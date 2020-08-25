Лихтенштейн пересматривает итоги Второй мировой войны

Дорога смерти и слез



Дедушка нынешнего князя, Франц Иосиф II, в 1920-е годы «подрабатывал» простым лесником – такой вот романтик. Днями он бродил по лесам с двустволкой и обедал в полях с чешскими крестьянами, а ужинал в своем неоготическом поместье.



До 1939 года Лихтенштейны вообще ни разу в Вадуце не были, а проживали либо в своих замках в Чехословакии, либо в Вене или Берлине. Аншлюс Австрии вынудил их оставить роскошное родовое гнездо, а когда немцы растерзали Чехословакию, встал вопрос и о судьбе Лихтенштейнов.



Князь Франц Иосиф II даже отправил Гитлеру ноту протеста, но это не мешало молодым Лихтенштейнам кутить на Курфюрстендамм в компании прочей природной аристократии. В воспоминаниях княжны Марии Васильчиковой (Мисси) колоритно описано, как эта аристократия стала прятаться по своим замкам, когда Берлин начал превращаться в груду развалин, а из любимых ресторанов пропала икра.



Там же описывается, как чехи захватывали замки Лихтенштейнов в 1945 году.



Правовой основой для этого беспредела выступили так называемые Декреты Бенеша. Всего чехословацкий президент издал 142 декрета, которые должны были «укрепить государственность Чехословакии», но особенно запомнились четыре из них – те, что повлекли за собой действительно чудовищные последствия.



Они предусматривали «конфискацию вражеской собственности», «лишение немцев и венгров гражданства» и «заселение славянских землевладельцев на ранее конфискованные земли». Декреты были как бы логичными с точки зрения юриспруденции, но суть их заключалась в немедленной депортации с территории страны лиц немецкой и венгерской национальностей с попутным их ограблением.



Депортация проходила крайне жестоко. В Австрии и Германии периодически об этом вспоминают, но чехи и словаки отказываются платить компенсацию и вообще признавать за собой какую-либо вину. Меж тем только на так называемой Брюннской дороге (трассе из Брно к австрийской границе) погибло, по разным данным, от четырех до восьми тысяч женщин, стариков и детей (мужчины были в лагерях для военнопленных), насильно изгоняемых из государства.



В моравском городке Пршерове словацкий отряд контрразведки остановил поезд с немецкими беженцами. Командовал отрядом некий лейтенант Пазур, еще полгода до этого состоявший в Глинковой гарде – словацком аналоге СС. Чем он руководствовался – неизвестно, но словаки на месте расстреляли 265 человек и свалили тела в братскую могилу. СМЕРШ ту могилу раскопал и нашел там, помимо всего прочего, 72 ребенка, младшему из которых было восемь месяцев.



СМЕРШ гонялся за Пазуром полтора года, нашел в Словакии и сдал чехословацким властям. Но лучше б на месте расстреляли, поскольку суд в Братиславе дал ему за массовое убийство гражданских лиц всего семь лет. Уже в середине 1950-х годов капитан был на свободе. И даже не раскаялся.



Лихтенштейны с их замками и лесами по декретам Бенеша попадали сразу в две категории неблагонадежных – «немцы» и «враги». Из их замков изгнали даже немецкоговорящих слуг.



Необходимо подчеркнуть, что конфискации имущества проводили не коммунисты и не советская военная администрация, а вполне себе буржуазное правительство Бенеша, только что на советских танках въехавшее в Прагу из лондонской эмиграции. В этом кабинете министров вообще ни одного коммуниста не было.



Правда, есть мнение, что, не имея за спиной СССР, Бенеш на подобное бы не пошел. Его долго уговаривали если уж не «простить» немцев с венграми, то по крайней мере выселять их «не по-нацистски» (это цитата из американского обращения к Праге). Советская же военная администрация воспринимала происходящее как внутреннее дело суверенной Чехословакии и сделать ничего не могла.



В Трансильвании СМЕРШ брал венгерские села под охрану, чтобы румыны не набежали с топорами, потому что это была спорная территория с непонятным юридическим и дипломатическим статусом (ходили даже разговоры о создании Трансильванской народной республики с дальнейшим ее включением в состав СССР). А в Чехословакии было как бы законное правительство, и Москва признавала границы этой страны до Мюнхена (но без Закарпатья).



Чешская месть – не совсем тот ад, который творили в Померании поляки при схожих обстоятельствах и в тот же период, но все равно тянет на локальный геноцид. И Праге с Братиславой пора платить за это и каяться, а не памятники сносить.