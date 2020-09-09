"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями

Многие не раз пользовались услугами сайтов, например, Авито, для продажи и покупки вещей. Мы собрали примеры того, что нормального продавца и покупателя порой днем с огнем не сыщешь. Убойные чаты, в которых полно неадеквата, угроз, юмора и другого треша.

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1. Юморят иногда 0 Источник:

2. Порой запросы пугают 0 Источник:

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4. Неинтересный обмен 0 Источник:

5. Я же матери офигевают 0 Источник:

6. Все хотят бесплатно 0 Источник:

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8. Отдай, ага 0 Источник:

9. Бог накажет кого в итоге? 0 Источник:

10. Главное, не попасть на мошенников, будьте осторожны! 0 Источник:

11. Логичный вопрос про капот, кстати 0 Источник:

12. Когда очень хочется, но денег нет 0 Источник:

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14. Вежливое общение 0 Источник: