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Не имеете права... Он несовершеннолетний

Не имеете права... Он несовершеннолетний (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 16:25
Метки: Не имеете права   дети   мораль   несовершеннолетний   полиция   ярославль   
309
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1
В Ярославле по соцсетям распространили видеозапись, на которой видно, как полицейский совершает задержание подростка, а тот сопротивляется. Снимают задержание друзья подростка. Причем на видео это выглядит довольно жестко. Парню заламывают руку и полицейский требует, чтобы подросток прошел с ним в опорный пункт. Всё действие и происходит возле него.

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Метки: Не имеете права   дети   мораль   несовершеннолетний   полиция   ярославль   
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22  комментария
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9k
Хью́берт Час назад
Малолетний дебил устроил представления с падением и поджатием ножек.
Не просто так его задерживают, а кодла сбежалась, чтобы заснять на свой смарт и быстрее выложит в сеть.
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1k
Core 3 минуты назад
Надо участкового в омон на стажировку, чтобы не миндальничал
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29k
Головасыр коричнештанник 3 минуты назад
комментаторша ТП
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31k
Геша Бородач 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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726
Довер Иванович 36 минут назад
В таких случаях я поддерживаю полицию.
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4k
Владимир 38 минут назад
Давно пора планку опускать, с 14 уголовную ответственность, а то и меньше. Чуют свою безнаказанность и привыкают. А так пусть привыкают что отвечать придется если что.
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119
Человек в железной маске 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Alex ASK 38 минут назад
Снимающим шкуркам надо рот с мылом прополоскать
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12k
куджо 42 минуты назад
Закон для всех един! Сначала разрешите полиции не унижаться, потом чистите кадры!
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6k
Фельдъегерь 46 минут назад
кто сказал малолетним дебилам, что их не имеют права задерживать? им не могут срок дать, а задерживать их можно
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28k
Alex 51 минуту назад
Надо было пристрелить дебила, а пи*рам, которые снимали, колено прострелить. В ж*опу свои права засуньте.
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1k
Ольга 53 минуты назад
Потребовал велосипед для досмотра... с каких пор постановка на учет дает право служителям на произвол? ВСе больше и больше убеждаюсь что в полицию идуь служить не иделам, и не от большого ума, а ради льгот и хоть какой-то власти
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8k
ss Ольга 20 минут назад
Ты, детонька, это... Поостерегись. А то папка твой увидит это бред, перегнёт тебя через колено и включит тактильно-ременную передачу знаний и моральных устоев. Будет потом больно сидеть за партой.
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1k
Ольга Атеист 19 минут назад
Действовать законным путем - вот решение. А это произвол. ЧТобы что-то у человека досматривать, осматривать - есть процедура. Шумная компания - это ен основания для задержания ни разу.
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1k
Ольга ss 17 минут назад
Мой папа в этом вопросе полностью меня поддержит, так как он родился прям таки сразу после ВОВ и прожил много и повидал этих людей гораздо больше чем я, а мне хватило и около 10 прецедентов чтобы понять что с полицией нельзя связываться никак. И даже когда я была детонькой, он тоже меня поддерживал.
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8k
ss Ольга 9 минут назад
Если вы, Ольга, взрослый человек, то вы жили в каком-то розовом мире с пони такого же цвета. А я повидал за свой век подобной шпаны вдоволь. И уверяю вас, мент с ним обошёлся гораздо мягче, чем стоило. Нужно было харей в грязь, потом в автозак и в камеру до выяснения обстоятельств. А после этого выпороть, чтобы границы дозволенного рассмотрел как следует. А если так не делать, то вот такой вот "несчастный незаконнодосмотренный" урод через пару лет в лучшем случае заберёт у вас кошелёк с телефоном в подворотне, а в худшем - ткнёт в бок ржавым шилом.
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1k
Ольга ss 4 минуты назад
Вживую я шпану которую стоит так задерживать вообще ни разу не видела. А вот "полицеских" которые нихера не полицеские, к сожалению видела.
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207
чокнутый 56 минут назад
е.бать днище, в суд она подаст, она на утро носки надеть не сумеет!
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60k
HundeBeißer2 57 минут назад
Псы с городских окраин
Есть такая порода
С виду обычная стая
Их больше от года к году

У них смышлёные морды
И, как у нас, слабые нервы
Но каждый из них такой гордый
И каждый хочет быть первым
Они собираются в стаи

Ещё не зная, что делать
Может, просто полают
А может, кого-то заденут
И ушки у них на макушке
Ты шепчешь – они услышат
Улица – не игрушки
Здесь учащённо дышат

Чайф
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