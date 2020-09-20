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15 смешных надписей и объявлений, которые могли придумать только в России

15 смешных надписей и объявлений, которые могли придумать только в России (16 фото)

Автор:
20 сентября 2020 07:10
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   фото   
1775
16
Различные таблички и объявления постоянно вступают с нами в диалог. Мы собрали самые оригинальные, нелепые и забавные надписи, которые могли сочинить только наши люди.

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Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   фото   
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1  комментарий
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KSquared 5 минут назад
Комментарий к фото
Мне кажется, это теперь у всех обязательным к прочтению должно быть.
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