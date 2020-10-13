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Географический каламбур Манитулина: "острова на озере на острове на озере"

Географический каламбур Манитулина: "острова на озере на острове на озере" (9 фото)

Автор:
13 октября 2020 11:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гурон   Манитулин   Северная Америка   анишинабе   канада   маниту   
861
9

В школе я обожал урок географии, но не припомню, чтобы хотя бы пара слов была написана про этот остров в учебниках. А он заслуживает того, чтобы о нём рассказывали. Хотя бы той причине, что это самый большой на планете остров, расположенный в пресном озере.

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Метки: Гурон   Манитулин   Северная Америка   анишинабе   канада   маниту   
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1  комментарий
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stabskapitan 5 минут назад
"Первые люди поселились на острове примерно 20000 лет назад." - еще до заселения Америк.
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