15 абсурдных фото, доказывающих, что некоторые не дружат с логикой

В нашей повседневной жизни присутствует определенный порядок. Тем не менее некоторые товарищи своим мышлением совсем не соответствуют тому, что мы считаем "нормальным". Фото в этой подборке напрочь лишены всякой логики, но на это так весело смотреть!
Дверь для Карлсона, который живёт на крыше?
Почему?
Ума палата
Видимо мы сняли комнату для лилипутов
Это ж надо так умудриться!
Торт для истинных любителей курицы
Шорты огонь
Драма зашкаливает
Городу нужен свой герой
На грани фантастики
Специальное место для социофоба
Это ж кого-то сюрприз ожидает
Что это такое?
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