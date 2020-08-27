Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Неожиданные резюме с российских просторов (15 фото) Неожиданные резюме с российских просторов (15 фото) Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и... "Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился "Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил... Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно... Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг Механик-вредитель гордо, но не вовремя захлопнул люк Механик-вредитель гордо, но не вовремя захлопнул люк Продавец арбузов, уровень – Бог Продавец арбузов, уровень – Бог Россия избавляется от балласта Россия избавляется от балласта Сурдопереводчица отжигает на концерте метал-группы Сурдопереводчица отжигает на концерте метал-группы Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас 16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница Анна Антипина вернулась к людям Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница Анна Антипина... Одна опечатка, зато какой эффект Одна опечатка, зато какой эффект Взрыв гидроцилиндра при разгрузке самосвала Взрыв гидроцилиндра при разгрузке самосвала Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S" Как СССР обогнала Японию-магнитола "Томь RTR-209S" Гифки разные Гифки разные
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали (12 фото)

Автор:
27 августа 2020 17:09
Метки: история   необычное в обычном   факты   
6333
12
Вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, стали настолько неотъемлемой частью наших будней, что мы даже перестали задаваться вопросом, почему они именно такие, какими мы их знаем с самого начала. Иногда даже до конца не понимая, зачем они нужны.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история   необычное в обычном   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
108k
сэмён 6 часов назад
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
Алексей Полчаса назад
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Куронека 43 минуты назад
Я частенько наблюдаю граждан, которые трут обувь о эти щетинки,в полной уверенности что "ничего не будет". О да. Протащить 100 метров ботинок по жесткой щетине "ничего не будет". По первости, когда они только появлялись, был неприятно удивлен полосе из царапин на сапоге, с тех пор к щетинкам - ни-ни.
Я частенько наблюдаю граждан, которые трут обувь о эти щетинки,в полной уверенности что "ничего не будет". О да. Протащить 100 метров ботинок по жесткой щетине "ничего не будет". По первости, когда они только появлялись, был неприятно удивлен полосе из царапин на сапоге, с тех пор к щетинкам - ни-ни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vallek 45 минут назад
Под духовкой минимум тепла. И в чем проблема держать блюдо в самой духовке для поддержания его температуры?
Просто ящик для хранения всякой утвари, пассивно выполняющий роль теплоизоляции пола, который долгое время был только деревянный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tano Час назад
А вот задолбали постить выдуманную хню!

Поля в книгах основываются на канонах построения книжных страниц которые представляют собой набор принципов книжного дизайна, с помощью которого соблюдаются гармоничные пропорции, соотношения размеров страницы и печатных областей на странице книги.
Понятие канонов или законов верстки в XX веке популяризовал Ян Чихолд, основываясь на работах Ван де Граафа (J. A. van de Graaf), Рауля Розариво (Raul Rosarivo), Ганса Хайзера (Hans Kayser) и других. Чихольд писал: "Хотя многие методы и правила сегодня незаслуженно забыты, они формировались на протяжении веков для создания идеальной книги".
Типографы и дизайнеры до сих пор применяют многие из этих правил, с поправкой на другие стандарты размеров.

Сказать, что дверные ручки делают из латуни из-за их якобы антимикробных свойств все равно, что сказать, что в бронзовом веке мечи из бронзы делались именно по этому же. А что, в рану меньше микробов попадет!
Правда о микробах тогда вообще ничего не знали.

Я в жизни не встречал никого, кто бы воспринимал кусочек ткани, продающийся с одеждой, как средство для заплатки! Вообще не встречал людей в одежде в заплатках!

В выдвижной ящик под духовой обычно ничего не запихать, кроме пары плоских сковородок, так как он очень низкий. Какую еду там хранить? Как ее засовывать туда и как доставать?

Цифра 57 на бутылке кетчупа Хайнс – это, в первую очередь, номер рецепта, который пошел в производство. Типа Шанель №5. Бить по стеклянной бутылке можно куда угодно, трястись будет она все равно вся, так как стекло это весьма твердая кристаллическая структура.

Нейлоновые щетинки на эскалаторе отнюдь не заставляют человека «бессознательно встать от них подальше», к тому же в начале абзаца сказано, что кто-то полирует о них обувь. Они просто отталкивают любые болтающиеся предметы типа шнурков или штанин от стыка, куда их может затянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ящик под духовкой не герметичен и не способен сохранять тепло. Тепло поднимается вверх вообще то, а духовка как раз теплоизолирована и подогревать продукт не может. Кроме того, в этот ящик мало что влезет по высоте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Иванов 2 часа назад
Ага, обычно там пылюка и старые сковородки. Греть там что-то глупо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
2х2=4
5х5=25
Ждем очередных сенсаций...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Пи=3.14159265359
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Вам не надоело беспределить? 3 часа назад
100500 раз уже были похожие посты.
НИЧЕГО нового.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 4 часа назад
Многие дверные ручки изготавливают из латуни, потому что этот сплав уничтожает бактерии. Таким образом, такие ручки, по существу, защищены от микробов. Идеально для семьи с большим количеством детей.
=================================================

А мы-то, тупые, думали что латунь применяется из-за того, что сплав идеально подходит для литья, как медь, но при этом более износостойка и менее подвержена коррозии чем медь, при том дешевле и легче, чем бронза, пластична и легко поддается обработке, чем чугун. А дело-то было в бактерицидности. Когда там Левенгук впервые увидел в своей только что изобретенный микроскоп "живые скотинки" в капле воды? В XVII, если не путаю. И это были туфельки и амебы, за бактериями это надо идти в Пастеру в самый конец века XIX-го. Между тем латунь известна еще древним египтянам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью Taf Taffus 2 часа назад
Это было великое тайное знание жрецов, про бактерии и микробы! Не веришь - ТНТ посмотри, там не врут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
uehl Слепой Пью 2 часа назад
РЕН ТВ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Mr.Just 5 часов назад
непонятно, так на кой там 57?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сталкер Mr.Just Час назад
Нужно 57 раз постучать. )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
slavaboi 6 часов назад
Я не понимаю про какой поддуховочный ящик там написано. Я думаю это и есть духовка. Ну... там, где сковородки хранятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Sergey 6 часов назад
под духовкой храню сковородки, чтобы продукты были в тепле, проще не вынимать их из духовки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 Sergey 4 часа назад
А если духовка нужна, чтобыготовить следующее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger au3 3 часа назад
ну так нефиг столько жрать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax 6 часов назад
"Дверные ручки из латуни"

Медные в этом плане ещё лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Anna parallax 4 часа назад
а серебряные еще и тест на вампиров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax Anna 4 часа назад
Дорого только очень ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Anna parallax 4 часа назад
тогда посеребренные, только меняйте чаще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью Anna 2 часа назад
Тогда уж и двери из осины делать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
757
Черный 6 часов назад
подборка баянов. а про ручку вообще бред. латунь нифига не убивает микробы - она быстро покрывается окислом. а что б она помогла ее надо носить постоянно, да и то сомнительное действие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Черный 2 часа назад
*чтоб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Cookridge 6 часов назад
Совсем недавно этот пост уже был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
757
Черный Cookridge 6 часов назад
он уже раз 10 был(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
Kulibin7 Черный 3 часа назад
12 раз видел, а от стрелки в сторону бензобака аж стошнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Неожиданные резюме с российских просторов (15 фото) Неожиданные резюме с российских просторов (15 фото) Маски стыда и их применение в Средневековье Маски стыда и их применение в Средневековье Ученые выяснили ориентацию Шекспира Ученые выяснили ориентацию Шекспира Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

940534



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео
2
261
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал на видео
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности
2
509
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности
﻿
Набирающие популярность
Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области
0
2
Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
4
20
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#авария#интересное#знаменитости#авто авария#картинки#подборка#природа#красота
#прикол#интересно#шоу бизнес#сша#Биография звезд#биография#кино#актер#смешно#настроение
#фото#история#россия#дтп#дети#животные#музыка#девушки#навальный#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться