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Рекордный 291-метровый прыжок японского лыжника

Рекордный 291-метровый прыжок японского лыжника

Автор:
29 января 2025 10:48
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   в мире   лыжник   прыжок   рекорд   трамплин   
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Японский лыжник Рёю Кобаяси в 2024 году установил неофициальный мировой рекорд, прыгнув с трамплина и пролетев 291 метр.

Международная федерация лыжного спорта отказалась принимать достижение, так как прыжок был не на проф. соревнованиях.

Еще интересно, что ни один из существующих спортивных объектов для такого рекорда не подходил, и его пришлось создавать с нуля: в итоге получилась трасса со стартовой высотой 1115 метров против олимпийских 150-200м.

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Метки: Видео   Спорт   в мире   лыжник   прыжок   рекорд   трамплин   
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Волк 39 минут назад
Хотели меня отдать в детстве на эти прыжки, поднялся я на самый верх и сказал да ну его...
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страйкер Минуту назад
А как рекорды соотносятся с нестандартным оборудованием? МФЛ тут полностью права.
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27k
Федор 23 минуты назад
Больше желающих повторить безумство, не нашлось)) А Ред-Бул вложил кучу бабла из за одного прыжка?
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Forestdude
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