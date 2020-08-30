Кот пережил стирку в стиральной машине

Как рассказывают ветеринары, главная опасность для котов, которые оказались внутри работающей стиральной машинки, — это химикаты.



Животные могут наглотаться воды с порошком и получить сильное отравление внутренних органов. Видимо, Оптимус Джек держал голову выше уровня жидкости, поэтому отделался лёгким испугом.



Более того, режим отжима, во время которого барабан машинки крутится со скоростью 1000 оборотов в минуту, не оставит никаких шансов на жизнь домашнему питомцу. Если его, конечно, не спасут до этого момента.



А чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют перед каждой стиркой проверять, не залез ли питомец в барабан. Ведь внимательность — лучшее оружие против непредвиденных обстоятельств.