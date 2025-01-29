Рекордный 291-метровый прыжок японского лыжника

626
1
1
Японский лыжник Рёю Кобаяси в 2024 году установил неофициальный мировой рекорд, прыгнув с трамплина и пролетев 291 метр.
Международная федерация лыжного спорта отказалась принимать достижение, так как прыжок был не на проф. соревнованиях.
Еще интересно, что ни один из существующих спортивных объектов для такого рекорда не подходил, и его пришлось создавать с нуля: в итоге получилась трасса со стартовой высотой 1115 метров против олимпийских 150-200м.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Отчаянный прыжок экстремала
- Эффектное появление талисмана команды перед зрителями
- Прыжок с парашютом в "неизвестность"
- Симпатичная девушка прыгает с парашютом
- Впечатляющий прыжок пса
Новости партнёров
реклама