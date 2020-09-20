15 смешных надписей и объявлений, которые могли придумать только в России

Различные таблички и объявления постоянно вступают с нами в диалог. Мы собрали самые оригинальные, нелепые и забавные надписи, которые могли сочинить только наши люди.
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