Ученые предпочитают лечить простуду медом

"Мед демонстрирует большую эффективность общего проявления симптомов простуды, включая частоту и силу кашля", - пишут исследователи. По их мнению, употребление меда может профилактировать осложнения простудных заболеваний, требующие употребления антибиотиков, поскольку он активно стимулирует иммунитет. По мнению ученых, он может стать также "доступной и недорогой альтернативой" антибиотикам в тех случаях, когда врачи прописывают их при проявлениях простуды. Это утверждение ученые доказывают на материале метаисследования, включающего 14 работ, в которых участвовали 1761 испытуемый с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей.