Матмусаев. Ранее судимый Махмуджон Матмусаев снимал вместе с сестрой и другими жильцами квартиру в одном из домов по Вишняковской улице.
Позже выяснилась личность бегунца. Им оказался уроженец Киргизии Мазмуджан Матмусаев. Ранее судимый Махмуджон Матмусаев снимал вместе с сестрой и другими жильцами квартиру в одном из домов по Вишняковской улице.
Перед тем как выйти на улицу и вступить в конфликт с полицейским, в квартире жилого дома на той же Вешняковской улице, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Матмусаев поссорился со знакомым и нанес ему несколько колото-резаных ранений.
Как объяснял на суде Матмусаев: "...пьяный был. И это недоразумение получилось"...
За "недоразумение" ему присудили семь лет строгого режима...
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А полицейскому ещё повезло. Могло быть и хуже:
Как объяснял на суде Матмусаев: "...пьяный был. И это недоразумение получилось"...
За "недоразумение" ему присудили семь лет строгого режима...
.................................
А полицейскому ещё повезло. Могло быть и хуже:
И оператор стоит снимает. Мог бы и помочь.
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А этот утырок семь лет себе сам с земли поднял
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А этот утырок семь лет себе сам с земли поднял
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