Рекордный 291-метровый прыжок японского лыжника

Международная федерация лыжного спорта отказалась принимать достижение, так как прыжок был не на проф. соревнованиях.

Еще интересно, что ни один из существующих спортивных объектов для такого рекорда не подходил, и его пришлось создавать с нуля: в итоге получилась трасса со стартовой высотой 1115 метров против олимпийских 150-200м.