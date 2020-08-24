32-летняя канадка не стесняется своего высокого роста, устраивая красивые фотосессии на каблуках

В Торонто живёт менеджер по питанию Эмеральд Ван Ланген, рост которой составляет 194 см.
Эмеральд рассказала, что ещё в школе заметила то, что она выше многих своих одноклассников. Из-за этого ссутулилась, приседала на общих фотографиях. Зато тренеры по баскетболу были в восторге от девушки.
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Позже девушка пошла в школу моделей. Там её научили держать осанку, красиво ходить. Однако, в какой-то момент Эмеральд переросла все модельные стандарты для подиумов – ни платья, ни туфли не подходили ей.
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Другой проблемой девушки стали комплексы парней, не желавших с ней встречаться из-за роста. Но 11 лет назад она познакомилась со своим будущем мужем, который никогда не обращал внимание на разницу в росте. Рост её мужа составляет всего 180 см.
Теперь девушка увлекается танцами на шесте и признаётся, что ей в личку часто пишут неадекватные люди. Они просят сфотографироваться рядом с дверью и достать руками потолок.
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Сейчас девушка не стесняется носить каблуки и проводит красивые фотосессии. Она шутит, что у неё всегда достаточно мест для хранения вещей и ей не нужны стулья и стремянки. А вот одной из проблем являются низкие потолки в квартирах, где она живёт в Торонто и во время путешествий, поэтому она всегда уточняет их высоту заранее.
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Тем временем в Индии...
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