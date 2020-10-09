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"Работы и денег нет, но вы держитесь": убойные объявления и вакансии с Avito от находчивых россиян

"Работы и денег нет, но вы держитесь": убойные объявления и вакансии с Avito от находчивых россиян (16 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: авито   вакансии   о работе   пандемия   прикол   работа   смешно   убойные объявления   
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Во время пандемии многие лишились стабильного заработка, кого-то вообще сократили. Пытаясь выйти из затруднительного положения, люди переквалифицировались, освоили новые профессии. На Авито появилось много новых вакансий, некоторые выглядят очень нелепо. Но в тяжелые времена все средства хороши. А как у вас дела с работой?
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Метки: авито   вакансии   о работе   пандемия   прикол   работа   смешно   убойные объявления   
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