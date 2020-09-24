FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6115 постов • 1078 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира (6 фото)

Автор:
24 сентября 2020 13:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Кремль   нобелевская премия мира   политика   путин   
2723
6

Об этом сообщил глава Нобелевского института.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Кремль   нобелевская премия мира   политика   путин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
83
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
83  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Serg2001 3 часа назад
Не знаком с творчеством этого писателя, но уверен, что у Сергея Комкова теперь дела будут еще лучше чем были... Так смачно лизнуть... )) почти какТерешкова...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
484
Прямой Эффект 4 секунды назад
Продолжая предложенную тему, предлагаю не останавливаться на достигнутом, а сразу же дать премии и другим выдающимся личностям:
Медведеву - за достижения в области управления и небывалый подъём уровня держащихся россиян;
Ролдугину - за международное внедрение музыкальных инструментов;
Рогозину - за небывалые успехи в освоении космоса таксами несмотря на простреленные конечности;
Шойгу - за многократное полное и бесповоротное очищение братской Сирии от населения;
Лаврову - за внесение самолетами из Аргентины в обиход высокодипломатичного оборота "Д.Б.";
Пескову - за героический уход в полную несознанку начиная с Беслана;
Захаровой - за укрепление дружественных связей с братским сербским народом и прикрытие собой освободившейся после Петросяна амбразуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур Минуту назад
Да...в этом году Нобелевка затмит всякие там Оскары и прочая...Претенденты всё интереснее и интереснее...
Да...в этом году Нобелевка затмит всякие там Оскары и прочая...Претенденты всё интереснее и интереснее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Шел мимо 3 минуты назад
Каддаффи тоже выдвигали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей П 11 минут назад
Этого писателя и знать никто не знал, теперь узнают... правда не по его творчеству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Змей Горыныч 17 минут назад
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Пронька Грезной 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Сказочный и так уже наплел феерическую ахинею про Навального в своем обращении к ООН.Если премию мира отдадут последнему,он просто окончательно сойдет с ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
No Limits Полчаса назад
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Feldkurat_Katc 42 минуты назад
Гомер, Мильтон и Паниковский!
Трамп, Тундберг и Путин? Нет, не смотрится. Пусть педики педикам вручают свою педерастическую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
cnob7 48 минут назад
что щас будет...
что щас будет...Посмотреть
что щас будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 48 минут назад
Ну в принципе видя кому её последнее время впаривают, почему бы и нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Valis 56 минут назад
За уничтожение СССР одному у плешивому медалька. За уничтожение России второму. Что один гавном запомнился, что второй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria 56 минут назад
Гиитлера тоже выдвигали на Нобелевскую премию мира.
Тридцать девять раз, насколько помню.
От разных организаций.
Но тогдашний Нобелевский комитет, честь ему и слава, устоял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
VIRO-PAX! Izrin Maria 42 минуты назад
Ну судя по тексту - "премия мира присуждается, за снижение численности существующих армий", нигде не сказано, что своей. То вполне имел право претендовать)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX Час назад
Хорошо так лизнул Комков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Час назад
Каждый диктатор к старости мечтает чем-то запомниться великим или еще хоть как-то. Цирк уродливых дедуль. А люди смотрят и уже давно даже не улыбаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Премию можно разделить. Например между путиным и навальным


Забавненько выйдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей Час назад
Уже не знают, как ещё оскорбить Путина: теперь вот на НПМ выдвинули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Нобелевские премии мира и литературы уже давно выдаются по политическим мотивам. Выдает их Запад тем лицам, кто хорошо обслужили его интересы. Мистер Горби развалил СССР, главного врага Запада, так что заслужил. Обама - один из главарей Запада, заслужил. Киссинджер и Бегин, из еврейских хозяев Запада, заслужили. Мразотина Алексиевич - русофобка, тоже заслужила.
Так что Путину премия не светит. А вот агенту Запада Анальному, очень даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Frank Borman Час назад
это точно! только эта светит....
это точно! только эта светит....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria Frank Borman 48 минут назад
Список писателей на русском языке лауреатов нобелевской премии в области литаретуры.

лауреат 2015 года Светлана Алексиевич. «За многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества»
лауреат 1987 года Иосиф Бродский. «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии»
лауреат 1970 года Александр Исаевич Солженицын. «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы»
лауреат 1965 года Михаил Александрович Шолохов. «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»
лауреат 1958 года Борис Леонидович Пастернак. «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»
лауреат 1933 года Иван Алексеевич Бунин. «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
Горбачёв, Обама, Арафат - эти получили премию МИРА!
Но Вам-то конечно, всё равно... даже аттестат о среднем образовании не светит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Izrin Maria 22 минуты назад
Шолохов, Пастернак и Бунин получили заслуженно, но это исключение. Остальные только подтверждают то, что я написал.
Хотя, про Шолохова писали, что не он написал Тихий Дон. Есть большие сомнения, что простой необразованный казак мог написать такую великую вещь.
Насчет аттестата мимо, Маруся. У меня диплом университета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 2 часа назад
Путину не место в списке моральных уродов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей 2 часа назад
Нобелевская премия мира нынче - та ещё помойка. Практически клеймо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
VIRO-PAX! Сергей 40 минут назад
Я бы помарался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 48 комментариев
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России На совещании Путин бросил ручку на стол и теперь все гадают: что будет дальше На совещании Путин бросил ручку на стол и теперь все гадают: что будет дальше Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

217128



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
9
87
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
3
22
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причуда или необходимость: причины, заставляющие людей поглощать мыло
0
1
Причуда или необходимость: причины, заставляющие людей поглощать мыло
Блогер решил проверить, что будет, если выстрелить из одного пистолета в дуло другого
0
33
Блогер решил проверить, что будет, если выстрелить из одного пистолета в дуло другого
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#россия#дети#смешные#дизайн#в мире#красота
#прикол#интересно#животные#природа#прикольные#СССР#на различный вкус#кино#картинки#креатив
#юмор#история#авария#позитив#авто авария#люди#автомобили#автоприкол#коты#лондон

На что жалуетесь?

Вернуться