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Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног неизвестных в православном источнике

Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног неизвестных в православном источнике (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 12:22
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   кадыров   реакция   религия   скандал   
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резонансный видеоролик , на кадрах которого уроженцы Северного Кавказа помыли обувь в православном святом источнике. Он отметил, что это не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности.

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Метки: 360подмосковье   видео   кадыров   реакция   религия   скандал   
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13  комментариев
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1k
boom 2 часа назад
Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног неизвестных в православном источникеПосмотреть
Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног неизвестных в православном источнике
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29k
Элек Мек 50 минут назад
Ну откуда же им знать,если только вчера они сидели на дереве обвивая ствол хвостами.
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1k
Ivan 51 минуту назад
Нет родственников, которых можно придавить, рычагов нет, и сразу не чеченцы... Смешно :)
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5k
Rus77 55 минут назад
Интересно, что этот скажет если у него в мечети кто нибудь не из правоверных насрёт...
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Александр Туманов Rus77 21 минуту назад
Джихад объявят. Вон во Франции на старого педофила карикатуры нарисовали, так пребежала обезьяна с автоматом.
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5k
greydemon13 Час назад
Овцеёбы сами себе смертный приговор вынесли.
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1k
Валерий Час назад
Хули тут комментировать, ослоебы и всё!
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ну, раз не из Чечни, то, разумеется, можно действовать по закону... Расходимся.
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781
Олег 2 часа назад
Не просто наказать, а максимально осветить в прессе... Даже если наказание будет мягким, очень важно донести всем, что есть вещи, которые делать нельзя!
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588
sam Олег Час назад
Осветить в прессе светского государства?)
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1k
Pterodactyl 2 часа назад
Нет все таки какими имбецилами надо быть что бы все это сделать? Видимо лавры "Pussy Riot" не дают покоя
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24k
Acu900 2 часа назад
А наказание может быть только одно:
А наказание может быть только одно:
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1k
boom 2 часа назад
Быстро ж он от своих открестился
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