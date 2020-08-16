Как ни странно, но эта «игра» значительно улучшила положение женщин в Средневековье. Внезапно выяснилось, что у женщины тоже есть чувства, да и мужья стали иначе смотреть на своих жён. Ведь одно дело, когда жена просто статусная вещь, а другое - она предмет почитания рыцарей. Но дамы становились всё капризнее и требовали от своих рыцарей порой совершенно безумных подвигов в свою честь. Но несмотря на все их капризы культ «Прекрасной дамы» просуществовал вплоть до XV века, оставив после себя больше количество рыцарских романов, а потом и фильмов по их мотивам наснимали, но о них поговорим в другой раз.