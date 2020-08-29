НХЛ толерантность во всем

Темнокожие хоккеисты попросили у НХЛ перекрасить синюю линию в черный и $100 млн
Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Divercity Alliance, HDA), защищающий интересы темнокожих игроков НХЛ, выступил с рядом предложений по борьбе с расизмом в чемпионате. Об этом сообщил журналист канадского спортивного телеканала TSN Рик Уэстхэд.
Лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, попросили НХЛ выделить в ближайшие 10 лет $100 млн на финансирование антирасистских инициатив и поставили основные цели перед лигой. Они хотят, чтобы к сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ составляла не менее 3,5%, а к сезону-2022/23 стало 8% афроамериканцев среди персонала, связанного с хоккеем, и 10% — среди не связанного.
В HDA также призвали обеспечить полную прозрачность найма сотрудников из числа расовых меньшинств. Кроме того, темнокожие хоккеисты потребовали разместить на льду игровых арен лиги логотип HDA, проводить предматчевую раскатку в специальных черных свитерах и перекрасить в черный цвет синюю линию, которая служит для определения положения вне игры.
Лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, попросили НХЛ выделить в ближайшие 10 лет $100 млн на финансирование антирасистских инициатив и поставили основные цели перед лигой. Они хотят, чтобы к сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ составляла не менее 3,5%, а к сезону-2022/23 стало 8% афроамериканцев среди персонала, связанного с хоккеем, и 10% — среди не связанного.
В HDA также призвали обеспечить полную прозрачность найма сотрудников из числа расовых меньшинств. Кроме того, темнокожие хоккеисты потребовали разместить на льду игровых арен лиги логотип HDA, проводить предматчевую раскатку в специальных черных свитерах и перекрасить в черный цвет синюю линию, которая служит для определения положения вне игры.
В НХЛ пока на инициативу не отреагировали. Лига на 2 дня перенесла игры плей-офф в знак поддержки движения Black Lives Matter, участники которого вышли с новыми протестами после убийства полицейским 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин.
P.S. Судья тоже выглядит не правильно, какая то форма чёрно/белая. А с черной шайбой просто беспредел. Целый час черное тело колотят палками)
P.S. Судья тоже выглядит не правильно, какая то форма чёрно/белая. А с черной шайбой просто беспредел. Целый час черное тело колотят палками)
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50 - белых, хороших игроков,
30 - черных
10 - геев,
10 - феминисток.
Глупость.