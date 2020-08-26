Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот

Виктор Цой - не только культовый советский рок-музыкант, звезда нескольких поколений, автор десятков хитов, которые знает вся страна, но и, пожалуй, самый известный этнический кореец в истории России.
Виктор Цой в детстве. Фото: пересъемка из семейного архива, Тимур ХАНОВ
Его прадед перебрался во Владивосток еще до революции 1917 года - родину пришлось покинуть, чтобы не попасть под призыв в японскую армию, которая тогда захватила Корею и объявила войну Китаю. В 30-х по приказу Сталина советских корейцев начали массово переселять с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Так семья будущего музыканта оказалась в Казахстане. Отец Виктора Цоя Роберт Максимович родился в городе Кызылорда. После школы он уехал учиться в Ленинград, закончил Военмех и в итоге осел там, устроившись инженером на завод. Со своей будущей супругой Валентиной Гусевой, учительницей физкультуры из Пушкина, Цой-старший познакомился в гостях у друзей. Через несколько дней он сделал девушке предложение.
Виктор Цой в школе (четвертый справа). Фото: пересъемка из семейного архива, Тимур ХАНОВ
21 июня 1962 года у пары родился сын Виктор. Супруга предлагала назвать мальчика Дмитрием, но Роберт Максимович настоял на своем варианте: Виктор - с латыни значит «победитель».
Музыкант Виктор Цой с женой Марьяной и сыном Сашей, 1985 год. Фото: пересъемка из семейного архива, Тимур ХАНОВ
Родители развелись, когда мальчику было 9 лет. Через год расписались снова. У Виктора к тому времени проявился талант художника - он посещал среднюю художественную школу (между прочим, в то время со всего Ленинграда набирали не более 40 учеников в год). Именно там, еще подростком, он начал играть на бас-гитаре в своей первой рок-группе - «Палата №6». Новая компания так увлекла, что спустя пару лет Цоя исключили из художественного училища имени Серова за тотальную неуспеваемость. Поступил в ПТУ на специальность «резчик по дереву».
Творческая карьера Виктора Цоя
В начале 80-х Цой часто пропадает на квартире у Андрея «Свина» Панова, которого иногда называют первым советским панком. Мальчик-мажор, увлеченный рок-музыкой, прикупил музыкальные инструменты, аппаратуру, и регулярно собирал у себя друзей-музыкантов. Выпивали, общались. Здесь же репетировала группа самого Панова - «Автоматические удовлетворители». Виктор Цой с ними какое-то время тоже играл. И даже съездил однажды с «АУ» на подпольные гастроли в Москву. Но главное, что у Свина он однажды познакомился в Алексеем Рыбиным. Сошлись характерами. И летом 1981 года договорились собрать собственную группу - «Гарин и гиперболоиды». Третьим участником состава был барабанщик Олег Валинский, сосед «Рыбы», но вскоре его забрали в армию. (Сейчас он, к слову, - вице-президент ОАО РЖД).
По легенде, первой песней, которую написал Виктор Цой, стали «Мои друзья» (ну же, подпевайте: «...всегда идут по жизни маршем!»). Впервые он спел ее на дне рождения звукорежиссера Андрея Тропило в ленинградском ресторане «Бриг». Вышел один, под простенькую гитару... Одним из тех, кто просто обалдел от услышанного был первый советский рок-журналист Артемий Троицкий, частенько устраивавший ленинградским музыкантам квартирники в Москве. При его непосредственном участии Цой и Рыба начали мотаться в столицу.
По легенде, первой песней, которую написал Виктор Цой, стали «Мои друзья» (ну же, подпевайте: «...всегда идут по жизни маршем!»). Впервые он спел ее на дне рождения звукорежиссера Андрея Тропило в ленинградском ресторане «Бриг». Вышел один, под простенькую гитару... Одним из тех, кто просто обалдел от услышанного был первый советский рок-журналист Артемий Троицкий, частенько устраивавший ленинградским музыкантам квартирники в Москве. При его непосредственном участии Цой и Рыба начали мотаться в столицу.
Виктор Цой и «Кино»
Первый альбом был записан в 1982-м. К тому времени группу, точнее тогда еще дуэт, уже переименовали в «Кино». Название «45» - в честь того, что программа длилась ровно 45 минут, эта одна сторона импортной компакт-кассеты.
Вскоре у соратников по «Кино» возникли некие разногласия. И Цой начинает репетировать с новым гитаристом Юрием Каспаряном. С ним же записан новый цикл песен, который вопреки желанию лидера группы каким-то образом ушли в народ и сегодня известны как второй альбом «Кино» «46».
В 1984 году у «Кино» наконец-то появился полноценный электрический состав, с бас-гитарой и ударными. Записан альбом «Начальник Камчатки». Фурор на втором фестивале Ленинградского рок-клуба. В том же году Виктор Цой женился на Марианне Ковалевой. Их отношений продолжались уже пару лет. Марьяна работала в цирке и взяла на себя внешний вид группы, принося ребятам на первые большие выступления эффектные костюмы с манжетами и стразами. «Киношники» называли тогда себя «новыми романтиками»...
В 1985-м у пары родился сын Саша. Ему же папа-музыкант посвятил песню «Саша очень любит книги про героев и про месть». Она вошла в альбом «Это не любовь». Уже после записи сформировался классический состав «Кино», который останется неизменным вплоть до трагедии 1990 года: Виктор Цой (вокал, гитара), Юрий Каспарян (гитара), Игорь Тихомиров (бас-гитара), Георгий «Густав» Гурьянов (ударные).
1986. На кассетах появляется «Ночь». (Помните - след от ладони на конверте?) Уже потом становится известно, что этот материал записывался еще до альбома «Это не любовь» на студии у Андрея Тропило и сами музыканты не хотели, чтоб он вышел в таком виде. Тем не менее спустя два года «Ночь» выпускает на пластинках официальная советская фирма грамзаписи «Мелодия». Первый официальный релиз! По слухам, альбом на виниле разошелся тиражом в 2 млн. экземпляров. Музыканты не получили от госмонополиста ни копейки, но тем не менее пластинка добавила группе «Кино» популярности.
Вскоре у соратников по «Кино» возникли некие разногласия. И Цой начинает репетировать с новым гитаристом Юрием Каспаряном. С ним же записан новый цикл песен, который вопреки желанию лидера группы каким-то образом ушли в народ и сегодня известны как второй альбом «Кино» «46».
В 1984 году у «Кино» наконец-то появился полноценный электрический состав, с бас-гитарой и ударными. Записан альбом «Начальник Камчатки». Фурор на втором фестивале Ленинградского рок-клуба. В том же году Виктор Цой женился на Марианне Ковалевой. Их отношений продолжались уже пару лет. Марьяна работала в цирке и взяла на себя внешний вид группы, принося ребятам на первые большие выступления эффектные костюмы с манжетами и стразами. «Киношники» называли тогда себя «новыми романтиками»...
В 1985-м у пары родился сын Саша. Ему же папа-музыкант посвятил песню «Саша очень любит книги про героев и про месть». Она вошла в альбом «Это не любовь». Уже после записи сформировался классический состав «Кино», который останется неизменным вплоть до трагедии 1990 года: Виктор Цой (вокал, гитара), Юрий Каспарян (гитара), Игорь Тихомиров (бас-гитара), Георгий «Густав» Гурьянов (ударные).
1986. На кассетах появляется «Ночь». (Помните - след от ладони на конверте?) Уже потом становится известно, что этот материал записывался еще до альбома «Это не любовь» на студии у Андрея Тропило и сами музыканты не хотели, чтоб он вышел в таком виде. Тем не менее спустя два года «Ночь» выпускает на пластинках официальная советская фирма грамзаписи «Мелодия». Первый официальный релиз! По слухам, альбом на виниле разошелся тиражом в 2 млн. экземпляров. Музыканты не получили от госмонополиста ни копейки, но тем не менее пластинка добавила группе «Кино» популярности.
В том же 1986-м Виктор Цой снялся в фильме Сергей Соловьева «Асса». Ну и известный факт: Сергей Бугаев, исполнивший в этом культовом кино главную роль, одно время тоже играл в «Кино» на барабанах.
1987-й - год съемок фильма «Игла», после выхода которого в широкий прокат Виктор Цой стал по-настоящему культовым персонажем. Кошачья пластика и приемы моднейшего кунг-фу в сценах драк, понятный молодежной публике язык (боже мой, главный герой даже несколько раз отчетливо произнес слово «трахает», в интимном смысле этого слова - немыслимая по тем временам дерзость!), четкая «Группа крови» на финальных титрах. Вернувшись со съемок из Алма-Аты в Ленинград, Цой вместе с музыкантами «Кино» записывает одноименный альбом «Группа крови». Он выходит уже в следующем году, 1988-м. В стране начинается «киномания».
1987-й - год съемок фильма «Игла», после выхода которого в широкий прокат Виктор Цой стал по-настоящему культовым персонажем. Кошачья пластика и приемы моднейшего кунг-фу в сценах драк, понятный молодежной публике язык (боже мой, главный герой даже несколько раз отчетливо произнес слово «трахает», в интимном смысле этого слова - немыслимая по тем временам дерзость!), четкая «Группа крови» на финальных титрах. Вернувшись со съемок из Алма-Аты в Ленинград, Цой вместе с музыкантами «Кино» записывает одноименный альбом «Группа крови». Он выходит уже в следующем году, 1988-м. В стране начинается «киномания».
1989. Группа «Кино» выпускает «Звезду по имени Солнце», альбом, хиты с которого распевает вся страна. Команда собирает стадионы по всей стране. Продюсером группы становится Юрий Айзеншпис. Тем временем сам Виктор Цой живет гражданским браком с новой возлюбленной, Натальей Разлоговой (они познакомились еще на съемках «Ассы»). С Марианной музыкант разъехался еще два года назад, но до сих пор официально так и не развелся - по распространенной версии, против юридического развода была как раз Марианна Цой.
1990. Группа на пике популярности. 24 июня «Кино» дает грандиозный концерт в переполненных «Лужниках». Он завершал большой тур группы по Советскому Союзу. Через несколько дней музыканты разъезжаются в отпуск.
День смерти Виктора Цоя
Виктор Цой с отцом и сыном уезжает в Прибалтику, снимает дачу под Юрмалой. Туда же к нему на какое-то время приезжает Юрий Каспарян. Музыканты делают черновые записи будущего альбома, работают над аранжировками.
15 августа 1990 года. Рано утром Цой уезжает на рыбалку. Чистая случайность, что он не взял с собой сына Сашу. В 12 часов 28 минут «Москвич-2141» Виктора Цоя проезжает 35 километр трассы «Слока - Талси». На повороте внезапно выруливает на встречную полосу. В это момент из-за поворота выезжает автобус «Икарус». Лобовое столкновение. Легковой автомобиль сминает... Выдержки из милицейского протокола: «со скоростью не менее 130 километров в час», «не справился с управлением», «смерть наступила мгновенно», «был трезв, не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти»...
Самая распространенная версия трагедии - рок-музыкант мог уснуть за рулем, потому что накануне встал на рыбалку очень рано. Есть еще одна довольно распространенная версия о том, что Виктор Цой в этой поездке переслушивал записи, которые они накануне сделали с гитаристом Юрием Каспаряном, что он мог либо задуматься над очередной музыкальной идеей и не следил за поворотом, что он мог в этот момент переставлять кассету. Впрочем, сам Каспарян эту версию опровергает. По его словам, кассета с черновиками будущего альбома находилась у него. Копии у Цоя не было.
15 августа 1990 года. Рано утром Цой уезжает на рыбалку. Чистая случайность, что он не взял с собой сына Сашу. В 12 часов 28 минут «Москвич-2141» Виктора Цоя проезжает 35 километр трассы «Слока - Талси». На повороте внезапно выруливает на встречную полосу. В это момент из-за поворота выезжает автобус «Икарус». Лобовое столкновение. Легковой автомобиль сминает... Выдержки из милицейского протокола: «со скоростью не менее 130 километров в час», «не справился с управлением», «смерть наступила мгновенно», «был трезв, не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти»...
Самая распространенная версия трагедии - рок-музыкант мог уснуть за рулем, потому что накануне встал на рыбалку очень рано. Есть еще одна довольно распространенная версия о том, что Виктор Цой в этой поездке переслушивал записи, которые они накануне сделали с гитаристом Юрием Каспаряном, что он мог либо задуматься над очередной музыкальной идеей и не следил за поворотом, что он мог в этот момент переставлять кассету. Впрочем, сам Каспарян эту версию опровергает. По его словам, кассета с черновиками будущего альбома находилась у него. Копии у Цоя не было.
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Максимович Цой на могиле сына в день его рождения на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Тимур ХАНОВ
Новость о гибели лидера группы «Кино» шокировали сотни тысяч человек по всей стране.
На следующий день в Москве, в Кривоарбатском переулке, стихийно возникла «стена Цоя» - люди начали оставлять на ней надписи, строчки из песен. ( Здесь до сих пор собираются «киноманы», поклонники рока, неформалы. Несмотря на многочисленные возмущения местных жителей и то, что стену периодически перекрашивают, надписи появляются вновь и вновь). К слову, аналогичные стены возникали и во многих других городах СССР - Днепропетровске, Минске, Могилеве.
19 августа проститься с Виктором Цоем на Богословского кладбище Ленинграда пришли несколько тысяч человек.
В январе 1991 года вышел «Черный альбом» группы «Кино». Музыканты дописывали черновые записи песен уже без Цоя. После гибели солиста группа сообщила о своем роспуске.
В России больше десятка городов и поселков, улицы которого названы именем солиста «Кино» - Арзамас, Артем, Копейск, Анадырь и др.
Памятники Виктору Цою установлены в Барнауле, Алматы, Караганде, Нижегородской области и на месте гибели певца. В Москве и Санкт-Петербурге таких монументов до сих пор нет.
На следующий день в Москве, в Кривоарбатском переулке, стихийно возникла «стена Цоя» - люди начали оставлять на ней надписи, строчки из песен. ( Здесь до сих пор собираются «киноманы», поклонники рока, неформалы. Несмотря на многочисленные возмущения местных жителей и то, что стену периодически перекрашивают, надписи появляются вновь и вновь). К слову, аналогичные стены возникали и во многих других городах СССР - Днепропетровске, Минске, Могилеве.
19 августа проститься с Виктором Цоем на Богословского кладбище Ленинграда пришли несколько тысяч человек.
В январе 1991 года вышел «Черный альбом» группы «Кино». Музыканты дописывали черновые записи песен уже без Цоя. После гибели солиста группа сообщила о своем роспуске.
В России больше десятка городов и поселков, улицы которого названы именем солиста «Кино» - Арзамас, Артем, Копейск, Анадырь и др.
Памятники Виктору Цою установлены в Барнауле, Алматы, Караганде, Нижегородской области и на месте гибели певца. В Москве и Санкт-Петербурге таких монументов до сих пор нет.
Стена памяти Виктора Цоя на Арбате в Москве
Интересные факты о Викторе Цое
1. С Борисом Гребенщиковым из группы «Аквариум», который на тот момент был самым известным ленинградским рок-музыкантом, Виктор Цой познакомился в пригородной электричке. Под рукой была гитара. 19-летний Цой спел мэтру свою главную песню раннего периода - «Мои друзья». БГ, как потом не раз признавался, был восхищен. Именно он помог записать группе «Кино» их первые альбомы.
2. Осенью 1983 года Виктор Цой полтора месяца пролежал в стационаре психиатрической больницы - так он избежал призыва в армию.
3. После окончания профтехучилища лидер «Кино» какое-то время работал в реставрационной мастерской Екатерининского дворца в городе Пушкине.
4. В свободное время Виктор Цой вырезал из дерева «японские» фигурки нэцкэ.
5. Чтобы избежать наказания за тунеядство, с 1986 по 1988 годы Виктор Цой работал кочегаром в котельной, которая располагалась в подвале жилого дома на улице Блохина, 15. Это место прозвали «Камчаткой» - в честь одной из песен раннего «Кино». Сюда же устроились работать и другие рок-музыканты - Александр Башлачев, основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. После гибели Цоя «Камчатка» стала одним из главных мест паломничества фанатов музыканта. Сейчас здесь находится небольшой клуб-музей.
2. Осенью 1983 года Виктор Цой полтора месяца пролежал в стационаре психиатрической больницы - так он избежал призыва в армию.
3. После окончания профтехучилища лидер «Кино» какое-то время работал в реставрационной мастерской Екатерининского дворца в городе Пушкине.
4. В свободное время Виктор Цой вырезал из дерева «японские» фигурки нэцкэ.
5. Чтобы избежать наказания за тунеядство, с 1986 по 1988 годы Виктор Цой работал кочегаром в котельной, которая располагалась в подвале жилого дома на улице Блохина, 15. Это место прозвали «Камчаткой» - в честь одной из песен раннего «Кино». Сюда же устроились работать и другие рок-музыканты - Александр Башлачев, основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. После гибели Цоя «Камчатка» стала одним из главных мест паломничества фанатов музыканта. Сейчас здесь находится небольшой клуб-музей.
6. После выхода «Иглы» журнал «Советский Экран» (тогда это был главный «глянец» СССР, посвященный кино) назвал Виктора Цоя лучшим актером 1989 года.
7. В 2010 году Вячеслав Бутусов написал песню на стихи Виктора Цоя, сохранившиеся у семьи, - «Дети минут». Она вышла на альбоме группы «Ю-Питер», в которой Бутусов играл с экс-гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном.
8. В том же 2010-м режиссер Рашид Нугманов выпускает фильм «Игла.Remix». В нем используются сцены оригинального фильма, а новые эпизоды с участием Виктора Цоя делают анимированными. От идеи использовать дублера Нугманов наотрез отказался.
9. Знаменитый корейский конькобежец Ан Хен Су в 2011 году получил российское гражданство. В России он стал Виктором Аном - имя взял в честь знаменитого музыканта Виктора Цоя. Имя, которое переводится как «победитель», помогло. Для России Ан выиграл три золота на Олимпиаде, дважды становился чемпионом мира, восемь раз - чемпионом Европы.
10. В 2018-м паспорт Виктора Цоя, выданный в 1979 году, был продан на аукционе в Москве за 9 млн. рублей. Рукопись песни «Хочу перемен» - за 3,6 млн. Записная книжка Цоя с телефонами известных музыкантов Ленинградского рок-клуба - за 3 млн.
7. В 2010 году Вячеслав Бутусов написал песню на стихи Виктора Цоя, сохранившиеся у семьи, - «Дети минут». Она вышла на альбоме группы «Ю-Питер», в которой Бутусов играл с экс-гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном.
8. В том же 2010-м режиссер Рашид Нугманов выпускает фильм «Игла.Remix». В нем используются сцены оригинального фильма, а новые эпизоды с участием Виктора Цоя делают анимированными. От идеи использовать дублера Нугманов наотрез отказался.
9. Знаменитый корейский конькобежец Ан Хен Су в 2011 году получил российское гражданство. В России он стал Виктором Аном - имя взял в честь знаменитого музыканта Виктора Цоя. Имя, которое переводится как «победитель», помогло. Для России Ан выиграл три золота на Олимпиаде, дважды становился чемпионом мира, восемь раз - чемпионом Европы.
10. В 2018-м паспорт Виктора Цоя, выданный в 1979 году, был продан на аукционе в Москве за 9 млн. рублей. Рукопись песни «Хочу перемен» - за 3,6 млн. Записная книжка Цоя с телефонами известных музыкантов Ленинградского рок-клуба - за 3 млн.
А как вы относитесь к творчеству Виктора Цоя? Поделитесь в комментариях:
Источник:
Ссылки по теме:
- Тилль Линдеманн выступил в огромном шаре
- Леонид Агутин устроил онлайн «Концерт в тапочках»
- По версии Grammy лучшей песней года стала Bad Guy
- 5-летний мальчик зажег на концерте Slipknot и прославился
- Как выяснилось, русские попсовые песни отлично совпадают с клипами Rammstein
2
Новости партнёров
Загрузка...
Вот интересно, ТС сама слушала хоть одну песню Цоя?
Но почему у ШТАТНИКОВ сайта большинство постов "красные" от дизлайков?
Потому что ТУПЫЕ. Как и сами постеры.
Одна из любимых.