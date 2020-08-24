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32-летняя канадка не стесняется своего высокого роста, устраивая красивые фотосессии на каблуках

32-летняя канадка не стесняется своего высокого роста, устраивая красивые фотосессии на каблуках (7 фото)

Автор:
24 августа 2020 16:43
Сообщество : Жизнь
Метки: высокий рост   девушка   каблуки   канада   комплексы   торонто   
2253
7
В Торонто живёт менеджер по питанию Эмеральд Ван Ланген, рост которой составляет 194 см.

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Метки: высокий рост   девушка   каблуки   канада   комплексы   торонто   
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16  комментариев
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1k
RaiJu Час назад
А чего стесняться такого роста? Это же шикарный рост.
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5
vova old 12 минут назад
в любом случае лучше того же бодипозитива. ну выросла такая, куда деться, значит радуйся
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225
andrey 13 минут назад
высокая ,да. но в остальном ,даже не знаю ! не мой типаж что ли ?
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1k
Mellivora 24 минуты назад
Нормальная кобылка.
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3k
Александр Зотов Полчаса назад
практически готовый элементал)
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−159
Сергей Смирнов Полчаса назад
На 14 см выше мужа. Тут парню при росте ниже 175 см начинают мозг сношать те, кто ниже тебя на 5-10 см, что недостаточно им разницы в росте, а тут девка почти на 15 см выше парня.
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16
Сергей 38 минут назад
Что за бл*дское занятие- танцы на шесте?
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4k
sivanov1079 40 минут назад
Да, она высокая, это само по себе не плохо. Волосы красивые. На этом все...
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−75
Скрипач Ненужен 44 минуты назад
Табурет и нет проблем.
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6k
ХРУСТАЛИК 54 минуты назад
#ябвдул
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960
Том Сойер Час назад
Молодец! Чего стесняться-то?
Молодец! Чего стесняться-то?
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13k
Ego sum qui sum Час назад
на шесте очень хорошая фотка
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90
henkb Час назад
ох какой крокодил!!
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787
Herr Mannelig Час назад
Лучше высокой девушки могут быть только две высокие девушки
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960
Том Сойер Herr Mannelig Час назад
32-летняя канадка не стесняется своего высокого роста, устраивая красивые фотосессии на каблуках
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4k
Ivan Час назад
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