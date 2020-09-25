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Юрист Эльман Пашаев о деле Михаила Ефремова и лишении адвокатского статуса

Юрист Эльман Пашаев о деле Михаила Ефремова и лишении адвокатского статуса (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 11:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   Михаил Ефремов   Эльман Пашаев   адвокат   видео   ефремов   
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В ходе пресс-конференции Эльман Пашаев расскажет о своей работе над делом актера Михаила Ефремова и прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката.

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Метки: 360подмосковье   Михаил Ефремов   Эльман Пашаев   адвокат   видео   ефремов   
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Агент Безопасной Национальности Час назад
Ефремов был достоен срока. Он должен был сесть.
Но именно эта чурка прибавила ему года 2 к отсидке.
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