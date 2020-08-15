Умерла Валентина Легкоступова - в смерти артистки подозревают ее мужа

Вчера, 14 августа, скончалась известная исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова. Ранее артистку госпитализировали с травмой головы, после которой она впала в кому. Обстоятельства, при которых было получено ранение, туманны - родные Легкоступовой подозревают, что к бедам артистки причастен ее последний муж.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве в возрасте 54 лет. О смерти артистки сообщила ее дочь, Аннета Бриль.
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов
Ранее стало известно, что 6 августа артистку обнаружили в квартире пьяной и без сознания. Рядом с ней был последний муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов. Он тоже был пьян. Дочь, которая нашла мать в таком состоянии, утверждает, что раньше Валентина не имела пристрастий к спиртному, и во всем виноват ее третий муж, свадьба с которым состоялась всего месяц назад. Новоиспеченный супруг Легкоступовой объяснил травму головы падением Валентины в ванной.
Аннета отправила семейную пару в наркологическую клинику, откуда артистку госпитализировали в другую больницу. Там женщине была диагностирована черепно-мозговая травма. Большая внутричерепная гематома потребовала хирургического вмешательства, и певице была сделана операция. Однако после нее она впала в кому, была подключена к ИВЛ. Врачи оценивали состояние Валентины как тяжелое и положительных прогнозов не давали. 14 августа певица скончалась от отека мозга.
Аннета Бриль, дочь Валентины Легкоступовой
Во избежание инсинуаций и потока лжи дочь Легкоступовой опубликовала на своей странице в Инстаграм длинный пост, в котором объяснила свое отношение к ситуации:
" Да, отвезла ее и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом ещё 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!!!!!!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти?
3. НЕТ!!!! У НЕЁ НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!!!!!!!! , как утверждает СМИ.
4. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ.
5. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов...
Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения..."
" Да, отвезла ее и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом ещё 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!!!!!!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти?
3. НЕТ!!!! У НЕЁ НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!!!!!!!! , как утверждает СМИ.
4. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ.
5. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов...
Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения..."
Коллеги артистки, потрясенные ее смертью, считают, что вина за гибель Легкоступовой полностью лежит на ее муже. На расследований обстоятельств, связанных с получением травмы головы, настаивают и Алексей Глызин, и Ольга Зарубина, и Наталья Штурм.
Ведь до замужества у Легкоступовой проблем со спиртным не было и вовсе: "Какой алкоголь, откуда он взялся?". Артисты считают, что Фирсов явно скрывает обстоятельства происхождения травмы головы Валентины, а кроме того, возникает закономерный вопрос: даже если она упала в ванной, как утверждает муж Легкоступовой, почему он не вызвал "Скорую помощь" сразу же после травмирования? В настоящий момент полицией проводится проверка обстоятельств, повлекших смерть артистки. Ее муж свою вину полностью отрицает. А в памяти друзей и знакомых Валентина останется хохотушкой, оптимисткой и удивительно светлым человеком.
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Как по мне, так внешне приятная женщина с неплохим голосом.
Тем не менее, добрая светлая память, земля пухом!
Забавно будет если выяснится, что они выпили какой-нибудь палёный алкоголь из подарков поклонников и понеслась... Ей резко поплохело в ванной, она рухнула там и ударилась. Но в силу опьянения они либо не придали этому значения, либо не смогли нормально оценить опасность так как та бормотуха сильно на мозги повлияла.
Кто мне расскажет, ЯХТСМЕН, это что за статус такой?
"Он получил звание мастера спорта международного класса. По итогам соревнований признан девятикратным чемпионом РСФСР и РФ по парусному спорту. Юрий также мастерски овладел приемами управления яхт «Микро», что позволило ему стать вице-чемпионом в этом классе.
В течение нескольких лет он участвовал в матчевых гонках, проводившихся в Европе, и успел завоевать на них бронзу. По его словам, европейские соревнования стали основными в деятельности. Но также Фирсов боролся за медали и в российских чемпионатах.
Так, в послужном списке туапсинца 4 выхода на регату «Паруса Белых ночей», традиционно проводившуюся в Санкт-Петербурге, в одном из которых стал призером. Неоднократно участвовал и в соревнованиях «Ява-Трофи», где стал первым в 2000 и 2001 годах. Четырежды вел яхту в гонке Сидней – Хобарт.
Главным достижением в спортивной биографии яхтсмена стало одиночное пересечение Атлантики. Впервые Юрий попробовал свои силы в достижении мечты в 2013 году, пройдя квалификационные соревнования в популярной регате Le Grand [мат] 2013 Solo. До этого дебютировал в Италии на турнире Arcipelago 6.50 (Classe Mini Italia) категории C, где занял 2-е место.
Там же продолжил борьбу в Gran Premio d'Italia 2013 (Classe Mini Italia) категории B. Затем участвовал в регате Sanremo Mini Solo 2013 и других гонках. После, уже в 2015-м, Юрий «покорил» Атлантику, пробыв в океане больше недели. В том же году Фирсов победил в регате St.Maarten Heineken Regatta 2015 в классе Multihull 3."
А на счёт пьянства... не верю!!...