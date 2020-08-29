GTX 745 видеокарта, которую никогда не продавали в магазине

Ни для кого не секрет, что уже довольно давно в сфере IT очень многим заправляют не инженеры, а маркетологи, которые способны даже далеко не выдающиеся вещи впарить людям под видом чего то качественного и элитного. Примерно то же самое я могу сказать и про героиню моего сегодняшнего поста Nvidia GTX 745 на 4 GB DDR 3 видеопамяти. Но обо всем по проядку!
Почему эта видеокарта интересна? Да потому, что она никогда не была в розничной продаже, и купить ее можно было только в уже готовой сборке ПК, т.е. её поставляли фирмам - сборьщикам готовых ПК, причем довольно именитым, таким как HP или DELL.
Кстати цена на такие сборки была весьма не гуманнаа, вот посмотрите, какое "добро" можно было купить за 63 000 рублей, каких то 3-4 года назад
Кстати многие даже продавцы до конца не понимали о какой видеокарте идет речь, и ошибочно думали что это ноутбучная GT745M, хотя в этой модели стоит именно GTX 745!
Как работал маркетинг с GTX 745? Да все очень просто, покупатель в 2016 году смотерл характеристики ПК, мало мальски почитал про "азы" и видел следующую картину: В названии присутствует заветные 3 буквы "GTX", которые как бы намекают, что эта видеокарта имеет отношение к известному "игровому" семейству, а потом видел целых 4 ГБ видеопамяти (далеко не везде писали, что видеопамять медленная DDR3), в то же самое время у хороших видекарт того времени обычно было 2 гб (правда GDDR5 памяти), например у той же GTX 760, которая была значительно мощнее.
На фото core i5 на 1155 сокете, если кому интересно
И вот сегодня прошло уже 3-4 года с момента когда люди отдали по 50-60 тысяч за ПК с такими видеокартами, и теперь GTX 745 появилась на вторичке, причем ее продают как по отдельности, так и в тех же самых готовых сборках (причем уже не только фирменных, перекупам тоже нравится тот маркетинговый ход)
Но можно найти и адекватные предложения, ведь какая бы эта видеокарта не была "маркетинговая" она всеравно на что-то способна, по крайне лучше, чем какая-нибудь старенькая GT9600 или GT210, по этому за адекватную цену, на ней даже сегодня можно пересидеть, если нет ничего лучшего.
Источник:
Ну и более подробно про эту видеокарту, и ее тест в таких играх, как WOT, Metro exodus, Fortnite и некоторых других можете глянуть в этом видео. Спасибо всем, кто дочитал до конца, надеюсь Вам было интересно взглянуть на эту видеокарточку!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Вам, простым олухам, далеко до крутых маркетолухов
- 20 примеров того, как Игра престолов захватила весь мир
- Зашкаливающие предпраздничные фантазии маркетологов
- И объявление, как крик души
- "Соси сколько хочешь": Вызывающая реклама возмутила челябинцев
Метки: GTX 745 игровая видеокарта маркетологи
0
Новости партнёров
Загрузка...
Ну и по сабжу. Кому сейчас нужна эта древность? И какая разница продавали ее или нет. Не нужно путать решения для корпоративного рынка и рынка частного. Были нормальные решения и без этой невнятной карты. А сейчас использовать 700 серию это просто фейл. Уж коли в посте есть упоминание всем известной "авиты", то там легко за 500-1000 рублей можно 9800 gtx взять, например. Да и китайца на али можно заказать, уж если совсем туго с деньгами.
Минус за абсолютно бестолковый пост.
Я думал хуже будет.
Если что, деточка, я более 30 лет занимаюсь микроэлектроникой и знаю технологию процесса и причины выхода из строя. А ты так и будешь реболить все на свете, начитавшись таких же долбоёобов в интернетах, про "отвал чипа"
Adios. ))