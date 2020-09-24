Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не выдвигал кандидатуру Путина.





"Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Если решение будет принято - прекрасно. Не будет - ничего страшного", - прокомментировал выдвижение президента Песков.





И как стало известно, заявку на номинацию отправил российский писатель Сергей Комков.



