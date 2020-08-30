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Сообщество Без кота и жизнь не та 623 поста • 316 подписчиков подписаться
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Кот пережил стирку в стиральной машине

Кот пережил стирку в стиральной машине (4 фото)

Автор:
30 августа 2020 09:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   история   кот   кошка   невнимательность   помыла   стиральная машинка   фото   
382
4
Студентка факультета менеджмента из Нью-Йорка Джанаэ Блэкман как обычно стирала белье, когда ее кот заполз внутрь.

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Метки: животные   история   кот   кошка   невнимательность   помыла   стиральная машинка   фото   
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6  комментариев
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7k
Cornho Час назад
Кот пережил стирку в стиральной машине
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40k
Дмитрий 13 минут назад
1. Тупая негрила.
2. Кот не пережил стирку. Она даже не начиналась.
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3k
Schumacher Полчаса назад
бывает, но автор текста бредит с перепою выше уровня жидкости в режиме слива воды.
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11k
Михаил Карпов 38 минут назад
Кот пережил стирку в стиральной машине
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11k
Михаил Карпов 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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BillyBonzz 51 минуту назад
Шикарные новости прямо с утра! Решено: Как искупать кошку.
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