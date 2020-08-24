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Девушка-подросток покончила с собой из-за карантина

Девушка-подросток покончила с собой из-за карантина (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:30
Сообщество : Пандемия
Метки: великобритания   история   карантин   коронавирус   пандемия   самоубийство   суицид   чрезвычайное происшествие   
593
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19-летняя Эмили Оуэнс из Норфолка покончила с собой из-за эпидемии коронавируса - она испугалась, что карантин лишит ее свободы и независимости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   история   карантин   коронавирус   пандемия   самоубийство   суицид   чрезвычайное происшествие   
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7  комментариев
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473
Злодей Час назад
Ну и зря. баба норм, её ещё драть и драть можно было бы.
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11k
Inlex 4 минуты назад
Родители понимали что если доця заболеет ковидом, то счет за лечение в несколько десятков тысяч долларов они не покроют никогда и придется продавать мизерные активы и идти жить в коробку под мост во Флориду - там теплей. Но доця пошла другим путем...
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23k
Fat Lynx Час назад
Ну теперь-то она свободна
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12k
Юрий Час назад
Не разрешили на машинке покататься. Последняя, бл@ть, соломинка...
Что у них вообще в головах творится, Запад мать его.
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926
Том Сойер Час назад
Девушка-подросток покончила с собой из-за карантина
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13k
Мария Коненкова Час назад
Аутизм? Новость сразу перестала интересовать. У таких людей действительно ограничения могут восприниматься как запредельный стресс. Ничего не поделать.
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1k
AmberFox Час назад
Какие они нежные. Капец просто.
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