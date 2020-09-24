Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщил глава Нобелевского института.
Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира, сообщил глава Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад.
В этом году количество претендентов на премию достигло рекордных показателей - 278 человек. Среди них политики, общественные деятели и целые организации. В списке соискателей, к примеру, присутствует Алексей Навальный, Дональд Трамп, Эдвард Сноуден, Грета Тумберг и папа римский Франциск.
Нобелевская премия мира присуждается за "наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов". Претендентов на ее получение предлагают члены Норвежского Нобелевского комитета (в том числе бывшие), лауреаты Нобелевской премии, профессора университетов, правительства стран и члены Межпарламентского союза, Международного суда в Гааге и Международного арбитража, Международного бюро мира, Института международного права.
Лауреатами Нобелевской премии мира уже становились Андрей Сахаров и Михаил Горбачев в 1975 и 1990 годах соответственно.
Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира в середине октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не выдвигал кандидатуру Путина.
"Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Если решение будет принято - прекрасно. Не будет - ничего страшного", - прокомментировал выдвижение президента Песков.
И как стало известно, заявку на номинацию отправил российский писатель Сергей Комков.
Интересная компания там🙄Навальный, Путин, Тнамп. Весёлая вечеринка намечается— solyankatv (@solyankatvnn) September 24, 2020
ТО есть он хочет и нобелевку и шнобелевку в один год? Так не бывает.— Aija La Gorra (@Aija_LaGorra) September 24, 2020
А шнобеля он уже получил.
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Медведеву - за достижения в области управления и небывалый подъём уровня держащихся россиян;
Ролдугину - за международное внедрение музыкальных инструментов;
Рогозину - за небывалые успехи в освоении космоса таксами несмотря на простреленные конечности;
Шойгу - за многократное полное и бесповоротное очищение братской Сирии от населения;
Лаврову - за внесение самолетами из Аргентины в обиход высокодипломатичного оборота "Д.Б.";
Пескову - за героический уход в полную несознанку начиная с Беслана;
Захаровой - за укрепление дружественных связей с братским сербским народом и прикрытие собой освободившейся после Петросяна амбразуры.
Трамп, Тундберг и Путин? Нет, не смотрится. Пусть педики педикам вручают свою педерастическую
Тридцать девять раз, насколько помню.
От разных организаций.
Но тогдашний Нобелевский комитет, честь ему и слава, устоял.
Забавненько выйдет
Так что Путину премия не светит. А вот агенту Запада Анальному, очень даже.
лауреат 2015 года Светлана Алексиевич. «За многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества»
лауреат 1987 года Иосиф Бродский. «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии»
лауреат 1970 года Александр Исаевич Солженицын. «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы»
лауреат 1965 года Михаил Александрович Шолохов. «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»
лауреат 1958 года Борис Леонидович Пастернак. «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»
лауреат 1933 года Иван Алексеевич Бунин. «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
Горбачёв, Обама, Арафат - эти получили премию МИРА!
Но Вам-то конечно, всё равно... даже аттестат о среднем образовании не светит.
Хотя, про Шолохова писали, что не он написал Тихий Дон. Есть большие сомнения, что простой необразованный казак мог написать такую великую вещь.
Насчет аттестата мимо, Маруся. У меня диплом университета.