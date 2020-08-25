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Лихтенштейн пересматривает итоги Второй мировой войны

Лихтенштейн пересматривает итоги Второй мировой войны (6 фото)

Автор:
25 августа 2020 19:47
Метки: история   лихтенштейн   чехия   
840
6
Карликовое государство Лихтенштейн хочет увеличиться в десять раз за счет территории Чехии. Соответствующий иск подан в Европейский суд по правам человека. По сути, речь идет о пересмотре границ, установившихся после Второй мировой войны, и об акте геноцида, который лежит на совести чехов и словаков. К чему приведет эта революционная инициатива?

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Метки: история   лихтенштейн   чехия   
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20  комментариев
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7k
Prostovopros 8 часов назад
Пост хороший и познавательный. Но те, кто думает о незыбленности границ - сильно ошибаются. Они постоянно меняются и о том говорит вся История Человечества. Бывает, что и очень даже объективно. Бывает и наоборот. Но меняются постоянно. Возникают и уходят в лету целые государства и империи. Польша так надоела всей Европе, что её три раза разделили и она исчезла совсем. Потом возродилась, опять-таки на территории, что была под российским протекторатом. Кстати идеальная граница Российской Империи - это короткое расстояние от Балтийского до Чёрного моря. Именно её практически создала Великая императрица Еаатерина Вторая. И очень гордилась, что она проходила так, что где жило больше православных отошла России, а с католиками наоборот. Зря её стали последующие менять. Это, конечно, моё мнение. И точно не претендую на истину в последней инстанции.
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4k
Иван 9 минут назад
За*буца князья земли отжимать. Род раньше вымрет чем Чехия развалится. Ну или пусть референдум проведут с поддержкой вежливых людей.
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8k
Denissg 3 часа назад
Да швырните им эту сотку, пусть кабачки посадят.
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12k
Виталий Кот 7 часов назад
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6k
albedo 8 часов назад
Что делать - свидомым на заметку.
При вступлении в ЕС начинается РЕСТИТУЦИЯ.
Так что западенцам стоит готовиться и вспоминать - на чьих землях сидят.

Вон чехи, похоже, попали.
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2k
Павел Новиченко 9 часов назад
Какие то не пуганные зверьки эти Лихтенштейны )) Во всем мире уже 100 лет как всем дворянским привилегиям придали чисто декоративный характер , а эти всё пыжаться... Ладно бы что то за душой было , типа как у английских королей, а эти то как живой экспонат "европейского зоопарка" - " а теперь посмотрите направо - это реальные бароны Священной Римской Империи"
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3k
qap Павел Новиченко 5 часов назад
Бабла там немерянно. До недавних пор это был европейский оффшор. Налоги - доли процента. Товарищ работает одним из трех директоров в фонде, в котором лежит 10 ярдов швейцарских франков. Фонд берет 0,25% в год за управление. Кроме трех директоров, там есть еще офис-менеджер и секретарь. Итого в фонде - 5 человек персонала, зарабатывают 25 млн франков в год. И таких фондов там - десятки.
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7k
Александр 9 часов назад
Чехи всё ждали как Путин нападёт, а тут вдруг такая неожиданность.
Интересно, на чьей стороне будет рука кремля?
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60k
HundeBeißer2 Александр 9 часов назад
Чехам насрать на путина и руку кремля...Все эти дебильные теории,сочиняют пригожинские маразматики.
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7k
Александр HundeBeißer2 9 часов назад
Пригожин выслал из Чехии дипломатов.
Чехи как могли сопротивлялись, но Пригожин настоял на своём.
Пригожин выслал из Чехии дипломатов. Чехи как могли сопротивлялись, но Пригожин настоял на своём.
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56k
Доктор Джонс HundeBeißer2 9 часов назад
Лихтенштейн пересматривает итоги Второй мировой войны
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34k
Нанук Паналык 9 часов назад
Я вот читал что водила автобуса в лихтенштейне,зарабатывает 6000 евро...
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56k
Доктор Джонс Нанук Паналык 8 часов назад
Да где же там автобусу развернуться?
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6k
albedo Нанук Паналык 8 часов назад
Да, единственный водитель там столько и зарабатывает
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