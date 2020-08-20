Ученые предпочитают лечить простуду медом

С детства бабушки говорили нам, что при простуде обычный мед помогает лучше, чем лекарства. Теперь бабушкино мнение официально подтверждено результатами научных исследований: ученые говорят, что мед поможет при ОРВИ лучше, чем традиционные таблетки.
Ученые из Оксфордского университета советуют медикам при простуде назначать пациентам ложку меда в день вместо таблеток - по их мнению, это средство куда лучше поможет стимулировать иммунитет, чем традиционные лекарства. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором экспериментаторы сравнивали эффективность меда и традиционных противопростудных средств - антигистаминных, обезболивающих и лекарств от кашля - с эффективностью натурального меда.
Мед показал наилучшие результаты по сравнению с лекарствами для подавления кашля, избавления от боли в горле и сокроты, при этом у него практически отсутствовали побочные эффекты. Так, мед на 36% эффективнее снижает частоту кашля и на 44% активнее снижает его силу. Кроме того, при употреблении меда симптомы простуды проходят на 1-2 дня скорее.
"Мед демонстрирует большую эффективность общего проявления симптомов простуды, включая частоту и силу кашля", - пишут исследователи. По их мнению, употребление меда может профилактировать осложнения простудных заболеваний, требующие употребления антибиотиков, поскольку он активно стимулирует иммунитет. По мнению ученых, он может стать также "доступной и недорогой альтернативой" антибиотикам в тех случаях, когда врачи прописывают их при проявлениях простуды. Это утверждение ученые доказывают на материале метаисследования, включающего 14 работ, в которых участвовали 1761 испытуемый с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей.
Однако исследователи предупреждают: разные сорта меда могут иметь разное воздействие. Кроме того, исследователи не рекомендуют использовать мед для лечения простудных заболеваний у детей до года.
"Мы рекомендуем врачам мед как альтернативу антибиотикам при инфекциях верхних дыхательных путей, - заключают исследователи. - Он не только более эффективен, но и менее опасен с точки зрения побочных эффектов. Кроме того, при его употреблении нет риска возникновения антибактериальной резистентности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пессимизм ведет к деменции
- Ученые выяснили, зачем динозавру длинная шея
- Одиночество толкает к курению
- В Бразилии нашли предка современных птиц
- Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи
1
Новости партнёров
Загрузка...
Эти тексты формируются путем перемешивания слов в бетономешалке?