Географический каламбур Манитулина: "острова на озере на острове на озере"

В школе я обожал урок географии, но не припомню, чтобы хотя бы пара слов была написана про этот остров в учебниках. А он заслуживает того, чтобы о нём рассказывали. Хотя бы той причине, что это самый большой на планете остров, расположенный в пресном озере.
Площадь острова составляет 2766 км². Если сравнивать с независимыми государствами планеты, то площадь Манитулина равна площадям Сингапура, Бахрейна, Андорры, Мальты и Мальдивской Республики вместе взятых.
Остров Манитулин находится на озере Гурон.
Территориально Манитулин — это часть Канады.
В настоящее время на острове проживает 12 600 человек. Всего на острове 2 города, 8 посёлков и 6 индейских резерваций анишинабе.
Кстати, остров Манитулин примечателен тем, что на его территории расположено крупнейшее в мире так называемое озеро в озере. Площадь озера Маниту составляет 106,42 км².
И даже на озере Маниту есть свои острова. Таким образом острова располагаются на озере, которое расположено на острове, которое расположено на озере.
Первые люди поселились на острове примерно 20000 лет назад.
В середине XVII века на острове местные жители начали болеть "европейскими болезнями". Начавшиеся примерно в одно время вспышки кори, гриппа и оспы уничтожили более 90% населения. Люди покинули остров примерно на 150 лет. Почти полтора века остров был необитаем. Потом на него вернулись индейцы анишинабе. А после появились и колонизаторы с континента. Оставшийся после первых индейцев скарб и постройки сжигали, боясь повторения болезнетворных вспышек.
А вы бы съездили на этот остров?
Источник:
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