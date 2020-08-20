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Ученые предпочитают лечить простуду медом

Ученые предпочитают лечить простуду медом (6 фото)

Автор:
20 августа 2020 10:06
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: исследования   лечение   мед   медицина   познавательно   простуда   ученые   факты   
286
6
С детства бабушки говорили нам, что при простуде обычный мед помогает лучше, чем лекарства. Теперь бабушкино мнение официально подтверждено результатами научных исследований: ученые говорят, что мед поможет при ОРВИ лучше, чем традиционные таблетки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исследования   лечение   мед   медицина   познавательно   простуда   ученые   факты   
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3  комментария
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81
freepoint 2 часа назад
"Мед демонстрирует большую эффективность общего проявления симптомов простуды, включая частоту и силу кашля"

Эти тексты формируются путем перемешивания слов в бетономешалке?
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Денис Колосов 2 часа назад
ну мед это в начале заболевания.. если уже пошли осложнения (у меня часто гайморит при ОРВИ), то без антибиотиков, лично мне - никак.. я пытался, 2 недели как то мучался, потом решил ну нафиг такие проверки на прочность организму..
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Денис Колосов 2 часа назад
конечно если просто болит горло и сопли, то мед - наше все, в большинстве случаев такого лекарства хватает
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