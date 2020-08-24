Девушка-подросток покончила с собой из-за карантина

19-летняя девушка-подросток Эмили Оуэн из Шулдхэма, графство Норфолк, Великобритания, покончила с собой, поскольку боялась из-за карантина полностью лишиться свободы и независимости. Эмили обнаружили без сознания мать и сестра в доме, где семья решила самоизолироваться, поскольку у одной из сестер Эмили был кашель. Они вызвали медиков, однако девушка так и не пришла в себя и скончалась четыре дня спустя в реанимации местного госпиталя.

Отец Эмили, Тимоти Оуэн, сообщил, что девушка была очень взволнована необходимостью вновь пережить карантин. Последней соломинкой стало то, что Эмили, тем злосчастным утром решившей прокатиться на машине, не разрешили этого сделать, поскольку семья решила остаться на самоизоляции. "Ограничения привели ее к смерти, - говорит Оуэн. - Она так и не смогла принять те ограничения, которые приходится сейчас переживать людям в Британии".

Жаклин Лейк, старший дознаватель, работавшая по делу о смерти Эмили, принесла свои соболезнования семье девушки. "Эпидемия коронавируса стала для Эмили нескончаемым стрессом, - говорит она. - Она переживала из-за того, что не могла выйти из дома, лишилась свободы и самостоятельности".