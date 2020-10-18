В Сиэтле наркоман, вооружённый факелом, напал на полицейскую машину

Жители Сиэтла в прошлый четверг стали свидетелями весьма странного перформанса. Мужчина решил прогуляться по улицам города с двухметровой палкой, на конце которой горела пакля.
Полиция также обратила внимание на столь странного пешехода и попросила его остановиться, но мужчина не придумал ничего лучше, как послать стража порядка куда подальше. После того как полицейские догнали не адекватного гражданина, а тот перешёл в наступление. Этакий Дон Кихот... ( Есть версия, что мужик просто перебрал с расширяющими сознание веществами).
Мужик просто засунул факел в машину полицейским и хотя в него стреляли из табельного оружия, он просто удрал. Стреляли, честно говоря, так себе, выпустили всю обойму и ни разу не попали.
Подведём итоги: патрульная машина сгорела, полицейский получил ожоги, а психа поймали через несколько часов.
Вот такой вот happy end.
Источник:
Ссылки по теме:
- Американец не заметил, как поджег собственный дом фейерверком
- Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
- Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса
- В США полицейский выстрелил в снимавшего его через окно мужчину
- Эффектная авария во время полицейской погони
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Они похоже только в лежачих и стоячих могут попасть