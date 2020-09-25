Юрист Эльман Пашаев о деле Михаила Ефремова и лишении адвокатского статуса

В ходе пресс-конференции Эльман Пашаев расскажет о своей работе над делом актера Михаила Ефремова и прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката.
Эльман Пашаев также прокомментирует обвинения в мошенничестве, которые ранее появились в СМИ, а также начатую из-за них прокурорскую проверку.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за информации о мошеннических действиях юриста.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за информации о мошеннических действиях юриста.
Эльман Пашаев получил широкую известность во время судебного процесса по делу актера Ефремова. Смертельное ДТП произошло 8 июня, а через три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сам Михаил Ефремов посчитал, что Пашаев «подставил» его на восемь лет. Юрист назвал такое заявление глупостью.
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