Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот

Первый альбом был записан в 1982-м. К тому времени группу, точнее тогда еще дуэт, уже переименовали в «Кино». Название «45» - в честь того, что программа длилась ровно 45 минут, эта одна сторона импортной компакт-кассеты.



Вскоре у соратников по «Кино» возникли некие разногласия. И Цой начинает репетировать с новым гитаристом Юрием Каспаряном. С ним же записан новый цикл песен, который вопреки желанию лидера группы каким-то образом ушли в народ и сегодня известны как второй альбом «Кино» «46».

В 1984 году у «Кино» наконец-то появился полноценный электрический состав, с бас-гитарой и ударными. Записан альбом «Начальник Камчатки». Фурор на втором фестивале Ленинградского рок-клуба. В том же году Виктор Цой женился на Марианне Ковалевой. Их отношений продолжались уже пару лет. Марьяна работала в цирке и взяла на себя внешний вид группы, принося ребятам на первые большие выступления эффектные костюмы с манжетами и стразами. «Киношники» называли тогда себя «новыми романтиками»...



В 1985-м у пары родился сын Саша. Ему же папа-музыкант посвятил песню «Саша очень любит книги про героев и про месть». Она вошла в альбом «Это не любовь». Уже после записи сформировался классический состав «Кино», который останется неизменным вплоть до трагедии 1990 года: Виктор Цой (вокал, гитара), Юрий Каспарян (гитара), Игорь Тихомиров (бас-гитара), Георгий «Густав» Гурьянов (ударные).



1986. На кассетах появляется «Ночь». (Помните - след от ладони на конверте?) Уже потом становится известно, что этот материал записывался еще до альбома «Это не любовь» на студии у Андрея Тропило и сами музыканты не хотели, чтоб он вышел в таком виде. Тем не менее спустя два года «Ночь» выпускает на пластинках официальная советская фирма грамзаписи «Мелодия». Первый официальный релиз! По слухам, альбом на виниле разошелся тиражом в 2 млн. экземпляров. Музыканты не получили от госмонополиста ни копейки, но тем не менее пластинка добавила группе «Кино» популярности.