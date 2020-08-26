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Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот

Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот (7 фото + 5 видео)

Автор:
26 августа 2020 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   видео   виктор цой   группа крови   музыка   музыкант   рок   шоу бизнес   
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Виктор Цой - не только культовый советский рок-музыкант, звезда нескольких поколений, автор десятков хитов, которые знает вся страна, но и, пожалуй, самый известный этнический кореец в истории России.

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Метки: Биография звезд   видео   виктор цой   группа крови   музыка   музыкант   рок   шоу бизнес   
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8  комментариев
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9k
El Niño 2 часа назад
Тот самый поворот. Приятели из Латвии ездили на годовщину смерти к месту трагедии, прислали фотографии.
Тот самый поворот. Приятели из Латвии ездили на годовщину смерти к месту трагедии, прислали фотографии.
Тот самый поворот. Приятели из Латвии ездили на годовщину смерти к месту трагедии, прислали фотографии.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Ненавижу лайкодрочеров, типа этого ТС.
Вот интересно, ТС сама слушала хоть одну песню Цоя?
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10k
Corvus Corax Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
У ТС медицинская энциклопедия кончилась... теперь флуд непрогнозируем...
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2k
для ТП Corvus Corax 58 минут назад
Я обидел штатника и меня забанили.
Но почему у ШТАТНИКОВ сайта большинство постов "красные" от дизлайков?
Потому что ТУПЫЕ. Как и сами постеры.
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9k
Лехахуторской 3 часа назад
Слушаю, периодически, его песни.
Одна из любимых.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Варяг 4 часа назад
Эх Витя...прости нас, мы всё просрали...
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1k
Ян Баян Варяг Час назад
Некоторые обосрались, да. И даже ходят такие, обосранные. Ты тоже один из них?
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lex445 Варяг 57 минут назад
Ничего мы не просрали!!! Перемен дождались!!!!
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