Не имеете права... Он несовершеннолетний

А теперь небольшая предыстория задержания.



Как оказалось, участковый сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. Среди них был 14-летний юноша, который ранее был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Полицейский потребовал досмотра велосипеда, чтобы убедиться, что он не украден.

– В ответ подросток повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью и умышленно попытался совершить наезд на сотрудника. На неоднократные требования прекратить правонарушение не реагировал. Парень стал спротивляться, когда полицейский взял его за руку. У него был сорван полицейский значок. Случайно или нет...тут уже трудно судить. Все со слов обеих сторон...

А затем и началось задержание, которое и попало на видео.

«Неповиновение мне оказал? Ну поехали в спецприемник, с законным представителем ты сейчас поедешь», — говорит участковый.



«Все, пошли в опорный пункт, вот за значок ты у меня точно уедешь», — говорит полицейский и вновь пытается увести юношу. Тот вырывается и уходит, силовик следует за ним. Затем полицейский возвращается к велосипеду и спрашивает подростков, кому он принадлежит. Компания отказывается отвечать.



Однако в местном паблике многие ярославцы заступились за полицейского:



"...Игнорирование требований и неповиновение сотруднику полиции при исполнении своих служебных обязанностей – явно выраженый факт."



"...эта компания подростков постоянно устраивает дебоши. Мы этого полицейского знаем. А эти молодые гопники уже достали"



"...теперь полицейскому точно прилетит. Начальство не будет разбирать. Легче его наказать, чем этого обнаглевшего подростка. Мамаша сейчас жалобу напишет, что обижали её дитыньку"



"...Молодежь в большинстве своем сейчас наглая пошла и чувствует свою безнаказанность. Взрослых людей не уважает. Если по-хорошему не понимают, то кто как не полиция научит их правилам хорошего и правильного поведения. Совсем распустились и это факт. Ремня не получали давно. … Как матом ругаться, курить, пререкаться – так они взрослые, а начнешь поправлять заслуженно – в кусты. Пора учить уму разуму борзую поросль."



Однако нашлись и те, которые защитили подростка. Их аргументы можно свести к "...а если бы с вашим ребенком так?!"



Кстати, жалобу на полицейского видимо написали: УМВД по Ярославлю: "...Оценка принятых сотрудником мер будет дана в ходе проводимой проверки."



Что скажете по поводу инцидента?! Прав или нет в данном случае участковый?!