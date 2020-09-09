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"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями

"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями (15 фото)

Автор:
09 сентября 2020 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: авито   диалог   переписка   прикол   с авито   смешно   смс   чат с покупателем   
5580
15
Многие не раз пользовались услугами сайтов, например, Авито, для продажи и покупки вещей. Мы собрали примеры того, что нормального продавца и покупателя порой днем с огнем не сыщешь. Убойные чаты, в которых полно неадеквата, угроз, юмора и другого треша.

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Метки: авито   диалог   переписка   прикол   с авито   смешно   смс   чат с покупателем   
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22  комментария
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Одни и те же картинки кочуют из поста в пост...
Поновее ничего не нашлось?
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7k
Потапыч 7 минут назад
Купил недавно маме новый смартфон, свой старый она решила подарить дочери своей знакомой, мол малоимущая семья, все такое. Ну хорошо, я не против, тем более это её вещь. Но дальше начался ад для меня. Приходит мама и говорит, что эта дочка просит помочь ей с настройкой телефона, так как ничего в этом не понимает. Ну ок, у меня как раз выходной был, сказал, пусть приезжает. Но нет, приехать она не может. Ок, мне как раз в магазин надо было, по пути решил заехать. Но нет, заехать мне туда нельзя, я должен ей удаленно объяснить что куда и как нажимать)) Позвонил, сказал, что вводи свою Google учетку и все собственно, все твои контакты должны будут перенестись на этот смартфон, на что услышал удивленное - а что такое Google учетка и где ее взять)) Потом мне вообще поступило предложение, чтобы я пошел и сделал на себя сим-карту с новым номером, настроил смартфон под этот номер и вместе с этой сим-картой ей подарил)) Короче говоря послал я эту дочку, а она еще потом обижалась, жаловалась моей маме, что я черствый и злой))
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29k
big_peps 14 минут назад
У коллеги на домашнем компе перестала видеокарта работать. Я чтобы проверить из-за чего беда (блок питания или сама видяха) взял у сына старую рабочую видеокарту (они по характеристикам идентичны). Принес на работу вставил в комп - всё работает. Предложил коллеге её купить за 4 000 руб. Он решил раз уж раззоряться, то брать помощнее. Тогда я выставил её на Авито. Человек 15 писали. Все торгуются, всем подешевле и желательно бы бесплатно. Причем цену уже ниже рынка поставил... Причем с кем-нибудь договорюсь, другим откажу, а этот негодяй даже не предупредит, что не собирается ехать.
Но терпение помогает дождаться адекватного покупателя. Подъехал не торгуясь отдал деньги. А позже еще и добрые слова написал: "Карта протестированная меня всё устраивает :) благодарю!"
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7k
Максим 16 минут назад
Хорошее предложение "за куни отдашь?". )))) И морально возвыситься и физическое удовольствие получить
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221
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Зачем эти бабы рожают по сто тысяч детей, а потом что-то выпрашивают, клянчят у других. Делают в итоге вид, как будто так и надо
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2k
Дмитрий Барановский Полчаса назад
Когда читаешь, даже не верится, что среди нас такие долбоящеры водятся..
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992
Валерий 42 минуты назад
Это точно. Много чего продавал на авито за 200-300 рублей, почти новое, и начинается :а дешевле, а подарить, а сам привезёшь?
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1k
Peter Griffin Валерий 10 минут назад
и возьми пивка по дороге)
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6k
Акакий 43 минуты назад
достали уже посты из одних и те же скринов, которым по 10-12 лет
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8k
Гомерчик 44 минуты назад
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
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221
Остап_Бендер_Задунайский Гомерчик Полчаса назад
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7k
Максим Гомерчик 14 минут назад
...никогда не понимал "за миньет" )))) Мне вот и даром не нужен он.
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1k
Ivan 50 минут назад
Из моего личного. Последняя капля, после которой любой спам посылается без уточнений.
Из моего личного. Последняя капля, после которой любой спам посылается без уточнений.
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5k
Сгусток позитива Ivan 12 минут назад
бывают такие дебилы
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1k
Ivan Сгусток позитива 3 минуты назад
Конченный... Повезло гаденышу, что занят был. Иначе бы диалог в 3 томах выложил. Я люблю над неполноценными стебаться.
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31k
Игорь 54 минуты назад
Если сайты по продаже из рук в руки существуют, то нормальных продавцов и покупателей большинство. Уникумы встречаются везде, а паршивая овца всё стадо портит.(поговорка).
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