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Умерла Валентина Легкоступова - в смерти артистки подозревают ее мужа

Умерла Валентина Легкоступова - в смерти артистки подозревают ее мужа (7 фото)

Автор:
15 августа 2020 10:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Легкоступова   Ягода-малина   жизнь   кома   песни   смерть   травма   шоу бизнес   
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Вчера, 14 августа, скончалась известная исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова. Ранее артистку госпитализировали с травмой головы, после которой она впала в кому. Обстоятельства, при которых было получено ранение, туманны - родные Легкоступовой подозревают, что к бедам артистки причастен ее последний муж.

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Метки: Легкоступова   Ягода-малина   жизнь   кома   песни   смерть   травма   шоу бизнес   
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36  комментариев
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27k
Элек Мек 11 часов назад
Теперь будет повод говноэлите посветить е.б.л.о.м у малахова.
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7k
Bely 13 минут назад
что за странный вопрос "Почему нам не сообщили?" Взрослые же люди, не в маразме вроде ещё. или забухивали периодически так, что нужно было контролировать? не договаривает дочка
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101
Евгений 2 часа назад
Капец он страшный. Болгарский цыган какой-то в белом парике
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Ага, у нас и Ефремов до аварии не пил, а просто кривлялся
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7k
Кыся 4 часа назад
С медицинской точки зрения такое вполне могло быть. Упала, ударилась, внешних повреждений не было, вот и не придали значения. А оказалось, что внутренняя травма-то была... Когда потеряла сознание, было уже поздно.
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6k
Star Link 4 часа назад
Мож она ему часто пела ягоду-малину, а других песен у нее нет.
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15k
жорик 5 часов назад
жалко канеш, ещё бы жить и жить, не сказал бы что такая уж звезда была, ягода малина помню в детстве
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1k
александр 6 часов назад
Малахов уже руки потирает.
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227
Serg Dex 6 часов назад
У Малахова уже ладони вспотели.
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197
Nane First NameLast 7 часов назад
Ягода-малина, ты меня манила. ла-ла-ла. Терпеть ненавидел эту песню. Чето бесила она меня.
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179k
Северное сияние 7 часов назад
Я не фанат Легкоступовой, знаю только одну её песню "Ягода-малина".
Как по мне, так внешне приятная женщина с неплохим голосом.
Тем не менее, добрая светлая память, земля пухом!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
За 60 лет первый раз и сразу в дрова?
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1k
Leo 8 часов назад
Да в шоу бизнесе все бухают, что тут удивляться! Какая дочь скажет что мать прибухивает?!
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1k
Андрей Leo 8 часов назад
Может она не соврала, может мать обычно принюхивала
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1k
Leo Андрей 8 часов назад
Тогда- оправдана!
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15k
Марина 8 часов назад
Нравится позиция дочери, которая с порога не обвиняет. В то время как всякие странные старые артисты, которые там не были, уже нашли виновного.
Забавно будет если выяснится, что они выпили какой-нибудь палёный алкоголь из подарков поклонников и понеслась... Ей резко поплохело в ванной, она рухнула там и ударилась. Но в силу опьянения они либо не придали этому значения, либо не смогли нормально оценить опасность так как та бормотуха сильно на мозги повлияла.
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4k
Вася 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
saliamnn 9 часов назад
Безсимптомный КОВИД на лицо и побочные эффекты.
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6k
Pillin Alex 10 часов назад
Хоть один прочтя этот пост верит в то, что человека которой не пьет и не принимает наркотики месяцами\годами увозят в нарко клинику?
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61
Александр Поликарпов Pillin Alex 8 часов назад
Отож...
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6k
Василий Алибабаев 10 часов назад
Муж какой то стремноватый на вид. Напомаженый-перезагоревший.
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5k
KOSTELLO 10 часов назад
муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов.
Кто мне расскажет, ЯХТСМЕН, это что за статус такой?
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13k
AlexЕЙ KOSTELLO 10 часов назад
Профессиональный яхтсмен. Как футболист, хоккеист и др.
"Он получил звание мастера спорта международного класса. По итогам соревнований признан девятикратным чемпионом РСФСР и РФ по парусному спорту. Юрий также мастерски овладел приемами управления яхт «Микро», что позволило ему стать вице-чемпионом в этом классе.
В течение нескольких лет он участвовал в матчевых гонках, проводившихся в Европе, и успел завоевать на них бронзу. По его словам, европейские соревнования стали основными в деятельности. Но также Фирсов боролся за медали и в российских чемпионатах.
Так, в послужном списке туапсинца 4 выхода на регату «Паруса Белых ночей», традиционно проводившуюся в Санкт-Петербурге, в одном из которых стал призером. Неоднократно участвовал и в соревнованиях «Ява-Трофи», где стал первым в 2000 и 2001 годах. Четырежды вел яхту в гонке Сидней – Хобарт.
Главным достижением в спортивной биографии яхтсмена стало одиночное пересечение Атлантики. Впервые Юрий попробовал свои силы в достижении мечты в 2013 году, пройдя квалификационные соревнования в популярной регате Le Grand [мат] 2013 Solo. До этого дебютировал в Италии на турнире Arcipelago 6.50 (Classe Mini Italia) категории C, где занял 2-е место.
Там же продолжил борьбу в Gran Premio d'Italia 2013 (Classe Mini Italia) категории B. Затем участвовал в регате Sanremo Mini Solo 2013 и других гонках. После, уже в 2015-м, Юрий «покорил» Атлантику, пробыв в океане больше недели. В том же году Фирсов победил в регате St.Maarten Heineken Regatta 2015 в классе Multihull 3."
Профессиональный яхтсмен. Как футболист, хоккеист и др. "Он получил звание мастера спорта международного класса. По итогам соревнований признан девятикратным чемпионом РСФСР и РФ по парусному спорту. Юрий также мастерски овладел приемами управления яхт «Микро», что позволило ему стать вице-чемпионом в этом классе. В течение нескольких лет он участвовал в матчевых гонках, проводившихся в Европе, и успел завоевать на них бронзу. По его словам, европейские соревнования стали основными в деятельности. Но также Фирсов боролся за медали и в российских чемпионатах. Так, в послужном списке туапсинца 4 выхода на регату «Паруса Белых ночей», традиционно проводившуюся в Санкт-Петербурге, в одном из которых стал призером. Неоднократно участвовал и в соревнованиях «Ява-Трофи», где стал первым в 2000 и 2001 годах. Четырежды вел яхту в гонке Сидней – Хобарт. Главным достижением в спортивной биографии яхтсмена стало одиночное пересечение Атлантики. Впервые Юрий попробовал свои силы в достижении мечты в 2013 году, пройдя квалификационные соревнования в популярной регате Le Grand <span style='color:gray'>[мат]</span> 2013 Solo. До этого дебютировал в Италии на турнире Arcipelago 6.50 (Classe Mini Italia) категории C, где занял 2-е место. Там же продолжил борьбу в Gran Premio d'Italia 2013 (Classe Mini Italia) категории B. Затем участвовал в регате Sanremo Mini Solo 2013 и других гонках. После, уже в 2015-м, Юрий «покорил» Атлантику, пробыв в океане больше недели. В том же году Фирсов победил в регате St.Maarten Heineken Regatta 2015 в классе Multihull 3."
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13k
AlexЕЙ 10 часов назад
Может и упала, потом кровоизлияние, возник отёк мозга и всё. "У НЕЕ НЕ БЫЛО проломленнои головы и ссадин на лице"
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10k
[email protected] 10 часов назад
Жаль женщину, но какая она звезда?.. спела ягодную песенку.
А на счёт пьянства... не верю!!...
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19k
Надежда [email protected] 7 часов назад
Песня "Капля в море, а на море корабли" тоже известная
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