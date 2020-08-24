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В Великобритании создали миллионную армию комаров-мутантов и это вовсе не новое оружие

В Великобритании создали миллионную армию комаров-мутантов и это вовсе не новое оружие (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 07:26
Метки: британские   комары   учёные   факты   
258
4
Идея использовать комаров для спасения человечества может показаться как минимум экстравагантной. Но как известно, британские ученые решали еще и не такие глобальные вопросы. Целая армия летающих кровопийц уже готова приступить к своей благородной миссии уже этим летом и помочь людям избавиться от смертельной угрозы.

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Метки: британские   комары   учёные   факты   
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4  комментария
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820
friday2009 Час назад
А можно не надо? Или хотя бы в следующем году
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1k
Core 42 минуты назад
Сейчас на комара потестят, потом на людях можно начинать)))
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23k
parallax Час назад
"... а во-вторых однополая популяция обречена на вымирание. "

Общество ЛГБТ сильно возмущено этой фразой.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Если это правда, то от голода вымрет вся рыба там где появятся эти мутанты.
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Сергей

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