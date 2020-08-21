Саратовскую улицу надумали переименовать в седьмой раз

Теперь общественность предлагает дать улице имя своего знаменитого земляка Олега Табакова, и власти поддерживают эту идею. Но вот российское казачество категорически против переименования!
В понедельник, 17 августа, в Саратове торжественно открыли уже вторую в городе мемориальную доску в честь Олега Табакова, приурочив это событие к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР. Доску разместили на доме, где Табаков прожил 18 лет, по адресу: Большая Казачья, 67/25.
Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина сказала, что переименовать улицу предложили горожане:
"Эту инициативу озвучили жители, когда доска почета открывалась. Мое мнение спросили – как мы будем к этому относиться, только и всего. Мы не были организаторами однозначно. Поддержим обязательно. Вся помощь, которая будет нужна с нашей стороны – все сделаем".
"Эту инициативу озвучили жители, когда доска почета открывалась. Мое мнение спросили – как мы будем к этому относиться, только и всего. Мы не были организаторами однозначно. Поддержим обязательно. Вся помощь, которая будет нужна с нашей стороны – все сделаем".
"Это его главная улица, все на этой улице: и его дом, и его ТЮЗ, который он любил, и Дворец пионеров, в который он ходил, и вокзал – когда он ехал в Москву, без конца по ней туда-сюда ездил", - подчеркнула инициатор и директор кинофестиваля "Саратовские страдания", она же главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники Татьяна Зорина.
В 1721 году все местные казаки были объединены в Саратовскую казачью станицу, а в 1774 году после пожара им выделили место для поселения, постепенно превратившееся в улицу. Большой Казачьей ее стали именовать задолго до 1813 года, когда это название было зафиксировано документально. Рядом была еще и Малая Казачья — и там, и там издавна жили семьи казаков.
Но уже в 1840-х она была названа Театральной: поскольку начиналась недалеко от здания театра, построенного на площади.
В начале 1930-х годов у́лица ненадолго получила имя героя гражданской войны Ивана Кутякова. Через три года Кутяков был объявлен врагом народа, арестован и приговорен к высшей мере наказания. Улице вернули прежнее название «Большая Казачья», которое она и носила до 1938 года.
А когда будущий артист ходил заниматься в театральный кружок при Дворце пионеров на той же улице, она именовалась уже в честь 20-летия ВЛКСМ. А название "Большая Казачья" вновь получила на волне переименований в 90-х годах прошлого века. А потом опять новшества: участок улицы от Горького до Радищева получил официальное название "Театральная площадь".
И вот назрела мысль дать улице имя Олега Табакова...
Этой идей уже возмутились товарищи из «Великого братства казачьих войск», назвав инициативу попыткой "переписать историю":
"Данное название является исконно народным топонимом, и его не смогли стереть из памяти ни царские чиновники, ни советские исполкомы. Улица Большая Казачья берет свое название в XVIII веке, когда на этом месте селились казаки Саратовской станицы», коим была отведена земля за городским валом - отметили представители казачества".
"Данное название является исконно народным топонимом, и его не смогли стереть из памяти ни царские чиновники, ни советские исполкомы. Улица Большая Казачья берет свое название в XVIII веке, когда на этом месте селились казаки Саратовской станицы», коим была отведена земля за городским валом - отметили представители казачества".
Кстати, пять лет назад в Саратове открыли памятник народному артисту СССР Олегу Табакову. Композиция представляет собой скульптурное изображение молодого актера, а также полюбившегося зрителям жителя мультипликационной деревни Простоквашино - кота Матроскина. 17 августа уроженцу Саратова Табакову исполнилось бы 85 лет.
А смена табличек на городских улицах - это такое популярное в Саратове увлечение. И некоторым топонимам всерьез досталось: так, нынешняя улица Мичурина (изначально Малая Царицынская) в разные времена называлась Малая Сергиевская, Верхняя Сергиевская, Малая Никольская, Панкратовская, Культпоходовская. Современная улица Лермонтова была Покровской, Музейной, Пароходной. А улица имени Героя Советского Союза Владимира Зарубина встарь была известна как Навозная, Овражная, Глебовская, Нижняя...
А какие улицы переименовывали в вашем городе?
Источник:
Ссылки по теме:
- Мясной бор - территория неупокоенных душ
- 10 малоизвестных фактов об организаторе Октябрьской революции Ульянове-Ленине
- Геройски погибший студент стал джедаем
- История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев
- Российская провинция почти 100 лет назад
0
Новости партнёров
Загрузка...
Все были бы довольны.
Ну, может, кроме фанатов Ивана Кутякова.
____________________
Площадь Октябрьской революции в майдан незалэжности и Московский проспект в проспект бандеры
В каждом городе есть что-то типа десятка Степных переулков или 40 проездов инженерных, ещё какие-нибудь Проектируемые, да новостройки в конце-концов!
Замудохали, мода по всей России что-то переименовывать как пошла в 90-е, так и до сих пор идёт.
я не профессиональный юрист, но как по мне ну подходят
вооруженные фанатки, представляющие угрозу обществу
я думаю каждому нужно пожиззненно
..........
Но в данном, конкретном случае, казаки правы.
ИМХО.
я его знаю
а казаки (е-б-а-н-ы-е) Гитлеру служили
а при царе крестьян п-и-з-д-и-0и-л-и!!!!
или что? Б-л-я-д-и? даумаете народ забыл ваши художества?