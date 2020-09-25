Юрист Эльман Пашаев о деле Михаила Ефремова и лишении адвокатского статуса

Эльман Пашаев получил широкую известность во время судебного процесса по делу актера Ефремова. Смертельное ДТП произошло 8 июня, а через три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сам Михаил Ефремов посчитал, что Пашаев «подставил» его на восемь лет. Юрист назвал такое заявление глупостью.