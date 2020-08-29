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НХЛ толерантность во всем

НХЛ  толерантность во всем (2 фото)

Автор:
29 августа 2020 16:49
Сообщество : Спорт
Метки: blm   nhl   протесты   расизм   сша   
372
2
Темнокожие хоккеисты попросили у НХЛ перекрасить синюю линию в черный и $100 млн

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Метки: blm   nhl   протесты   расизм   сша   
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15  комментариев
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7k
MakDag Час назад
В биатлоне вообще черные мишени на белом фоне. Только неграм об не говорите.
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12k
Егор 22 минуты назад
Потребовали миллион вертолетов и один доллар...
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621
Афраний 24 минуты назад
Я,охуевайтунг..
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621
Афраний Полчаса назад
Короче, пошёл я ещё,за 0.5.
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30k
Геша Бородач 39 минут назад
ну, судью-то логичнее в радужный свитер нарядить! )))
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621
Афраний 39 минут назад
Ипаться в сраку!!!!!!!!Скоро,белым ещё чип запихнут в жопу,и будут штрафовать, за каждый пук.
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7k
Otium7 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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13k
Ego sum qui sum 57 минут назад
когда человеку дают что-то незаслуженное, он это не ценит, а просит еще
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967
Vladimir Taranovich Час назад
от куда они, вообще, в хоккее взялись....звиздец. Залетные какие-то. 2 чела и требуют что-то. А чернопопые бобслеисты или лыжники не хотят бастовать? Пускай белые пацаны вон в НБА начнут требовать всякую дичь - "мало нас тут ептыть, как так, Белая Жовпа Важна и т.д."
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18k
Батончик с маком Час назад
а белый лёд их не смущает?
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642
klf-777 Батончик с маком 45 минут назад
не подкидывайте им идеи
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3k
tamin Час назад
А что так слабо? 100% игроков должны быть неграми . И выплатить по ярду. Каждому
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13k
Ego sum qui sum tamin 56 минут назад
а в спринт коротконогих монголов и китайцев
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31k
Андрей Бертон Час назад
Тупость, то есть командам надо покупать не лучших игроков, а в процентном соотношении:
50 - белых, хороших игроков,
30 - черных
10 - геев,
10 - феминисток.
Глупость.
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30k
Геша Бородач Андрей Бертон Полчаса назад
а как же люди с ограниченными возможностями? нахрена делить на олимпийцев и паралимпийцев? нетолерантно!
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