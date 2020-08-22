Верный эму каждый год возвращается в поле, где гнездилась его подруга

Бенджамин Хорган сфотографировал эму, лежащего в поле и узнал историю о 26-летней птице, рассказанную местным фермером.
Самец эму, получивший имя Эдди, является долгожителем среди пернатых представителей местной фауны. Со слов фермера, глава пернатого семейства несколько лет назад пережил трагедию, когда его спутница ушла из жизни.
Фермер рассказал, что они с отцом каждое утро приносили еду и воду Эдди, возраст которого по приблизительной оценке составляет около 26 лет, что сопоставимо со 130 человеческими годами жизни.
«Эму, обитающие в дикой природе в среднем от 10 до 20 лет, почти не едят и не пьют во время высиживания яиц, которые вылупляются примерно через восемь недель.
Каждый год Эдди отдаёт дань памяти утраченной любви и приходит на место гнездовья своего потомства», - рассказал Бенджамин Хорган.
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