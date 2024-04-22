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Ремонт своими руками: 33 случая, когда результат превзошёл ожидания

Ремонт своими руками: 33 случая, когда результат превзошёл ожидания

Автор:
22 апреля 2024 09:26
Сообщество : Сделай сам!
Метки: до и после   дом   переделка   ремонт   своими руками   сделай сам   
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Мысли о ремонте повергают многих в ужас. Однако если приложить достаточно усилий, вы получите пространство, отражающее вашу личность. Да и сам процесс может стать увлекательным и интересным. Взгляните на работы домовладельцев, которым удалось мастерски переделать свои кухни, спальни, ванные комнаты и другие жилые помещения. Надеемся, они вдохновят вас на новые перемены!

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"У нас с женой не было опыта в плане ремонтных работ. Я провёл много времени на YouTube, изучил, что нужно делать. Мы живём в викторианском доме 1890 года в Денвере и старались сохранить элементы дизайна. На материалы мы потратили, наверное, около 15000 долларов".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   дом   переделка   ремонт   своими руками   сделай сам   
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Fuchsia
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