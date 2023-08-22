В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам

В сети появилась реклама педиатрической клиники Thrive Kids Clinic, расположенной в Торонто, которая кроме традиционных медуслуг для новорожденных и младенцев, предлагает родителям блокаторы полового созревания, при помощи которых можно изменить пол ребенка сразу после рождения, так сказать "не отходя от кассы".
"Клиника Thrive Kids — это прогрессивная педиатрическая клиника с подходом, ориентированным на пациентов. Нашим главным приоритетом является здоровье и благополучие ваших детей".
Здесь вроде бы всё в прядке.
Смущает только радужный флаг на окнах, радужный логотип и текст на сайте про гормонозаместительную терапию, которую можно пройти под наблюдением врачей клиники.
"Ведется прием новых пациентов или новорожденных (до 2 месяцев, направление не требуется)".
Источник:
Судя по тексту со скриншотов сайта, инъекции гормонов при желании родителей могут начать вводить ребенку через несколько недель после появления на свет.
Включаем перевод сайта на русский язык и смотрим:
Прогрессивная услуга под ласковым термином "гендерная забота" доступна для малышей обоих полов и проводится после консультации педиатра и общения врача с родителями.
Когда думал, что дно уже пробито, но снизу постучали ...
Источник:
- Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой
- «Он старше, чем сама страна»: в Торонто мужчину обвинили в хранении старого револьвера
- Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал
- В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола
- Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы
Это какой то эксперимент мне думается глобальный.
Отсебятина. Речь о новорожденных пациентах, а о гормонах только для подростков - youth (от 15 лет).
Не педалируйте [мат]
Верной дорогой идут