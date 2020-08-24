32-летняя канадка не стесняется своего высокого роста, устраивая красивые фотосессии на каблуках

Сейчас девушка не стесняется носить каблуки и проводит красивые фотосессии. Она шутит, что у неё всегда достаточно мест для хранения вещей и ей не нужны стулья и стремянки. А вот одной из проблем являются низкие потолки в квартирах, где она живёт в Торонто и во время путешествий, поэтому она всегда уточняет их высоту заранее.