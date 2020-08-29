GTX 745 видеокарта, которую никогда не продавали в магазине

Как работал маркетинг с GTX 745? Да все очень просто, покупатель в 2016 году смотерл характеристики ПК, мало мальски почитал про "азы" и видел следующую картину: В названии присутствует заветные 3 буквы "GTX", которые как бы намекают, что эта видеокарта имеет отношение к известному "игровому" семейству, а потом видел целых 4 ГБ видеопамяти (далеко не везде писали, что видеопамять медленная DDR3), в то же самое время у хороших видекарт того времени обычно было 2 гб (правда GDDR5 памяти), например у той же GTX 760, которая была значительно мощнее.