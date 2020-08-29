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GTX 745 видеокарта, которую никогда не продавали в магазине

GTX 745 видеокарта, которую никогда не продавали в магазине (8 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 17:44
Метки: GTX 745   игровая видеокарта   маркетологи   
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Ни для кого не секрет, что уже довольно давно в сфере IT очень многим заправляют не инженеры, а маркетологи, которые способны даже далеко не выдающиеся вещи впарить людям под видом чего то качественного и элитного. Примерно то же самое я могу сказать и про героиню моего сегодняшнего поста Nvidia GTX 745 на 4 GB DDR 3 видеопамяти. Но обо всем по проядку!

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Метки: GTX 745   игровая видеокарта   маркетологи   
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27  комментариев
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3k
Majul 4 часа назад
Автор, для начала научись писать без ошибок. Или, как минимум, проверять текст на ошибки любым "помощником". Что за "сборЬщики", "гуманнаа", "всеравно". Я уж молчу про почти полное отсутствие запятых.

Ну и по сабжу. Кому сейчас нужна эта древность? И какая разница продавали ее или нет. Не нужно путать решения для корпоративного рынка и рынка частного. Были нормальные решения и без этой невнятной карты. А сейчас использовать 700 серию это просто фейл. Уж коли в посте есть упоминание всем известной "авиты", то там легко за 500-1000 рублей можно 9800 gtx взять, например. Да и китайца на али можно заказать, уж если совсем туго с деньгами.

Минус за абсолютно бестолковый пост.
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5k
Кот Час назад
Идут годы, ничто не меняется. Брендовые ПК не только сверх дорогие, но и являются туфтой. Причем делается специально так, что другую видеокарту поставить невозможно, проблемы с накопителями и прочим. Материнские платы делаются так, чтобы поставить на них более современные процессоры и платы было нельзя. И все это при конских ценниках.
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5k
Вася 2 часа назад
лет 20 назад брал тоже готовый писюк с новейшей на тот момент энвидеой джифорсой 4. Там вообще был перевёрнут слот, то есть подходила она только к этой материнке, вытащить можно, а в другой пк вставить нельзя, торчала задом наперёд. Тоже было и со звуком, шиворот навыворот
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9k
Некто 2 часа назад
Очень интересный пост.
Я думал хуже будет.
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7k
Андрей Ма-С 3 часа назад
я за 3500 майнинговых 470 4 гб накупил кучу)))
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4k
Ivan 3 часа назад
Чё та даташиты не очень припаяны...
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11k
робт 4 часа назад
хоспади афтар, целая серия печ300 была оемовская, а ты изза одной панику навел
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724
Шурман 5 часов назад
В какой стране не продавали ?:) я их реболил много раз . Бельгия
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Свирепый Бамбр Шурман 4 часа назад
Остается открытым вопрос - нафига? ))))
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724
Шурман Свирепый Бамбр 2 часа назад
Лети раком , тебе не понять . Хайпани в другом месте
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1k
Свирепый Бамбр Шурман 2 часа назад
Ты че такой злой? Тебя парень бросил? )))
Если что, деточка, я более 30 лет занимаюсь микроэлектроникой и знаю технологию процесса и причины выхода из строя. А ты так и будешь реболить все на свете, начитавшись таких же долбоёобов в интернетах, про "отвал чипа"
Adios. ))
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724
Шурман Свирепый Бамбр Час назад
Я вижу у тебя тебя проблемы с задним проходом , видать диод потух а вот кондер вздуло ;) чисто тематика :) удачи тебе . 30 лет :)))))) Если что найди меня Alexander ILJIN Brussel Belgium , SatFree IT . Еще в старых нод листах 2:5083/ 78 / Travel 4 BBS . Удачи технарь
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1k
Свирепый Бамбр Шурман Час назад
Не, гейропейцы меня не интерсуют. Ты уж там сам как-нить. )) И завязывай про жопы, а то в каждом посте - то раком, то задний проход... А на простой вопрос так и не смог ответить и начал дерзить.
Не, гейропейцы меня не интерсуют. Ты уж там сам как-нить. )) И завязывай про жопы, а то в каждом посте - то раком, то задний проход... А на простой вопрос так и не смог ответить и начал дерзить.
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