"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями

Многие не раз пользовались услугами сайтов, например, Авито, для продажи и покупки вещей. Мы собрали примеры того, что нормального продавца и покупателя порой днем с огнем не сыщешь. Убойные чаты, в которых полно неадеквата, угроз, юмора и другого треша.
А какие случаи с продажей или покупкой через Авито были у вас?
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Поновее ничего не нашлось?
Но терпение помогает дождаться адекватного покупателя. Подъехал не торгуясь отдал деньги. А позже еще и добрые слова написал: "Карта протестированная меня всё устраивает :) благодарю!"