Кот пережил стирку в стиральной машине

Студентка факультета менеджмента из Нью-Йорка Джанаэ Блэкман как обычно стирала белье, когда ее кот заполз внутрь.
Кошатница решила постирать вещи, однако не заметила, как в машинку залез её кот. Впереди пушистого ждало незабываемое приключение, но, к счастью, питомец не пострадал. Хозяйка вовремя заметила свою оплошность, ведь важно выключить аппарат до определённого момента.
Не ожидая подвоха, хозяйка закрыла люк, выбрала нужный режим стирки и ушла заниматься делами по дому.
"Я бросила бельё в стирку и даже не видела, что кот был рядом со мной. Поэтому закрыла дверцу и включила машинку."
"Я бросила бельё в стирку и даже не видела, что кот был рядом со мной. Поэтому закрыла дверцу и включила машинку."
Однако через пару минут девушка поняла: что-то пошло не по плану. Из ванной комнаты, где стояла стиральная машинка, начало доноситься громкое мяуканье, и Яна побежала на звук, переживая за участь питомца. Её худшие опасения подтвердились — Оптимус Джек смотрел на неё испуганным взглядом с другой стороны люка.
"Я увидела Оптимуса Джека, моё сердце ушло в пятки."
"Я увидела Оптимуса Джека, моё сердце ушло в пятки."
К счастью, Яна не растерялась. Девушка сразу перевела технику в режим слива воды, дождалась, когда она стечёт, а затем открыла дверцу. По словам американки, в этот момент она почувствовала облегчение — с пушистым было всё хорошо.
"Когда я вытащила Оптимуса Джека из машинки, расплакалась от облегчения. Он был в порядке, а я рассмеялась — могло быть намного хуже."
"Когда я вытащила Оптимуса Джека из машинки, расплакалась от облегчения. Он был в порядке, а я рассмеялась — могло быть намного хуже."
Вообще девушке повезло, что питомец остался жив
Как рассказывают ветеринары, главная опасность для котов, которые оказались внутри работающей стиральной машинки, — это химикаты.
Животные могут наглотаться воды с порошком и получить сильное отравление внутренних органов. Видимо, Оптимус Джек держал голову выше уровня жидкости, поэтому отделался лёгким испугом.
Более того, режим отжима, во время которого барабан машинки крутится со скоростью 1000 оборотов в минуту, не оставит никаких шансов на жизнь домашнему питомцу. Если его, конечно, не спасут до этого момента.
А чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют перед каждой стиркой проверять, не залез ли питомец в барабан. Ведь внимательность — лучшее оружие против непредвиденных обстоятельств.
Животные могут наглотаться воды с порошком и получить сильное отравление внутренних органов. Видимо, Оптимус Джек держал голову выше уровня жидкости, поэтому отделался лёгким испугом.
Более того, режим отжима, во время которого барабан машинки крутится со скоростью 1000 оборотов в минуту, не оставит никаких шансов на жизнь домашнему питомцу. Если его, конечно, не спасут до этого момента.
А чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют перед каждой стиркой проверять, не залез ли питомец в барабан. Ведь внимательность — лучшее оружие против непредвиденных обстоятельств.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошки, спящие на парковочных барьерах - милота!
- Владелица котов устроила своим питомцам полосу препятствий
- Чирико - вечно недовольная кошка из Японии
- В турецком соборе много лет живет кошка, и она - его главная "хозяйка"
- Кто круче? 20 котеек, которые позируют в стиле девушек пин-ап
0
Новости партнёров
Загрузка...
2. Кот не пережил стирку. Она даже не начиналась.