Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног неизвестных в православном источнике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резонансный видеоролик , на кадрах которого уроженцы Северного Кавказа помыли обувь в православном святом источнике. Он отметил, что это не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности.
Рамзан Кадыров заявил, что назначенная им проверка выявила, что молодые люди на записи не из Чечни, как сообщали ранее, но национальность в таком проступке не имеет значения. Глава Чечни призвал наказать провинившихся по закону.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Пакистане местные уничтожили 6 тысяч деревьев, высаженных в рамках экологической программы
- Пресс-служба ЦСКА высмеяла арбитра матча "Спартак" - "Сочи"
- Реклама Gillette о токсичной мужественности рискует установить новый рекорд по дизлайкам на Youtube
- Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
- Глава Чувашской Республики вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...