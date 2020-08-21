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Саратовскую улицу надумали переименовать в седьмой раз

Саратовскую улицу надумали переименовать в седьмой раз (10 фото)

Автор:
21 августа 2020 00:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Табаков   доска   история   казаки   народный артист   память   саратов   улица   
912
10
Теперь общественность предлагает дать улице имя своего знаменитого земляка Олега Табакова, и власти поддерживают эту идею. Но вот российское казачество категорически против переименования!

Источник:

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Метки: Табаков   доска   история   казаки   народный артист   память   саратов   улица   
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20  комментариев
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16k
turyst 7 часов назад
Ну и назвали бы"Большая театральная казачья улица имени 20-летия ВЛКСМ Олега Табакова".

Все были бы довольны.
Ну, может, кроме фанатов Ивана Кутякова.
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937
Alexandr Минуту назад
Надо этих переименовальщиков заставить из своего кармана платить за обновление карт, табличек, документов в реестре и каждому жителю на руки пачку денег, чтобы интересно было все документы переоформлять на собственность и кучу других сопутствующих.
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10k
Иван 16 минут назад
А какие улицы переименовывали в вашем городе?
____________________
Площадь Октябрьской революции в майдан незалэжности и Московский проспект в проспект бандеры
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1k
Сергей Феофанов 52 минуты назад
Жду-не дождусь когда в моём городе переименуют улицу "Надсоновская" в чего-нибудь произносимое....
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21k
Григорий 2 часа назад
Казаки, я иду на х.уй, составите компанию?
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21k
Григорий Час назад
Дайте ответ, народ оценит.
Дайте ответ, народ оценит.
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406
Павел Григорий 12 минут назад
Все дружно шагом марш! А Вас, Григорий, я попрошу остаться.
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4k
Иван 3 часа назад
Это ещё борцы с курением не подтянулись.
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3k
Убийца Прохиндеев 5 часов назад
В честь каких-то людей называют НОВЫЕ НОВЫЕ НОВЫЕ улицы, бл*дь! А не переименовывают в который раз исконные названия! Казаки правы.
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−83
vasya 5 часов назад
кизяки ё.б.а.н.ы.е
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15k
Нагайна 6 часов назад
На фуа гра что-то переименовывать?
В каждом городе есть что-то типа десятка Степных переулков или 40 проездов инженерных, ещё какие-нибудь Проектируемые, да новостройки в конце-концов!
Замудохали, мода по всей России что-то переименовывать как пошла в 90-е, так и до сих пор идёт.
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21k
Григорий Нагайна Час назад
Меня бесят улицы имени Крыленко, Колонтай, Землячки, Дыбенко... Эти мрази все что сделали в жизни - убивали людей. Называть улицы в честь убийц омерзительно. Потому я хочу видеть ПРАВИЛЬНЫЕ имена, что стали появляться: улица Хармса, Маршака, Чуковского. Эти люди несли и несут детям доброе. Я сказал.
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21k
Григорий Нагайна Час назад
Меня бесят улицы с названиями Троицкая, Подъяческая, Вознесенский, Кирочная (Анна Кирхе)... Молитесь своим богам в своих храмах, но вторгаться в нашу жизнь не надо, без вас разберемся.
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10k
Иван Григорий 13 минут назад
угу, вот была у мне в городе улице Ивана Кудри... в войну он подпольщиком был, во время оккупации фашистов бил, его словили, казнили. А теперь ее (улицу) переименовали в Джона Маккейна, отличившегося только хранением наручных часов в )/(опе
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974
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Саратовскую улицу надумали переименовать в седьмой раз
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−87
VladmirK1979 7 часов назад
а почему казаков к террористам не приравнивают?
я не профессиональный юрист, но как по мне ну подходят

вооруженные фанатки, представляющие угрозу обществу
я думаю каждому нужно пожиззненно
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3k
Шура ОсЕчкин VladmirK1979 6 часов назад
Ну или хотя-бы к экстремистам.
..........
Но в данном, конкретном случае, казаки правы.
ИМХО.
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974
Свирепый Бамбр VladmirK1979 6 часов назад
Просто они вылизывают знатно.
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−87
VladmirK1979 7 часов назад
Как по мне Олег Табоков - ЭТО ЛИЧНОСТЬ!!!!
я его знаю

а казаки (е-б-а-н-ы-е) Гитлеру служили
а при царе крестьян п-и-з-д-и-0и-л-и!!!!

или что? Б-л-я-д-и? даумаете народ забыл ваши художества?
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