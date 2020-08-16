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15 абсурдных фото, доказывающих, что некоторые не дружат с логикой

15 абсурдных фото, доказывающих, что некоторые не дружат с логикой (16 фото)

Автор:
16 августа 2020 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   весело   жизнь   логика   определенный   порядок   
3564
16

В нашей повседневной жизни присутствует определенный порядок. Тем не менее некоторые товарищи своим мышлением совсем не соответствуют тому, что мы считаем "нормальным". Фото в этой подборке напрочь лишены всякой логики, но на это так весело смотреть!

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Метки: абсурд   весело   жизнь   логика   определенный   порядок   
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10  комментариев
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2k
B7243 44 минуты назад
БОльшая часть из этих фоток сделана по приколу, а остальным есть логичное объяснение.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
Гаражи, похоже, это гидрострой в Краснодаре. Гаражные кооператив в основном в пойме под обрывом, некоторые делают гаражи в уровень с дорогой
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325
qwer ☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
В Вильнюсе есть такие же, так что мимо.
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1k
Leo Полчаса назад
Слабовато
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756
Колючий 39 минут назад
У меня так знакомая на учебу ушла, с пол пути за юбкой вернулась))
У меня так знакомая на учебу ушла, с пол пути за юбкой вернулась))
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64k
Фома 41 минуту назад
Комментарий к фото
Главное , что бы волной не перевернуло .
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7k
Cornho Фома 14 минут назад
Комментарий к фото
Главное, чтобы "что бы" вместо "чтобы" не писали.
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1k
Варяг Час назад
15 абсурдных фото, доказывающих, что некоторые не дружат с логикой
15 абсурдных фото, доказывающих, что некоторые не дружат с логикой
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43k
Albert GER Варяг Полчаса назад
думаешь он так сзади выглядит?
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1k
Варяг Albert GER 22 минуты назад
вот как то даже не задумывался как он выглядит сзади...
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