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Дальнобойщик Джек Воробей

Дальнобойщик Джек Воробей (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Погоня   видео   дальнобойщик   джек воробей   капитан джек воробей   полиция   
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Настоящий морской волк одинаково хорош как на суше, так и на море! Видео нужно смотреть со звуком.

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Метки: Погоня   видео   дальнобойщик   джек воробей   капитан джек воробей   полиция   
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Вася Куралесофф Час назад
Ничего не понял, но впечатляет.
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Roman Вася Куралесофф Час назад
у него сигнал играет музыку из фильма пиратов, а следом менты ;) уходит от флота ее величества.
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Monher Час назад
Весёлый родж... Парень!
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Mr.Adamson

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