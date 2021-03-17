Дальнобойщик Джек Воробей

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Настоящий морской волк одинаково хорош как на суше, так и на море! Видео нужно смотреть со звуком.
Друзья, запомните этот день, когда вами чуть не был пойман Дальнобой Джек Воробей!
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