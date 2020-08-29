НХЛ толерантность во всем

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Divercity Alliance, HDA), защищающий интересы темнокожих игроков НХЛ, выступил с рядом предложений по борьбе с расизмом в чемпионате. Об этом сообщил журналист канадского спортивного телеканала TSN Рик Уэстхэд.

Лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, попросили НХЛ выделить в ближайшие 10 лет $100 млн на финансирование антирасистских инициатив и поставили основные цели перед лигой. Они хотят, чтобы к сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ составляла не менее 3,5%, а к сезону-2022/23 стало 8% афроамериканцев среди персонала, связанного с хоккеем, и 10% — среди не связанного.

В HDA также призвали обеспечить полную прозрачность найма сотрудников из числа расовых меньшинств. Кроме того, темнокожие хоккеисты потребовали разместить на льду игровых арен лиги логотип HDA, проводить предматчевую раскатку в специальных черных свитерах и перекрасить в черный цвет синюю линию, которая служит для определения положения вне игры.