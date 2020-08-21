Саратовскую улицу надумали переименовать в седьмой раз

В 1721 году все местные казаки были объединены в Саратовскую казачью станицу, а в 1774 году после пожара им выделили место для поселения, постепенно превратившееся в улицу. Большой Казачьей ее стали именовать задолго до 1813 года, когда это название было зафиксировано документально. Рядом была еще и Малая Казачья — и там, и там издавна жили семьи казаков.