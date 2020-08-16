Все мы помним легенды Средневековья о Прекрасной Даме и её верном слуге. Но что самое интересное, в основу этих сказаний легло весьма популярное в то время явление, именуемое поэтами и трубадурами, как «Куртуазная любовь».
Сейчас само слово «куртуазность» порой путают с созвучным «куртизанство», но это два совершенно разных понятия. В XI–XII веках термин, появившийся от французского слова courtois (учтивый, рыцарский), подразумевал под собой определённую модель поведения замужних дам и юношей. Поэты и трубадуры называли такие отношения — «прекрасная любовь» (bonne amor), «истинная любовь» (vraie amor), а также «утончённая любовь» (fine amor).
Проще говоря молодой человек выбирал себе даму сердца поблагороднее и познатнее, желательно замужнюю и воспевал её красоту, ум и прочие достоинства. Женщина не могла принять эту любовь в физическом плане, но и отвергнуть платонические ухаживания ей не позволяли нормы приличия. Причём самой большой наградой влюблённому юноше был сам процесс служения своей даме сердца. Зародился культ Прекрасной Дамы в южной Франции, в графстве Прованс, и оттуда быстро распространился по всей Западной Европе.
Пикантность такой «игры» заключалась в том, что мужья были в курсе всех воздыхателей супруги. Вот и появлялся своеобразный «благородный любовный треугольник». А трубадуры эту модель делали ещё более популярной, распевая песни о рыцарях и их прекрасных покровительницах по всей Европе.
Пикантность такой «игры» заключалась в том, что мужья были в курсе всех воздыхателей супруги. Вот и появлялся своеобразный «благородный любовный треугольник». А трубадуры эту модель делали ещё более популярной, распевая песни о рыцарях и их прекрасных покровительницах по всей Европе.
Историки считают, что существовало несколько причин возникновения «куртуазной любви». Во времена феодализма делёж наследства в благородных домах был делом непростым и чтобы уменьшить количество претендентов семьи шли на уменьшение количества браков. Получалось, что женили одного-двух сыновей, преимущественно старших, а остальных ждала судьба холостяков или священнослужителей. Так что идея вечного бескорыстного служения некой Прекрасной даме была не столь уж и мрачная.
Ещё одной причиной историки называют практиковавшуюся в большинстве стран в Средневековье методику воспитания мальчиков. Лет с семи их отдавали в услужение к сеньору их отца или родственникам, обычно дядям. Нехватка материнской любви переносилась подросшим юношей на жену господина. Благородная дама становилась недостижимой мечтой.
Церкви подобные отношения ужасно не нравились. Ещё бы, любовь к чужой жене, посягательства на священные узы брака, воспевание не Святой Девы Марии, а какой-то бабы, пусть и благородных кровей – кошмар! Но поэты, воспевавшие в своих произведениях такие отношения, уверяли, что куртуазная любовь воспитывает в человеке крепость духа, совершенствуют его личность и не имеет ничего общего с «низменной», «крестьянской» любовью. Ведь здесь на первый план выходило не физическое влечение, а долг и ответственность. Ведь бескорыстно служа своему идеалу, юноша не получал никаких вознаграждений. Правда, не все благородные сеньоры были столь не преступны, но это были лишь исключения. А так, в хороших любовных историях того времени на первый план выходила добродетель.
Как ни странно, но эта «игра» значительно улучшила положение женщин в Средневековье. Внезапно выяснилось, что у женщины тоже есть чувства, да и мужья стали иначе смотреть на своих жён. Ведь одно дело, когда жена просто статусная вещь, а другое - она предмет почитания рыцарей. Но дамы становились всё капризнее и требовали от своих рыцарей порой совершенно безумных подвигов в свою честь. Но несмотря на все их капризы культ «Прекрасной дамы» просуществовал вплоть до XV века, оставив после себя больше количество рыцарских романов, а потом и фильмов по их мотивам наснимали, но о них поговорим в другой раз.
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