Ремонт своими руками: 33 случая, когда результат превзошёл ожидания

Мысли о ремонте повергают многих в ужас. Однако если приложить достаточно усилий, вы получите пространство, отражающее вашу личность. Да и сам процесс может стать увлекательным и интересным. Взгляните на работы домовладельцев, которым удалось мастерски переделать свои кухни, спальни, ванные комнаты и другие жилые помещения. Надеемся, они вдохновят вас на новые перемены!
9. "Всё еще работаем над гостевым туалетом. Роспись делала самостоятельно, вдохновилась обоями в стиле шинуазри, выполненными на холсте из шелка и рисовой бумаги"
11. "Когда я купила этот дом, кухня была в ужасном виде. Потребовалось около 10 месяцев, чтобы привести её в порядок. Теперь я просто влюблена в неё"
16. "На отделку ванной комнаты у меня ушло 3 месяца. Я очень горжусь собой, что наконец-то закончил её"
29. "Переделка своими руками и без опыта. Мы начали ремонт после того, как в ванной прорвало трубу. И вот, спустя год и месяц, мы закончили"
"У нас с женой не было опыта в плане ремонтных работ. Я провёл много времени на YouTube, изучил, что нужно делать. Мы живём в викторианском доме 1890 года в Денвере и старались сохранить элементы дизайна. На материалы мы потратили, наверное, около 15000 долларов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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