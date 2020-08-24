В Великобритании создали миллионную армию комаров-мутантов и это вовсе не новое оружие

Идея использовать комаров для спасения человечества может показаться как минимум экстравагантной. Но как известно, британские ученые решали еще и не такие глобальные вопросы. Целая армия летающих кровопийц уже готова приступить к своей благородной миссии уже этим летом и помочь людям избавиться от смертельной угрозы.
Хорошо известно, что комар — это самый беспощадный убийца, на счету которого миллионы человеческих жизней. Малярия, лихорадка Денге и вирус Зика — вот далеко не полный список смертоносных инфекций, которые переносят маленькие крылатые бестии.
Известный с древности принцип побеждать подобное подобным решили использовать биотехнологи из Великобритании. Ученым удалось вывести модифицированных комаров-убийц, способных искоренить популяцию насекомых, переносящих возбудителей опасных заболеваний. Часть средств для работы исследователей, а точнее, 4 миллиона долларов, выделил Билл Гейтс из своего благотворительного фонда.
Нет, новая формация комаров не будет нападать на малярийных собратьев и разрывать их в клочья. Наоборот, задача выведенных в лабораториях насекомых спариться с как можно большим количеством своих собратьев в дикой природе. Дело в том, что от союза генетически модифицированных и обычных комаров будут рождаться только мужские особи.
Нет, новая формация комаров не будет нападать на малярийных собратьев и разрывать их в клочья. Наоборот, задача выведенных в лабораториях насекомых спариться с как можно большим количеством своих собратьев в дикой природе. Дело в том, что от союза генетически модифицированных и обычных комаров будут рождаться только мужские особи.
В этом кроется двойная польза. Во-первых, у комаров кусаются, а значит и переносят болезни, только самки, а во-вторых — однополая популяция обречена на вымирание. Британские генетики хорошо понимают, что их разработка — палка о двух концах. С одной стороны, она поможет оздоровить многие регионы планеты и спасти миллионы жизней, а с другой — нанесет мощный удар по экосистемам.Комары и их личинки занимают важное место в пищевой цепочке и последствия вымирания этих насекомых могут быть непредсказуемыми. Поэтому эксперимент, который начнется этим летом, будет проводиться под тщательным контролем специалистов и в локальных масштабах.
Британцы, объединившись с коллегами из США, планируют испытать комариную армию в болотистых районах штатов Техас и Флорида, где обстановка по заболеваемости малярией всегда была неблагополучной. Несколько миллионов комаров-мутантов уже готовы начать свою важную миссию по спасению человечества.
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Метки: британские комары учёные факты
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