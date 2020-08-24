Девушка-подросток покончила с собой из-за карантина

19-летняя Эмили Оуэнс из Норфолка покончила с собой из-за эпидемии коронавируса - она испугалась, что карантин лишит ее свободы и независимости.
19-летняя девушка-подросток Эмили Оуэн из Шулдхэма, графство Норфолк, Великобритания, покончила с собой, поскольку боялась из-за карантина полностью лишиться свободы и независимости. Эмили обнаружили без сознания мать и сестра в доме, где семья решила самоизолироваться, поскольку у одной из сестер Эмили был кашель. Они вызвали медиков, однако девушка так и не пришла в себя и скончалась четыре дня спустя в реанимации местного госпиталя.
Отец Эмили, Тимоти Оуэн, сообщил, что девушка была очень взволнована необходимостью вновь пережить карантин. Последней соломинкой стало то, что Эмили, тем злосчастным утром решившей прокатиться на машине, не разрешили этого сделать, поскольку семья решила остаться на самоизоляции. "Ограничения привели ее к смерти, - говорит Оуэн. - Она так и не смогла принять те ограничения, которые приходится сейчас переживать людям в Британии".
Жаклин Лейк, старший дознаватель, работавшая по делу о смерти Эмили, принесла свои соболезнования семье девушки. "Эпидемия коронавируса стала для Эмили нескончаемым стрессом, - говорит она. - Она переживала из-за того, что не могла выйти из дома, лишилась свободы и самостоятельности".
Отец Эмили, Тимоти Оуэн, сообщил, что девушка была очень взволнована необходимостью вновь пережить карантин. Последней соломинкой стало то, что Эмили, тем злосчастным утром решившей прокатиться на машине, не разрешили этого сделать, поскольку семья решила остаться на самоизоляции. "Ограничения привели ее к смерти, - говорит Оуэн. - Она так и не смогла принять те ограничения, которые приходится сейчас переживать людям в Британии".
Жаклин Лейк, старший дознаватель, работавшая по делу о смерти Эмили, принесла свои соболезнования семье девушки. "Эпидемия коронавируса стала для Эмили нескончаемым стрессом, - говорит она. - Она переживала из-за того, что не могла выйти из дома, лишилась свободы и самостоятельности".
По словам отца девушки, у Эмили в 2018 году диагностировали аутизм. "Она не согла справиться с тем, что ее мир схлопнулся, что все планы отменялись, - говорит старшая сестра Эмили, Аннабель. - Это ее страшно пугало".
Семья Эмили написала о ней в фейсбуке как о "красивой, талантливой, милой и немного сумасшедшей" дочери и сестре. "Мы безмерно скорбим и одновременно очень гордимся тем, чего ей удалось достичь в жизни", - написали родители и сестры девушки.
Семья Эмили написала о ней в фейсбуке как о "красивой, талантливой, милой и немного сумасшедшей" дочери и сестре. "Мы безмерно скорбим и одновременно очень гордимся тем, чего ей удалось достичь в жизни", - написали родители и сестры девушки.
Родные Эмили также рассказали о том, что у девушки был диагностировал высокофункциональный аутизм, о чем она почти никому не рассказывала. "Эмили не хотела, чтобы об этом знали, и многие, действительно, даже не догадывались о ее проблемах, - написали они. - Мы зачастую не знаем, что творится в жизни и в душе у людей, которые находятся рядом. Эмили было бы приятно, если бы вы все не забывали проведать тех, кого любите, и узнать, как у них идут дела в эти сложные времена, когда страх перед неведомым может подтолкнуть человека к краю пропасти".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Владелица бара сняла со стен заведения зарплату для сотрудников
- Маленький остров в Лондоне - зона, свободная от коронавируса
- Хроника коронавируса: в Англии начался хаос с открытием школ
- Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
- Французская полиция отправила по домам богатых тусовщиков
Метки: великобритания история карантин коронавирус пандемия самоубийство суицид чрезвычайное происшествие
0
Новости партнёров
Загрузка...
Что у них вообще в головах творится, Запад мать его.