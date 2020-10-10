Не имеете права... Он несовершеннолетний

В Ярославле по соцсетям распространили видеозапись, на которой видно, как полицейский совершает задержание подростка, а тот сопротивляется. Снимают задержание друзья подростка. Причем на видео это выглядит довольно жестко. Парню заламывают руку и полицейский требует, чтобы подросток прошел с ним в опорный пункт. Всё действие и происходит возле него.
На видео это все выглядит, как полицейский произвол в отношении подростка. Рядом столпились друзья и возмущенно комментируют на видео:
"...он же ребенок. Вы не имеете права. Нет законного представителя. Отпустите"...Только вот все эти возмущенные крики подростков приправлялось матом в отношении полицейского.
Казалось бы и в самом деле произвол в отношении "онжеребенок"
"...он же ребенок. Вы не имеете права. Нет законного представителя. Отпустите"...Только вот все эти возмущенные крики подростков приправлялось матом в отношении полицейского.
Казалось бы и в самом деле произвол в отношении "онжеребенок"
А теперь небольшая предыстория задержания.
Как оказалось, участковый сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. Среди них был 14-летний юноша, который ранее был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Полицейский потребовал досмотра велосипеда, чтобы убедиться, что он не украден.
– В ответ подросток повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью и умышленно попытался совершить наезд на сотрудника. На неоднократные требования прекратить правонарушение не реагировал. Парень стал спротивляться, когда полицейский взял его за руку. У него был сорван полицейский значок. Случайно или нет...тут уже трудно судить. Все со слов обеих сторон...
А затем и началось задержание, которое и попало на видео.
«Неповиновение мне оказал? Ну поехали в спецприемник, с законным представителем ты сейчас поедешь», — говорит участковый.
«Все, пошли в опорный пункт, вот за значок ты у меня точно уедешь», — говорит полицейский и вновь пытается увести юношу. Тот вырывается и уходит, силовик следует за ним. Затем полицейский возвращается к велосипеду и спрашивает подростков, кому он принадлежит. Компания отказывается отвечать.
Однако в местном паблике многие ярославцы заступились за полицейского:
"...Игнорирование требований и неповиновение сотруднику полиции при исполнении своих служебных обязанностей – явно выраженый факт."
"...эта компания подростков постоянно устраивает дебоши. Мы этого полицейского знаем. А эти молодые гопники уже достали"
"...теперь полицейскому точно прилетит. Начальство не будет разбирать. Легче его наказать, чем этого обнаглевшего подростка. Мамаша сейчас жалобу напишет, что обижали её дитыньку"
"...Молодежь в большинстве своем сейчас наглая пошла и чувствует свою безнаказанность. Взрослых людей не уважает. Если по-хорошему не понимают, то кто как не полиция научит их правилам хорошего и правильного поведения. Совсем распустились и это факт. Ремня не получали давно. … Как матом ругаться, курить, пререкаться – так они взрослые, а начнешь поправлять заслуженно – в кусты. Пора учить уму разуму борзую поросль."
Однако нашлись и те, которые защитили подростка. Их аргументы можно свести к "...а если бы с вашим ребенком так?!"
Кстати, жалобу на полицейского видимо написали: УМВД по Ярославлю: "...Оценка принятых сотрудником мер будет дана в ходе проводимой проверки."
Что скажете по поводу инцидента?! Прав или нет в данном случае участковый?!
Как оказалось, участковый сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. Среди них был 14-летний юноша, который ранее был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Полицейский потребовал досмотра велосипеда, чтобы убедиться, что он не украден.
– В ответ подросток повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью и умышленно попытался совершить наезд на сотрудника. На неоднократные требования прекратить правонарушение не реагировал. Парень стал спротивляться, когда полицейский взял его за руку. У него был сорван полицейский значок. Случайно или нет...тут уже трудно судить. Все со слов обеих сторон...
А затем и началось задержание, которое и попало на видео.
«Неповиновение мне оказал? Ну поехали в спецприемник, с законным представителем ты сейчас поедешь», — говорит участковый.
«Все, пошли в опорный пункт, вот за значок ты у меня точно уедешь», — говорит полицейский и вновь пытается увести юношу. Тот вырывается и уходит, силовик следует за ним. Затем полицейский возвращается к велосипеду и спрашивает подростков, кому он принадлежит. Компания отказывается отвечать.
Однако в местном паблике многие ярославцы заступились за полицейского:
"...Игнорирование требований и неповиновение сотруднику полиции при исполнении своих служебных обязанностей – явно выраженый факт."
"...эта компания подростков постоянно устраивает дебоши. Мы этого полицейского знаем. А эти молодые гопники уже достали"
"...теперь полицейскому точно прилетит. Начальство не будет разбирать. Легче его наказать, чем этого обнаглевшего подростка. Мамаша сейчас жалобу напишет, что обижали её дитыньку"
"...Молодежь в большинстве своем сейчас наглая пошла и чувствует свою безнаказанность. Взрослых людей не уважает. Если по-хорошему не понимают, то кто как не полиция научит их правилам хорошего и правильного поведения. Совсем распустились и это факт. Ремня не получали давно. … Как матом ругаться, курить, пререкаться – так они взрослые, а начнешь поправлять заслуженно – в кусты. Пора учить уму разуму борзую поросль."
Однако нашлись и те, которые защитили подростка. Их аргументы можно свести к "...а если бы с вашим ребенком так?!"
Кстати, жалобу на полицейского видимо написали: УМВД по Ярославлю: "...Оценка принятых сотрудником мер будет дана в ходе проводимой проверки."
Что скажете по поводу инцидента?! Прав или нет в данном случае участковый?!
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Не просто так его задерживают, а кодла сбежалась, чтобы заснять на свой смарт и быстрее выложит в сеть.
Есть такая порода
С виду обычная стая
Их больше от года к году
У них смышлёные морды
И, как у нас, слабые нервы
Но каждый из них такой гордый
И каждый хочет быть первым
Они собираются в стаи
Ещё не зная, что делать
Может, просто полают
А может, кого-то заденут
И ушки у них на макушке
Ты шепчешь – они услышат
Улица – не игрушки
Здесь учащённо дышат
Чайф