Вот это погоня!

FISHKINET
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам "Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша "Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво" Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво" Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили... Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН Двое россиян спасли тонувшую китаянку в Харбине Двое россиян спасли тонувшую китаянку в Харбине От мультитула до молотка. Приключения в слесарной От мультитула до молотка. Приключения в слесарной На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили копать могилу На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили... Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и... "О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё "О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в... Ну давай, заходи, и кота с собой бери! Ну давай, заходи, и кота с собой бери! Выдры лакомятся креветками Выдры лакомятся креветками Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 ноября В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала... В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей Гордая и величественная походка кота Гордая и величественная походка кота Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий" Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили...
Вот это погоня!

Вот это погоня!

Автор:
10 ноября 2023 15:43
Метки: Видео   Погоня   мотоцикл   нарушение   полиция   уметь надо   
1577
1
2

Все виденные мной до этого полицейские погони – ничто по сравнению с этим

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Погоня   мотоцикл   нарушение   полиция   уметь надо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
883k
А.Берестенко 2 часа назад
Жоппа у девки крепкая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Иван Кузин 12 минут назад
эх, хорошо шел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Видел эту погоню, минуты через три их догнали в кушарях, и там они упали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив 56 минут назад
Ну, это не совсем погоня. Догонялка. В Латинской Америке полиция так делает когда ей нужен живым убегающий человек. Так то, расстреливают без разговоров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych Час назад
Вор должен сидеть в тюрьме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж Час назад
Я надеялся что раз.....бутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс Час назад
Парнишка с острова Мэнн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Думаю барышня после такого проката родила без зачатия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Не прошло и года...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Автор поста 2 часа назад
А с чего вы взяли что сзади дефка? Там вроде на жопе не написано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Специально не догонял, хотел подольше на жопу смотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 2 часа назад
Ипать RoadRash ! Маршрут у грабителя отработанный видимо, очень хорошо знает куда ехать и как запаркованы авто. Попешка у тянки мое почтение ^_^
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 2 часа назад
В ельник не дай уйти в ельник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Эх...жалко, что игра закончилась

Если бы парень был без попутчицы жопастенькой, то удрал бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
626
ruslan d 2 часа назад
Видимо Киану за рулём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрий 2 часа назад
Перестрелки не хватает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 2 часа назад
Оба чокнутые, я ХЗ что они совершили, но преследуя их он подвергал опасности кучу народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
pynh

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62225



Другие посты автора
Популярное
15 фотографий, которые демонстрируют скрытые стороны Объединенных Арабских Эмиратов
15 фотографий, которые демонстрируют скрытые стороны Объединенных Арабских Эмиратов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Набирающие популярность
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
В центре Москвы восстановили аварийный доходный дом XVII века. Фото до/после⁠⁠
В центре Москвы восстановили аварийный доходный дом XVII века. Фото до/после⁠⁠
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#ДТП#авто аварии#позитив#подборка#шоу бизнес#Мемы
#в мире#автомобили#люди#Прикол#полиция#история#Автовсячина#фильм#дети#США
#машина#автомир#Юмор#интересное#аварии#кино#Россия#забавно#Китай#улыбнуло
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с... "О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё "О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат... Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков,...

На что жалуетесь?

Вернуться