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Сообщество Жизнь в США 464 поста • 192 подписчика подписаться
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В Сиэтле наркоман, вооружённый факелом, напал на полицейскую машину

В Сиэтле наркоман, вооружённый факелом, напал на полицейскую машину (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2020 14:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   наркоман   поджог   полиция   сиэтл   сша   треш   
1156
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Жители Сиэтла в прошлый четверг стали свидетелями весьма странного перформанса. Мужчина решил прогуляться по улицам города с двухметровой палкой, на конце которой горела пакля.

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Метки: видео   наркоман   поджог   полиция   сиэтл   сша   треш   
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15  комментариев
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7k
Александр 3 часа назад
Как в кино, там тоже попасть не могут

Они похоже только в лежачих и стоячих могут попасть
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8k
Нихуахуа Александр 3 часа назад
Все фильмы основаны на реальных событиях.
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33k
dima423 40 минут назад
а чего эти тупые менты не вынули факел из машины то...я бы еще сожженную тачку на них повесил...пусть оплачивают идиоты)
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606
Сыр 56 минут назад
белый негр
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218
Иван Час назад
Мужика походу негры покусали. Заразился черным бешенством
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5k
z0_0b Час назад
Сиа полисиа стапа
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258
Nane First NameLast Час назад
Факел вооруженный наркоманом пытался покинуть Сиэтл на полицейской тачке.
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30k
Опаньки 2 часа назад
какие же у них косые шерифы...
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Комментарий удален
−132
Князь Курбский 3 часа назад
Бронике на нем видимо был, и при том хороший
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85
чокнутый 3 часа назад
да он бы и с вилами одолел бы копов
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181
im240 3 часа назад
как там либерахи говорили? Вот в Америке за один косой взгляд в сторону полиции, сразу пулю в лоб! Ибо цивилизация и закон.
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30k
Опаньки im240 2 часа назад
он в него магазин полностью разрядил, протри очки
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755
Педигри 3 часа назад
В этом Сиэтле люди протестовали за расформирование полиции, за урезание финансирования. Интересно, изменятся ли их взгляды после этого видео?
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Dixi_Mole

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