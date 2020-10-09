"Работы и денег нет, но вы держитесь": убойные объявления и вакансии с Avito от находчивых россиян

Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)

Убойные объявления из серии "Работа мечты", которые заставляют полюбить этот мир

16 убойных объяснительных от работников, из-за которых начальство негодует

ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей

С каких пор Авито стал смешнее юмористических сайтов?

Работа мечты. А ведь стоило немного поискать