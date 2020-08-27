Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, стали настолько неотъемлемой частью наших будней, что мы даже перестали задаваться вопросом, почему они именно такие, какими мы их знаем с самого начала. Иногда даже до конца не понимая, зачем они нужны.
В сегодняшней статье Бугага предлагает поближе познакомиться с одними из самых распространённых вещей и предметов, чтобы показать, что для их разработки потребовался мозговой штурм. Возможно, это позволит вам раскрыть для себя весь их потенциал, и некоторые повседневные вещи откроются для вас с совершенно неожиданной стороны.
Поля в тетрадях
Помните, как в начальной школе охватывал ужас, когда случайно заходишь за поля, не уместив или не сумев перенести слово на другую строчку? Многие ошибочно думают, что поля придуманы для заметок.
Производители начали делать эти поля с целью защиты письменной работы. Дело в том, что когда-то крысы в домах были обычным делом, и одним из любимых их лакомств была бумага. Поэтому широкие поля позволяли оставлять в сохранности написанное на бумаге даже после того, как крысы обгрызали её по краям. То же касается и книг. Кроме того, все мы знаем, как легко со временем могут истрепаться края тетради, а если она с полями, то записи наверняка останутся невредимыми.
Производители начали делать эти поля с целью защиты письменной работы. Дело в том, что когда-то крысы в домах были обычным делом, и одним из любимых их лакомств была бумага. Поэтому широкие поля позволяли оставлять в сохранности написанное на бумаге даже после того, как крысы обгрызали её по краям. То же касается и книг. Кроме того, все мы знаем, как легко со временем могут истрепаться края тетради, а если она с полями, то записи наверняка останутся невредимыми.
Помпоны на шапках
Сейчас они выглядят мило и забавно, чаще всего являясь деталью детских головных уборов, но когда-то они несли определённую функцию. Французские моряки носили головные уборы с помпонами, чтобы не повредить голову о потолок во время шторма.
Хлястики на пальто и куртках
Сейчас хлястики по большей части — это деталь декора одежды. Однако изначально они использовались на военных шинелях: их отстёгивали, чтобы использовать шинель в качестве одеяла, а также чтобы было легче сидеть на лошади. Застёгнутый хлястик позволял солдату приталить шинель и не спотыкаться в складках во время ходьбы.
Дверные ручки из латуни
Многие дверные ручки изготавливают из латуни, потому что этот сплав уничтожает бактерии. Таким образом, такие ручки, по существу, защищены от микробов. Идеально для семьи с большим количеством детей.
Кусочек ткани с пуговицей, продаваемый вместе с одеждой
Наверняка хотя бы раз, но при покупке новой одежды вам встречались кусочки ткани с пуговицами или кнопками, упакованные в маленьких кульках с зиппером. Конечно, пуговицу или кнопку можно использовать для замены потерявшейся или сломавшейся, а кусочек ткани — чтобы сделать заплатку. Но первоначальное предназначение образца ткани — проверять на нём различные чистящие средства, чтобы не испортить сразу всю одежду.
Заклёпки на джинсах
Эти крошечные пуговички, известные как заклёпки, — не что иное как безмолвные герои, продлевающие жизнь вашим джинсам. Они помогают скрепить ткань там, где она без них могла бы порваться быстрее всего.
Символ, похожий на стрелку, на приборной панели возле датчика уровня топлива
Многие, подъезжая к заправочной станции на новом автомобиле или на машине, взятой у друга на время, пытаются судорожно вспомнить (а то и просто не знают), с какой стороны находится бензобак. Оказывается, ответ всё это время находился на приборной панели. Этот крошечный символ в виде стрелки или треугольника, расположенный возле датчика уровня топлива, показывает, на какой стороне находится бензобак в машине, чтобы водитель мог подъехать к бензоколонке нужной стороной. Если стрелка указывает влево, то крышка заливной горловины находится слева, если вправо — то справа.
Выдвижной ящик под духовкой
Вы когда-нибудь задавались вопросом, для чего нужен ящик под духовкой, в котором многие обычно хранят кухонную утварь? На самом деле изначально производители сделали его для того, чтобы можно было хранить приготовленное блюдо в тепле до тех пор, пока его не подадут на стол. Многие ли ваши знакомые используют нижний ящик в этом качестве?
Маленькие отверстия в навесных замках
Из них выливается вода, попадающая в замок во время дождя, не давая заржаветь и засориться грязью. А ещё их можно использовать для смазки внутреннего механизма, чтобы он оставался в идеальном состоянии.
Цифра "57" на бутылке кетчупа Heinz
Рельефная цифра на бутылке — это то, что пресс-атташе компании называет слабым местом. Она специально расположена в месте, где сужается бутылка. По его словам, всё, что нужно сделать — это немного постучать по этому месту, и кетчуп будет вытекать гораздо легче. Оказывается, нет никакой необходимости сильно бить по бутылке в самых разных местах!
Щётки по бокам эскалатора
Эти щётки вовсе не предназначены для того, чтобы полировать обувь. Возможно, кто-то использует их для чистки обуви, однако эти щетинки на самом деле несут важную функцию для безопасности людей. Одна из причин несчастных случаев на эскалаторе — это застрявшая одежда и сумки людей, стоящих слишком близко к боковым сторонам. Эти нейлоновые щетинки заставляют человека бессознательно встать от них подальше, что позволяет избежать несчастных случаев.
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Просто ящик для хранения всякой утвари, пассивно выполняющий роль теплоизоляции пола, который долгое время был только деревянный.
Поля в книгах основываются на канонах построения книжных страниц которые представляют собой набор принципов книжного дизайна, с помощью которого соблюдаются гармоничные пропорции, соотношения размеров страницы и печатных областей на странице книги.
Понятие канонов или законов верстки в XX веке популяризовал Ян Чихолд, основываясь на работах Ван де Граафа (J. A. van de Graaf), Рауля Розариво (Raul Rosarivo), Ганса Хайзера (Hans Kayser) и других. Чихольд писал: "Хотя многие методы и правила сегодня незаслуженно забыты, они формировались на протяжении веков для создания идеальной книги".
Типографы и дизайнеры до сих пор применяют многие из этих правил, с поправкой на другие стандарты размеров.
Сказать, что дверные ручки делают из латуни из-за их якобы антимикробных свойств все равно, что сказать, что в бронзовом веке мечи из бронзы делались именно по этому же. А что, в рану меньше микробов попадет!
Правда о микробах тогда вообще ничего не знали.
Я в жизни не встречал никого, кто бы воспринимал кусочек ткани, продающийся с одеждой, как средство для заплатки! Вообще не встречал людей в одежде в заплатках!
В выдвижной ящик под духовой обычно ничего не запихать, кроме пары плоских сковородок, так как он очень низкий. Какую еду там хранить? Как ее засовывать туда и как доставать?
Цифра 57 на бутылке кетчупа Хайнс – это, в первую очередь, номер рецепта, который пошел в производство. Типа Шанель №5. Бить по стеклянной бутылке можно куда угодно, трястись будет она все равно вся, так как стекло это весьма твердая кристаллическая структура.
Нейлоновые щетинки на эскалаторе отнюдь не заставляют человека «бессознательно встать от них подальше», к тому же в начале абзаца сказано, что кто-то полирует о них обувь. Они просто отталкивают любые болтающиеся предметы типа шнурков или штанин от стыка, куда их может затянуть.
5х5=25
Ждем очередных сенсаций...
НИЧЕГО нового.
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А мы-то, тупые, думали что латунь применяется из-за того, что сплав идеально подходит для литья, как медь, но при этом более износостойка и менее подвержена коррозии чем медь, при том дешевле и легче, чем бронза, пластична и легко поддается обработке, чем чугун. А дело-то было в бактерицидности. Когда там Левенгук впервые увидел в своей только что изобретенный микроскоп "живые скотинки" в капле воды? В XVII, если не путаю. И это были туфельки и амебы, за бактериями это надо идти в Пастеру в самый конец века XIX-го. Между тем латунь известна еще древним египтянам.
Медные в этом плане ещё лучше.