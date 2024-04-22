Ремонт своими руками: 33 случая, когда результат превзошёл ожидания

"У нас с женой не было опыта в плане ремонтных работ. Я провёл много времени на YouTube, изучил, что нужно делать. Мы живём в викторианском доме 1890 года в Денвере и старались сохранить элементы дизайна. На материалы мы потратили, наверное, около 15000 долларов".