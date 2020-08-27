Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Помните, как в начальной школе охватывал ужас, когда случайно заходишь за поля, не уместив или не сумев перенести слово на другую строчку? Многие ошибочно думают, что поля придуманы для заметок.



Производители начали делать эти поля с целью защиты письменной работы. Дело в том, что когда-то крысы в домах были обычным делом, и одним из любимых их лакомств была бумага. Поэтому широкие поля позволяли оставлять в сохранности написанное на бумаге даже после того, как крысы обгрызали её по краям. То же касается и книг. Кроме того, все мы знаем, как легко со временем могут истрепаться края тетради, а если она с полями, то записи наверняка останутся невредимыми.