Географический каламбур Манитулина: "острова на озере на острове на озере"

В настоящее время на острове проживает 12 600 человек. Всего на острове 2 города, 8 посёлков и 6 индейских резерваций анишинабе.

Кстати, остров Манитулин примечателен тем, что на его территории расположено крупнейшее в мире так называемое озеро в озере. Площадь озера Маниту составляет 106,42 км².