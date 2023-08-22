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В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам

В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам

Автор:
22 августа 2023 23:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   клиника   младенцы   новорожденные   педиатрия   родители   смена пола   торонто   услуги   
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В сети появилась реклама педиатрической клиники Thrive Kids Clinic, расположенной в Торонто, которая кроме традиционных медуслуг для новорожденных и младенцев, предлагает родителям блокаторы полового созревания, при помощи которых можно изменить пол ребенка сразу после рождения, так сказать "не отходя от кассы".

"Клиника Thrive Kids — это прогрессивная педиатрическая клиника с подходом, ориентированным на пациентов. Нашим главным приоритетом является здоровье и благополучие ваших детей".

Здесь вроде бы всё в прядке.

Смущает только радужный флаг на окнах, радужный логотип и текст на сайте про гормонозаместительную терапию, которую можно пройти под наблюдением врачей клиники.

"Ведется прием новых пациентов или новорожденных (до 2 месяцев, направление не требуется)".

Судя по тексту со скриншотов сайта, инъекции гормонов при желании родителей могут начать вводить ребенку через несколько недель после появления на свет.

Включаем перевод сайта на русский язык и смотрим:

Прогрессивная услуга под ласковым термином "гендерная забота" доступна для малышей обоих полов и проводится после консультации педиатра и общения врача с родителями.

Когда думал, что дно уже пробито, но снизу постучали ...

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Метки: Канада   клиника   младенцы   новорожденные   педиатрия   родители   смена пола   торонто   услуги   
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4  комментария
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5k
MPEG-8 49 минут назад
А, чему тут удивляться, второе если не третье поколение обрабатывают и вбивают, что сексуальные отклонение, это нормально, и с детского сада воспитывают бисексуалов.
Это какой то эксперимент мне думается глобальный.
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11k
Владимир Полчаса назад
>> инъекции гормонов при желании родителей могут начать вводить ребенку через несколько недель после появления на свет
Отсебятина. Речь о новорожденных пациентах, а о гормонах только для подростков - youth (от 15 лет).
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66
Павел 37 минут назад
д-бы.
Не педалируйте [мат]
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20k
Александр 38 минут назад
Надо с блокаторами полового созревания, колоть блокаторы умственного развития и отказаться от согласия родителей.
Верной дорогой идут
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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