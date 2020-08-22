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Верный эму каждый год возвращается в поле, где гнездилась его подруга

Верный эму каждый год возвращается в поле, где гнездилась его подруга (5 фото)

Автор:
22 августа 2020 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Бенджамин Хорган   животные   история   птица   фото   фотограф   эму   
353
5
Бенджамин Хорган сфотографировал эму, лежащего в поле и узнал историю о 26-летней птице, рассказанную местным фермером.

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Метки: Бенджамин Хорган   животные   история   птица   фото   фотограф   эму   
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Elena Ki 15 секунд назад
Птичку жалко...
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