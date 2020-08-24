В Великобритании создали миллионную армию комаров-мутантов и это вовсе не новое оружие

В этом кроется двойная польза. Во-первых, у комаров кусаются, а значит и переносят болезни, только самки, а во-вторых — однополая популяция обречена на вымирание. Британские генетики хорошо понимают, что их разработка — палка о двух концах. С одной стороны, она поможет оздоровить многие регионы планеты и спасти миллионы жизней, а с другой — нанесет мощный удар по экосистемам.Комары и их личинки занимают важное место в пищевой цепочке и последствия вымирания этих насекомых могут быть непредсказуемыми. Поэтому эксперимент, который начнется этим летом, будет проводиться под тщательным контролем специалистов и в локальных масштабах.