"Работы и денег нет, но вы держитесь": убойные объявления и вакансии с Avito от находчивых россиян

Во время пандемии многие лишились стабильного заработка, кого-то вообще сократили. Пытаясь выйти из затруднительного положения, люди переквалифицировались, освоили новые профессии. На Авито появилось много новых вакансий, некоторые выглядят очень нелепо. Но в тяжелые времена все средства хороши. А как у вас дела с работой?
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